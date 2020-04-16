Nếu em là đồng ý là nhân tình của đàn ông có vợ , thì chính là trở thành người phụ nữ dễ dàng trao thân mà không cần danh phận. Với kiểu phụ nữ như thế, đàn ông không cần có trách nhiệm, càng không tôn trọng. Cái anh ta muốn chỉ là thứ tình cảm cơi nới, để thỏa tham lam dục vọng.

Nếu em là người thứ ba trong một cuộc hôn nhân nào đó, mong em hãy sớm tỉnh ngộ để hiểu rằng vị trí em đang đứng không cao đẹp như em nghĩ, người đàn ông em yêu cũng không hấp dẫn như em tưởng!

Vì không bỏ vợ nên đàn ông mới ngoại tình. Đây là đáp án ngay từ đầu em đã thấy, vì sao lại còn nuôi hy vọng anh ta sẽ bỏ vợ?

Cơ bản tình yêu đã không có giao ước, trân trọng, minh bạch thì đàn ông sẽ chỉ qua loa tạm bợ. Đến một lúc, khi đàn ông chán hoặc bị phát hiện, anh ta sẽ bỏ lại em như một thứ đồ đã hết hạn sử dụng.

Với đàn ông ngoại tình, nhân tình chỉ là một người phụ nữ thứ hai, thứ ba,… sau vợ. Nếu không phải là duy nhất, là thứ nhất, thì kẻ thứ ba không bao giờ được công nhận, được đề cao, được tôn trọng. Và vì thế, đàn ông cũng sẽ không sợ mất em. Vì sau em, họ còn có thể tìm hàng tá cô nàng dại dột chấp nhận làm người thứ ba. Còn với vợ, đàn ông chỉ muốn có một.

Em trẻ đẹp thật, nhưng chỉ thu hút đàn ông ngoại tình phút ban đầu

Thanh xuân không ở bên em cả đời, một người đàn ông phản bội vợ cũng sẽ vứt bỏ em khi em hết tươi trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Có cái gì mới mẻ mà không cũ đi? Người vợ của đàn ông ngoại tình cũng từng trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng theo thời gian làm vợ, làm mẹ, cô ấy cũng già đi, cũng không còn thanh xuân. Rồi sau đó anh ta tìm đến em, em là điều mới mẻ thay thế. Nhưng liệu em sẽ được anh ta yêu chiều được đến bao lâu? Thanh xuân không ở bên em cả đời, một người đàn ông phản bội vợ cũng sẽ vứt bỏ em khi em hết tươi trẻ.

Đàn ông khi ngoại tình luôn lừa dối em

Em tin những lời anh ta nói rằng yêu em nhất, phải chi sớm được gặp em, hay không thể ly hôn vì con cái… Rồi em nghĩ rằng người đàn ông này thật tốt, chỉ là em và anh ấy gặp nhau quá trễ? Em ơi, đừng ngây thơ như thế, vì không có người đàn ông ngoại tình nào tốt đẹp cả. Sự tham lam, lòng dạ phản bội sẽ biến chất đàn ông. Anh ta lừa dối vợ cũng đồng thời dối gạt em. Anh ta chẳng yêu ai nhất, chỉ yêu chính mình. Người đàn ông ấy chỉ đang lợi dụng em để thỏa dục vọng tham lam của chính mình.

Em có chắc anh ta tốt đẹp và hấp dẫn?

Khi em còn trẻ và đẹp, sao lại giao bản thân cho người chỉ xem mình là tạm bợ? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt hay không, chỉ người vợ bên cạnh mới biết. Vợ là người nhìn thấy hết những điểm tốt xấu của đàn ông. Khi anh ta không vui, về nhà sẽ không ngại bộc lộ dáng vẻ khó chịu. Khi anh ta thất bại, người bên anh ta là vợ. Khi anh ta yếu đuối, kém cỏi, người anh ta không ngại chia sẻ cũng là vợ.

Còn lúc bên em, anh ta có phải lúc nào cũng lịch thiệp, tử tế, nam tính và luôn làm em hài lòng. Đó là bởi vì em chỉ là nhân tình, em không phải là vợ, là người thân của anh ta. Em chỉ thấy những gì tốt đẹp anh ta muốn phô trương để hấp dẫn em. Vậy thì liệu em có nghĩ mình sẽ đủ bao dung khi chứng kiến những gì tồi tệ nhất ở người đàn ông này?

Khi làm một người thứ ba, cái em thấy chỉ là những gì đàn ông cố tình tạo ra để giữ lấy lòng tham của mình. Những gì đã không chân thật thì chóng tàn, chỉ là tạm bợ. Khi em còn trẻ và đẹp, sao lại giao bản thân cho người chỉ xem mình là tạm bợ?