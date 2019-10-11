Đa số đàn ông dù lấy vợ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của mẹ. Bởi trước khi kết hôn, mẹ là người chăm sóc họ. Khi đã lấy vợ rồi, điều đầu tiên khiến đàn ông thấy bất ngờ là vợ không hề giống mẹ. Và họ không thể để vợ làm mọi thứ, trông chờ vợ chăm sóc như mẹ.

Thất vọng này khiến không ít người chồng ngoại tình , vì họ muốn tìm một người phụ nữ khác là "bản sao" của mẹ họ.

Dấu hiệu có thể thấy là đàn ông hay để quần áo bẩn ở một chỗ, tủ lạnh luôn trống trơn không thức ăn… Họ còn thấy không vui khi vợ trở về nhà có khi bận rộn với công việc tới tận khuya. Hoặc những khi vợ thở than vì làm việc nhà quá nhiều, vợ không vui vẻ khi đón tiếp bạn bè của chồng về nhà…

Thất vọng về vợ có thể là lý do tiềm tàng khiến đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Lý do cho sự thất vọng này ở đàn ông là họ quá trông đợi vào vợ. Họ nghĩ rằng vợ vừa chăm sóc và hy sinh cho họ như mẹ vô điều kiện, vừa là người tình đầy quyến rũ, thu hút. Nhưng vợ chắc chắn không thể giống như mẹ của đàn ông. Đây là hai mối quan hệ hoàn toàn khác nhau. Đàn ông nên thấy rõ, vợ không phải là người thân như mẹ, và hôn nhân là mối quan hệ cho đi và nhận lại có điều kiện.

Khi có con, đàn ông càng thất vọng hơn

Có thể, đàn ông đã từng nghĩ rằng khi làm cha, cảm giác sẽ rất tuyệt vời, mỗi khoảnh khắc nhìn thấy con đều rất hãnh diện và hạnh phúc. Nhưng thực tế chính là sự hiện diện của con sẽ chiếm hết thời gian và tâm trí của vợ chồng. Thậm chí, vì chăm sóc con cái mà vợ hầu như không còn để tâm đến chồng.

Khi có con, đàn ông sẽ đối diện với những đêm thức giấc thường xuyên, với chi tiêu bỉm sữa, quần áo cho con… Nếu con có gì không ổn thì hai vợ chồng đều cuống cuồng không yên.

Từ đây, những buổi chiều vợ chồng yên ả bên nhau sẽ không còn. Thậm chí, những cuộc nói chuyện của cả hai cũng phần nhiều về con. Chuyện chăn gối của vợ chồng cũng sẽ không thể như trước. Đàn ông có khi còn phải tạm gác những kế hoạch của bản thân sang một bên.

Nhiều đàn ông vì thế mà nảy sinh mong muốn ngoại tình để thoát khỏi tình cảnh vất vả khi mới có con.

Đàn ông thất vọng với cuộc sống hôn nhân khi có con, từ đó mà dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, đàn ông nên hiểu, vợ còn phải chịu nhiều vất vả hơn. Cô ấy mang nặng đẻ đau, có những lúc chỉ một mình chăm sóc con. Từ khi có con, cuộc sống của đàn ông thay đổi, và cuộc sống của vợ cũng rất mỏi mệt. Nhưng đây là điều phải xảy ra trong hôn nhân, để có thêm một thành viên mới. Bởi thế, thay vì thất vọng về vợ con, đàn ông nên cảm thấy hạnh phúc vì sự phát triển của gia đình, từ đó mà cùng vợ chăm sóc con cái. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của một người đàn ông chân chính.

Suy nghĩ “người tôi yêu đó sao?”

Không ít đàn ông thường xuyên chê bai vợ. Họ cho rằng người phụ nữ họ yêu ngày trước đã không còn. Chẳng hạn như, ngày trước cô ấy nhẹ nhàng, nói năng hiểu biết bao nhiêu thì giờ mở miệng ra chỉ toàn tiền bạc. Hay ngày trước cô ấy dịu dàng, yếu đuối, còn giờ thì chuyện gì trong nhà cũng tự mình làm được… Đàn ông chợt nghĩ, vợ thay đổi rồi sao?

Câu trả lời luôn là “không”. Vì cuộc sống hôn nhân khiến vợ phải đối mặt với chi tiêu, nên cô ấy sẽ thực dụng hơn. Vì nhiều lúc chồng vắng nhà, vợ đương nhiên phải học làm nhiều thứ. Cô ấy chưa từng kêu ca, sao chồng lại thở than? Với chuyện ăn mặc cũng thế. Nhiều ông chồng thất vọng khi từng cưới một người phụ nữ biết chăm chút bề ngoài, giờ lại trở thành người vợ luộm thuộm. Bởi thế, đàn ông dễ ngoại tình với những gì lấp lánh, mới mẻ bên ngoài.

Đàn ông ngoại tình vì nhiều nguyên do, nhưng với lý do không kịp chín chắn để có trách nhiệm với gia đình thì sẽ hối hận về sau - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, không ít đàn ông chưa chấp nhận được sự ràng buộc, trách nhiệm và những đánh đổi khi bước vào hôn nhân của cả vợ và chồng. Nếu bạn muốn một người vợ giỏi chi tiêu, giữ tiền thì phải chấp nhận cô ấy thực tế với tiền bạc. Nếu bạn muốn một người vợ cả ngày bếp núc, ở nhà chăm con, thì phải hiểu cô ấy sẽ không biết trưng diện. Thật ra vợ chưa từng thay đổi, chỉ có chồng là chưa chịu trưởng thành khi bước vào hôn nhân.

Đàn ông nên trưởng thành hơn khi lấy vợ. Đàn ông ngoại tình vì nhiều nguyên do, nhưng với lý do không kịp chín chắn để có trách nhiệm với gia đình thì sẽ hối hận về sau. Bởi dù có lấy ai, đàn ông khi không biết trân trọng gia đình đều sẽ thất bại ê chề.