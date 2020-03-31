Người thứ ba nào cũng có dấu hiệu này, phụ nữ nhất định phải nhìn thấu!

Phụ nữ yêu 31/03/2020 05:00

Một người thứ ba có thể “đội lốt” với nhiều khuôn mặt cùng biểu cảm, hành động mà đôi khi nếu chủ quan bạn sẽ không thể nhận ra.

Phụ nữ phải tỉnh táo để nhận dạng bộ mặt người thứ ba xung quanh mình. Vì đây là mối hiểm họa tiềm tàng cho tình yêu và hôn nhân của bạn.

Luôn tỏ ra vồn vã, thân quen khi gặp bạn

Bạn chỉ từng gặp cô ta một vài lần, loáng thoáng tới mức bạn còn không nhớ rõ mặt. Nhưng khi gặp lại, cô nàng lại tỏ ra như đã quen biết bạn từ rất lâu. Và cô ta chỉ thể hiện điều đó khi có mặt người yêu hay chồng của bạn. Đến khi anh ấy quay lưng đi, cô ta bèn trở nên lạnh lùng như không quen biết. Đồng thời, cô nàng lúc nào cũng nhấn mạnh là xem người đàn ông của bạn như anh trai, hay một người bạn thân, đồng nghiệp cực thân thiết.

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Phụ nữ phải tỉnh táo để nhận dạng bộ mặt người thứ ba xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là bạn nên đề phòng với người phụ nữ này, vì cô ta đang có ý đồ không tốt với người đàn ông bên cạnh bạn.

Mặc những bộ đồ gợi cảm khi gặp riêng anh ấy

Đây có thể là một người bạn, đồng nghiệp, hàng xóm… Và bạn bỗng thấy cô ta ăn mặc gợi cảm khác thường khi gặp riêng chồng bạn, thì hãy cẩn trọng. Những cô nhân tình tương lai luôn tận dụng những cơ hội được gặp đàn ông, và cố gắng từng phút một để gây ấn tượng thu hút nhất. Nếu bắt gặp hình ảnh của cô ta thế này, hãy cảnh báo với chồng, thậm chí là ra mặt để “dằn mặt” cô ta.

Luôn xuất hiện nếu bạn và anh ấy giận nhau

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Thực tế, người thứ ba chỉ có thể xuất hiện khi mối quan hệ của hai người trong cuộc có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, kẻ thứ ba chỉ có thể xuất hiện khi mối quan hệ của hai người trong cuộc có vấn đề. Và thời cơ thích hợp nhất là khi bạn và chồng cãi nhau. Lúc đó, bạn sẽ không quan tâm chồng nói chuyện với ai, vì có lẽ bạn đang giận dỗi. Còn chồng bạn có thể vì ấm ức mà sẵn sàng chia sẻ, tâm sự khi có một người tận tình hỏi han.

“Kẻ phá đám” này biết tận dụng thời cơ để trở thành một người phụ nữ biết điều, thấu hiểu và giỏi lắng nghe hơn bạn. Vì thế, đừng dại để cô ta có cơ hội. Ngay cả khi vợ chồng cãi nhau, cũng hãy là người duy nhất để chồng tâm sự, chia sẻ.

Thích chụp hình với người đàn ông của bạn nhưng không để ai thấy

Nếu bạn thấy người phụ nữ này luôn xuất hiện gần chồng bạn, nhưng trong những bức hình kỷ niệm cô ta đăng trên mạng lại không hề có chồng bạn, vậy thì đừng chủ quan. Vì có thể cô ta muốn giấu những bức ảnh chụp có chồng bạn cho riêng mình. Điều này một phần thể hiện sự chiếm hữu của một kẻ chưa là gì của chồng bạn. Cô ta chỉ đang cố gắng để có được anh ấy từ tay bạn!

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Tin tưởng chồng và ngăn chặn những mối hiểm nguy tiềm tàng, phụ nữ nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, đàn ông chính là thích được chiều chuộng, tin tưởng, thậm chí là thích được tán tỉnh, ve vãn. Một người đàn ông có yêu, có tốt với bạn thế nào cũng có những lúc yếu lòng. Và người thứ ba luôn biết rõ những điều này về đàn ông. Vì vậy hãy nhớ, đàn ông của bạn có tốt thì tốt thật, mà phụ nữ ngoài kia lại lắm kẻ thích chiếm lấy đàn ông tốt của người khác. Tin tưởng chồng và ngăn chặn những mối hiểm nguy tiềm tàng, phụ nữ nhé!

Gửi những người thứ ba đang có suy nghĩ đàn ông ngoại tình sẽ cưới mình

Gửi những người thứ ba đang có suy nghĩ đàn ông ngoại tình sẽ cưới mình

Phụ nữ nên khôn ngoan như thế, nên biết rõ về những cuộc ngoại tình của đàn ông như thế. Nếu bạn nghĩ rằng phản bội vợ là cách đàn ông ngoại tình thể hiện tình yêu với bạn, thì đừng mơ mộng nữa.

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Từ khóa:   nhân tình kẻ thứ ba vợ cao tay

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