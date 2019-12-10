Mà thật ra, những người chồng ngoại tình thường đã có đủ, thậm chí là dư dả hơn người khác. Họ được vợ lo toan từng bữa ăn giấc ngủ, từng chiếc áo đôi giày. Họ được vợ tin tưởng tuyệt đối để ra ngoài thoải mái với bạn bè. Họ được vợ một tay chăm lo cho con, vun vén nhà cửa mà không cần họ giúp đỡ. Vợ cho họ nhiều như thế, chỉ đòi hỏi lại một lòng thủy chung nơi chồng. Họ được nhận nhiều như thế, lại chỉ thiếu duy nhất một thứ, là cảm giác mới mẻ.

Nếu hỏi đàn ông ngoại tình thiếu gì mà phải cặp bồ, thì họ có thể nói ra hàng dài lý do. Nào là vợ chồng không còn mặn nồng như trước, gia đình không còn là nơi thoải mái nhất... Và kèm theo đó những điều họ cần, như là một người thấu hiểu, biết họ muốn gì, đáp ứng mong muốn của họ…

Đàn ông khi ngoại tình thường không từ bỏ gia đình, vì họ không thiếu để phải có thêm. Một mái nhà, một vợ và những đứa con, đó đã là điều cơ bản với một người đàn ông trưởng thành. Thêm nhân tình với đàn ông có thể là một loại bản lĩnh dại dột. Nhưng mất gia đình chính là tự tổn thất chẳng hề rẻ. Đàn ông thà chặt đứt cái dư, còn hơn là hy sinh cái đủ.

Thường thì đàn ông phản bội thường không biết bản thân có nhiều hơn người khác những gì. Không phải người chồng nào cũng có thể gần vợ sớm hôm, vì mưu sinh mà bao năm xa nhà. Không phải người chồng nào cũng được vợ nấu cho từng bữa ăn, chờ về nhà mỗi chiều. Và không phải người chồng nào cũng vì vợ thiếu sót điều gì đó mà chọn ngoại tình.

Đàn bà ngoại tình cần gì?

Đàn bà thường khó ngoại tình hơn đàn ông. Kỳ thực, trong trái tim đàn bà đều có cất giữ những tội lỗi như đàn ông. Họ vẫn có ham muốn mới mẻ khi hôn nhân đã dần trở nên nhàm chán. Họ vẫn có khao khát được yêu thương nếu chồng chỉ bỏ họ trong cô đơn trống vắng. Nhưng đàn bà chọn chôn sâu những điều đó trong tăm tối, nếu họ vẫn còn yêu chồng, nếu họ vẫn muốn giữ lại gia đình cho con.

Đàn bà ngoại tình thường không lên giường chỉ vì ham muốn. Đàn ông ngoại tình bước xuống giường sẽ không còn nghĩ về tình yêu. Đàn bà khi ngoại tình bước xuống giường rồi sẽ nghĩ về tình yêu. Đàn ông vụng trộm cần tình dục hơn tình yêu. Đàn bà vụng trộm lại cần tình yêu hơn tình dục.

Nếu được hỏi, đàn bà ngoại tình vì điều gì, thì có lẽ phần lớn câu trả lời sẽ là để được yêu. Tình yêu ở đâu, trái tim đàn bà sẽ ở đó, ngay cả khi nơi ấy nằm bên ngoài cánh cửa gia đình.

Nếu được hỏi, đàn bà ngoại tình vì điều gì, thì có lẽ phần lớn câu trả lời sẽ là để được yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà muốn được đủ mới phải ngoại tình. Rất hiếm người vợ nào được chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn mà lại ngoại tình. Phần lớn những người vợ ngoại tình đều xuất phát từ vết hỏng trong tình cảm vợ chồng. Họ thiếu cảm giác chở che từ chồng, họ không còn thấy mình quan trọng với chồng. Vì thiếu thốn mà nảy sinh mưu cầu, vì cần quá nhiều nên lại dễ sa đọa.

Bởi thế, đàn bà ngoại tình thường tan cửa nát nhà. Vì một chữ “đủ”, đàn bà bằng lòng đánh đổi. Đủ để thấy mình tồn tại, đủ để không “chết” trong hôn nhân, và đủ để đặt cược dù chẳng biết kết quả đúng sai.

Nhưng dẫu có vì một chữ “đủ” khiến người ta cảm thông thì đàn bà khi ngoại tình cũng chẳng bao giờ đúng được. Thậm chí, họ còn bị tước đoạt đi những điều quý giá nhất. Chẳng ai biết họ đã chịu đựng những gì để đánh liều tìm kiếm một chỗ dựa khác. Đặc biệt là con cái của đàn bà ngoại tình, chúng vẫn là những đứa trẻ chẳng thể hiểu hết nỗi đau của mẹ.

Chỉ mong đàn ông bớt “chơi”, còn đàn bà thì bớt dại - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, ngoại tình có thể là một cuộc chơi. Nhưng với đàn bà, ngoại tình có thể là một cái bẫy. Đã bước chân vào thì không thể quay đầu, đã một lần nếm trải thì chỉ có vùi mình xuống đầm lầy. Chỉ mong đàn ông bớt “chơi”, còn đàn bà thì bớt dại. Không có giá như, cũng không có quay lại, và ngoại tình không phải lúc nào cũng là con đường hai chiều đi về được cả…