Đàn ông phản bội luôn có lý lẽ riêng, với vợ thế này, mà với nhân tình thì thế kia. Dẫu sao thì cả vợ và nhân tình đều là "vật hy sinh" cho sự tham lam của đàn ông...

Với vợ Trước khi là người đàn ông phản bội, ai cũng nói với vợ rằng họ chẳng rảnh để ngoại tình. Quả thật, họ chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngoại tình. Nhưng rồi họ lại nói ngoại tình là điều họ không thể tránh. Nếu bị phát hiện, họ sẽ nói với vợ rằng họ không cố ý tổn thương vợ, hay hoàn cảnh đẩy đưa, hay cảm xúc có lý lẽ riêng… Rất ít đàn ông nào khi ngoại tình nói rằng họ cần nhân tình hơn vợ. Vì vợ là nơi an toàn để đàn ông thám hiểm mối tình vụng trộm ban đầu. Trước khi là người đàn ông phản bội, ai cũng nói với vợ rằng họ chẳng rảnh để ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng có một điều đàn ông ngoại tình không bao giờ nói với vợ, là họ tham lam muốn cả vợ và nhân tình. Hay họ không thể nói rằng nhân tình cho họ cảm giác mới lạ hơn vợ. Với vợ, đàn ông ngoại tình dẫu cạn tình thế nào cũng có cảm giác có lỗi. Thay vì nói rõ về trái tim của mình, họ luôn chọn cách xin lỗi, cầu xin tha thứ. Bởi dẫu có sai phạm đến đâu, đàn ông ngoại tình vẫn ít người muốn bỏ vợ.

Những gì đàn ông ngoại tình nói với vợ, không bao giờ là toàn bộ trái tim của họ. Phụ nữ nghe thì đừng tin hoàn toàn. Lời đàn ông khi đó, đa phần đều là để bảo vệ chính mình trước tổn thương đã gây ra cho vợ con. Thay vì tin tuyệt đối, vợ nên tin vào những gì mình thấy, vào nỗi đau và kiêu hãnh của chính mình. Với người thứ ba Đàn ông phản bội luôn nói với người thứ ba rằng họ là những người chồng không hạnh phúc bên vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình luôn nói với nhân tình rằng họ là những người chồng không hạnh phúc bên vợ con. Họ có một gia đình đã cạn hết hy vọng. Họ sống từng ngày mòn mỏi và khổ sở. Họ giữ hôn nhân chỉ vì con, vì cha mẹ. Mà thật ra, làm gì có người đàn ông nào ngoại tình mà nói mình đang hạnh phúc trong hôn nhân? Làm gì có người đàn ông nào không khôn ngoan trước sự mềm lòng của phụ nữ? Làm gì có người đàn ông nào không biết phụ nữ giàu lòng cảm thông?

Đàn ông ngoại tình luôn cho nhân tình cảm giác được ưu tiên hơn vợ, được hưởng yêu thương nhiều hơn vợ. Nhưng thực chất, tình yêu của đàn ông dành cho người thứ ba luôn có thời gian, luôn tạm bợ, để lấp đầy cảm giác tham lam của họ khi phản bội vợ. Vì rất ít đàn ông ngoại tình nào chịu bỏ vợ để lấy nhân tình. Họ chỉ ngoại tình để được thêm, chứ không muốn bỏ. Lời đàn ông phản bội nói, dù là với vợ hay nhân tình đều chẳng tin được - Ảnh minh họa: Internet Nhiều nhân tình nghĩ rằng đàn ông ngoại tình không thể bỏ họ, vợ mới là người bị bỏ lại. Họ thấy vợ thật đáng thương, nhưng thật ra người đáng thương nhất là chính họ. Bởi đàn ông đã có quá nhiều lý lẽ để đánh lừa họ, để ru ngủ họ trước việc vụng trộm sai trái. Tiếc thay, đàn ông sau ngoại tình, bỏ lại nhân tình trước cửa, để trở thành người đàn ông biết quay đầu về với vợ con. Nhưng phụ nữ đã làm nhân tình thì dù bao lâu cũng mang một vết nhơ nhân phẩm. Phụ nữ đã làm người thứ ba là mất đạo đức, kiêu hãnh và danh dự... Bởi thế, lời đàn ông phản bội nói, dù là với vợ hay nhân tình đều chẳng tin được. Vì đã lừa dối, nên chẳng dễ dàng thành thật. Vì đã tham lam, nên càng khó nói ra. Nếu có thể, phụ nữ nên trân quý bản thân hơn, dù là vợ bị phản bội hay nhân tình lầm lỡ...

3 điều thất vọng về vợ đẩy đàn ông vào con đường ngoại tình Nhiều đàn ông nói rằng họ thất vọng về vợ sau khi cả hai lấy nhau, thậm chí đó còn là lý do khiến đàn ông ngoại tình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như họ nghĩ…

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