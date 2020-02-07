Vị trí của người thứ ba là ở ‘trên giường’

Nhân tình từng ôm mộng tưởng đàn ông sẽ đặt mình vào tim, sẽ có lúc nắm tay mình ra ánh sáng. Nhưng kỳ thực, vị trí của người thứ ba chỉ là ở “trên giường”.

Bạn tôi từng là người thứ ba suốt nhiều năm. Những tháng cuối cùng quyết định dứt ra khỏi người đàn ông phản bội vợ con ấy, bạn đã nói với tôi một câu: “Ngày trước từng nghĩ mình là bà hoàng trong trái tim một gã đàn ông có gia đình. Sau này mới nhận ra, vị trí của mình chỉ là ở trên giường cùng anh ta phút chốc. Đó còn chẳng phải là chiếc giường quen thuộc trong ngôi nhà của mình, mà là nhà trọ, khách sạn, một nơi xa lạ chẳng có hơi ấm gia đình…”.

Sau này mới nhận ra, vị trí của mình chỉ là ở trên giường cùng anh ta phút chốc - Ảnh minh họa: Internet Bởi lẽ đàn ông yêu bạn sẽ đưa bạn về nhà, sẽ dắt bạn đến những nơi đẹp đẽ, cùng bạn ở những chỗ tử tế. Bởi lẽ một kẻ chỉ lợi dụng bạn, chỉ muốn chiếm giữ lấy bạn ở nơi chẳng ai biết. Có lẽ từ đầu bạn đã ôm thứ mộng tưởng về tình yêu đẹp đẽ mà trao nhầm một kẻ chỉ lợi dụng bạn. Hoặc là, bạn dại khờ đạp lên hạnh phúc của người khác, vì vị kỷ chỉ nghĩ cho riêng tình yêu của mình. Bạn quên rằng, tình yêu đúng nghĩa chẳng bao giờ làm hại đến ai. Bạn yêu mà hại người, tội mình, chính là bạn sai, sai vô cùng. Kỳ thực, phụ nữ vướng vào cái phận “người thứ ba” thường chỉ nghĩ về câu chuyện tình yêu thêu dệt từ miệng của đàn ông ngoại tình. Lời ngon ngọt để bẫy lòng dạ đơn thuần. Giả hiền giả tội để dụ dỗ phụ nữ mềm lòng. Phụ nữ cả tin thì cứ ngỡ mình là nữ chính của một câu chuyện tình bị ngăn cấm, nhiều trắc trở. Phụ nữ dã tâm thì tin rằng sẽ có ngày đoạt được vai nữ chính giành lấy chồng người khác. Phụ nữ hiền lành thì lại nghĩ tình yêu không có lỗi, mà người đàn ông kia chỉ vướng bận con cái, trọng gia đình.

Yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng, vì anh ta chỉ muốn có một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu về tình cảm và tình dục - Ảnh minh họa: Internet Nhưng tình yêu của đàn ông ngoại tình chỉ là cảm giác hứng thú muốn cơi nới thêm một người phụ nữ khác. Yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng, vì anh ta chỉ muốn có một người phụ nữ để giải quyết nhu cầu về tình cảm và tình dục. Nếu yêu bạn, anh ta không để bạn thiệt thòi. Nếu thật lòng với bạn, anh ta không cần thêm một người phụ nữ khác. Nếu đặt bạn vào tim, anh ta sẽ cho bạn một danh phận. Vì thế, nếu bạn chỉ có thể “trên giường” cùng anh ta mà chẳng ai biết, bạn chịu tủi hờn để “nhường” anh ta cho vợ con… Vậy thì có lẽ bạn chỉ “đơn phương” với chính nhân tình của mình. Anh ta không yêu bạn đâu, hoặc chỉ là yêu cơ thể của bạn, hay những gì bạn có mà lại thiếu sót ở vợ anh ta. Đàn ông ngoại tình thì còn có lợi có được, chứ phụ nữ giao thân cho đàn ông có gia đình thì chỉ có thiệt thòi chồng chất… - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ ở đời, ai nói yêu mình cũng có thể tin, chỉ trừ kẻ đang phản bội vợ con. Ai nói muốn bảo vệ bạn cũng có thể tin, ngoại trừ kẻ thiếu trách nhiệm với chính gia đình mình. Ai hứa hẹn cũng có thể hy vọng, tuyệt đối đừng tin đàn ông ngoại tình sẽ cho bạn một danh phận. Mà hãy tin rằng nếu bạn gặp phải một kẻ phản bội, thì đó là một tai họa phải càng tránh xa càng tốt. Bởi đàn ông ngoại tình thì còn có lợi có được, chứ phụ nữ giao thân cho đàn ông có gia đình thì chỉ có thiệt thòi chồng chất…

Đâu là dáng vẻ của người vợ khiến kẻ thứ ba dù chưa gặp mặt vẫn nể sợ? Không cần biết người thứ ba đẹp hay xấu, khôn hay dại, phụ nữ lỡ có chồng ngoại tình thì đặc biệt phải chú ý đến bề ngoài. Dù là thời đại nào thì phụ nữ vẫn phải hơn nhau về nhan sắc và tâm thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-tri-cua-nguoi-thu-ba-la-o-tren-giuong-350246.html