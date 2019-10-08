Kiểu đàn ông tệ bạc nhất là ra ngoài bồ bịch, về nhà lại ruồng bỏ, đánh đập vợ con. Đối với anh ta, vợ con chỉ là khiêng cưỡng phải giữ cho có. Đàn ông phản bội tới mức này chính là không còn nghĩa tình với vợ, không muốn có trách nhiệm với gia đình.

Người ta nói rằng, đàn ông ngoại tình biết quay về nhà cũng đã là tốt. Vì có những người đàn ông một khi đã ngoại tình sẽ không bao giờ hối hận…

Đàn ông khi hết yêu, nếu chưa tìm được người làm họ rung động, họ vẫn có thể đối xử tốt với vợ con. Nhưng một khi đàn ông đã yêu thật lòng một người phụ nữ khác thì họ sẽ bất chấp tất cả để đến với tình yêu.

Người chồng phản bội thế này sẽ không hối hận. Ngay cả khi anh ta có thể hiện sự hối lỗi, cũng chỉ vì ích kỷ nghĩ cho bản thân anh ta. Phụ nữ nếu dễ dàng tha thứ cho chồng thì chắc chắn sẽ bị phản bội nhiều lần sau nữa. Đây là kiểu đàn ông không còn trách nhiệm với hôn nhân, dù lấy ai sau đó cũng không thể thay đổi.

Kiểu đàn ông này khi ngoại tình cũng sẽ không hối hận. Vì họ cho rằng họ làm điều đó là vì tình yêu, và tình yêu thì không có lỗi. Đừng mong họ sẽ thay đổi, sửa sai hay hối cãi. Vì việc họ muốn làm duy nhất là có thể ở bên người họ yêu.

Đàn ông ngoại tình vì yêu thật lòng sẽ không hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, khi họ thật lòng nhất với một người phụ nữ khác cũng là lúc họ cạn lòng nhất với vợ con. Không gì có thể níu giữ đàn ông cạn tình và đang có một tình yêu mới.

Không còn tôn trọng gia đình vợ

Đàn ông còn thương vợ, đối xử tốt với vợ thì sẽ tôn trọng gia đình vợ. Đó không chỉ là cái tình, mà còn là cái nghĩa khi làm chồng. Ngược lại, khi đàn ông không còn tôn trọng gia đình vợ thì có nghĩa là trong mắt anh ta vợ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

Ngoại tình xảy ra vì có mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, khó có thể dung hòa được. Nhưng đàn ông phản bội vợ, lại xem thường gia đình vợ thì chính là không còn muốn giữ cuộc hôn nhân có vết rạn này. Thay vì muốn cùng vợ tìm cách giải quyết hôn nhân bế tắc, họ lại muốn vứt bỏ vợ con. Bởi vì thái độ bất cần đó mà họ không cần phải “giữ kẽ” với gia đình vợ. Và họ cũng vì bất cần nên sẽ không hối hận.

Kiểu đàn ông phản bội này là tệ bạc nhất. Vì đối xử không tốt với vợ tệ một thì thiếu tôn trọng gia đình vợ là tệ mười. Vợ thay vì cố cứu vãn hôn nhân, hãy kết thúc càng sớm càng tốt.

Ngoại tình nhiều lần

Đàn ông ngoại tình lần đầu thì vẫn còn đường trở về, nhưng ngoại tình quá nhiều lần chính là không có khả năng quay về nhà nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ngoại tình có hai kiểu, một là phản bội một thời, và hai là phản bội một đời. Kiểu thứ nhất có thể được vợ tha thứ, có thể trở về để hối lỗi, sửa sai. Nhưng kiểu thứ hai thì chỉ lặp đi lặp lại hành động phản bội, dù vợ có thứ tha bao lần cũng không thể thay đổi. Đây cũng là kiểu đàn ông khi ngoại tình sẽ không bao giờ hối hận.

Ngay cả khi anh ta nhiều lần xin vợ tha thứ thì cũng không thể thay đổi. Bởi nếu biết hối hận, có thể sửa sai vì vợ con, thì anh ta đã không sai quá nhiều lần.

Phụ nữ tha thứ lần đầu cho chồng ngoại tình là vì anh ta sai, nhưng tha thứ quá nhiều lần là vì bản thân sai. Đàn ông ngoại tình lần đầu thì vẫn còn đường trở về, nhưng ngoại tình quá nhiều lần chính là không có khả năng quay về nhà nữa.