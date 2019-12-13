Đâu là dáng vẻ của người vợ khiến kẻ thứ ba dù chưa gặp mặt vẫn nể sợ?

Không cần biết người thứ ba đẹp hay xấu, khôn hay dại, phụ nữ lỡ có chồng ngoại tình thì đặc biệt phải chú ý đến bề ngoài. Dù là thời đại nào thì phụ nữ vẫn phải hơn nhau về nhan sắc và tâm thế.

Hãy giữ vững tâm thế rằng người sai trong câu chuyện này là chồng bạn. Anh ấy phải có trách nhiệm với lỗi sai của mình. Còn nếu không, bạn cũng không cần một người đàn ông tệ bạc. Đừng níu kéo, đàn ông sẽ xem thường, người thứ ba sẽ hả hê. Thay vào đó, hãy để chồng thấy những lợi ích khi anh ta rời xa nhân tình, và những cái hại khi chọn nhân tình. Đàn ông ngoại tình luôn tham lam, nhưng anh ta vẫn ích kỷ nhiều hơn.

Bạn có thể khóc lóc, khổ đau nhưng một khi bước ra ngoài thì phải xinh đẹp nhất có thể. Bạn có thể khổ tâm, buồn tủi, thậm chí là tuyệt vọng nhưng trong cách cư xử với chồng thì đừng bao giờ bày ra dáng vẻ sợ mất chồng. Bởi những gì bạn cư xử với chồng, nhân tình đều có thể biết được hết qua chồng bạn.

Khả năng kiếm tiền vững vàng

Một người vợ khiến người thứ ba phải nể sợ chính là khi độc lập tài chính, thậm chí là nắm tiền bạc của chồng. Khi biết chồng phản bội, điều mọi người vợ nên làm là thu gom tài chính của chồng vào tay mình. Vì người thứ ba chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu đàn ông không rủng rỉnh túi như trước.

Đây không chỉ là hành động “tuyên chiến” với nhân tình mà còn là để bảo vệ tài sản, tiền bạc trong gia đình khi chồng đang lầm đường.

Những vũ khí có sức “sát thương” người thứ ba

Người vợ khôn ngoan sẽ có những "vũ khí" có sức sát thương tình địch - Ảnh minh họa: Internet

Trong câu chuyện hôn nhân vợ chồng, gia đình chồng sẽ tác động nhiều đến suy nghĩ, hành động của chồng. Một người vợ khi giữ được vị thế chắc chắn trong gia đình chồng thì không bao giờ phải sợ người thứ ba cao tay nào. Bởi đàn ông ít ai bỏ cả vợ con, cha mẹ để chạy theo một cô bồ tạm bợ nào đó. Họ dẫu có tình cảm thật với người thứ ba cũng không muốn chống đối lại cả gia đình.

Thứ hai là con cái. Nhiều người đàn ông rất yêu thương con. Dù họ có bồ nhưng không bao giờ có ý định bỏ vợ vì con. Phụ nữ có thể tận dụng "điểm yếu" này của đàn ông để làm "vũ khí" trước nhân tình. Và tuyệt đối đừng để nhân tình có được "vũ khí" lợi hại này như bạn.

Kiêu hãnh của một người vợ

Kiêu hãnh của một người vợ khi có chồng ngoại tình chính là không cần phải tìm gặp nhân tình và chỉ giải quyết mọi chuyện với chồng- Ảnh minh họa: Internet

Kiêu hãnh của một người vợ khi có chồng ngoại tình chính là không cần phải tìm gặp nhân tình và chỉ giải quyết mọi chuyện với chồng. Tìm gặp nhân tình là một bước hạ mình của phụ nữ trước người thứ ba. Bạn có thể tìm hiểu về tình địch, nắm rõ điểm mạnh yếu của đối phương nhưng tuyệt đối đừng tìm đến cô ta.

Đặc biệt, đừng bao giờ để chồng ngoại tình hay người thứ ba thấy dáng vẻ yếu đuối của bạn. Đó là những người tổn thương gia đình của bạn, họ sẽ không thương cảm cho nỗi đau của bạn. Huống hồ, với một kẻ muốn cướp chồng bạn, cô ta chỉ càng cảm thấy hả hê nếu chứng kiến nỗi đau của bạn. Và ngay cả khi đó là một người thứ ba còn chút lương tri, cũng đừng để cô ta thấy bạn đáng thương. Phụ nữ có thể mất chồng, nhưng đừng đánh mất kiêu hãnh.