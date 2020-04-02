5 điều luôn đúng về đàn ông ngoại tình, phụ nữ biết sớm đỡ đau lòng!

Phụ nữ yêu 02/04/2020 05:12

Khi đàn ông ngoại tình thường có hai loại. Một loại phổ biến nhưng không nguy hiểm. Loại còn lại hiếm nhưng lại khiến gia đình tan tác.

Đây là 5 điều luôn đúng về đàn ông ngoại tình, phụ nữ biết càng sớm càng có lợi cho bản thân.

Có 2 loại đàn ông khi ngoại tình

Loại một là ngoại tình vì bị thu hút ngoại hình, hai là ngoại tình vì thiếu thốn cảm xúc. Kiểu đàn ông phản bội thứ nhất khiến phụ nữ uất ức nhất, nhưng thực chất kiểu thứ hai mới là nguy hiểm nhất.

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Đàn ông vụng trộm kiểu thứ nhất khá phổ biến, nhưng kiểu thứ hai mới là khó dứt nhất, đã vướng vào rồi thì chỉ có tan cửa nát nhà - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông phản bội vì bị thu hút bởi ngoại hình của đối phương, anh ta chỉ say mê cái đẹp phút chốc. Không có gì mới mà không cũ, cảm giác mới mẻ của đàn ông sẽ dần không còn. Nhưng với kiểu đàn ông phản bội thứ hai, cảm xúc hòa hợp với nhân tình là thứ khó tan biến nhất, đặc biệt là khi tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Đàn ông vụng trộm kiểu thứ nhất khá phổ biến, nhưng kiểu thứ hai mới là khó dứt nhất, đã vướng vào rồi thì chỉ có tan cửa nát nhà.

Đàn ông khi ngoại tình luôn cho rằng mình đúng

Nhiều người đàn ông mang suy nghĩ ngoại tình là thú vui của đàn ông, ngoại tình không phải là sự phản bội mà là tìm cách đáp ứng nhu cầu bản thân. Vì nghĩ mình không sai, nên đàn ông mới che giấu và không thể dừng lại.

Đây là lý do đàn ông khi ngoại tình thường thay đổi rất nhiều. Từ suy nghĩ đến hành động, thậm chí là thói quen, sở thích, cách sống của họ. Có người ngay cả khi bị phát hiện cũng không thấy bản thân sai. Có người đến lúc phải trả giá, khi đã mất vợ con, hay chỉ còn tuổi già mỏi mệt cô đơn mới biết mình sai.

Bởi thế, có những người đàn ông ngoại tình hối hận muộn màng, không thể cứu vãn.

Đàn ông phản bội sợ mất mặt hơn là sợ tổn thương vợ

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Đàn ông khi ngoại tình chính là lúc bộc phát lòng tham lớn nhất, họ muốn có cả vợ và bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ngoại tình chính là lúc bộc phát lòng tham lớn nhất, họ muốn có cả vợ và bồ. Nỗi sợ lớn nhất của đàn ông khi bị phát hiện không phải là tổn thương vợ, mà là sợ mất danh dự khi nhiều người biết. Đặc biệt, đàn ông ngoại tình không muốn bị người khác xem thường, ngay cả khi họ che giấu chuyện ngoại tình, lén lút vụng trộm.

Đa số đàn ông khi ngoại tình không muốn bỏ vợ

Đàn ông chọn ngoại tình là vì không muốn bỏ vợ. Nhiều người đàn ông phản bội nói với nhân tình rằng họ không muốn ly hôn vì nghĩ cho cha mẹ, con cái. Nhưng thật ra là vì bản thân anh ta nhiều nhất.

Với đàn ông, gia đình tượng trưng cho sự ổn định về mặt tinh thần, sự trưởng thành để tập trung cho sự nghiệp. Nền tảng vợ con cho đàn ông sự vững vàng trong mắt người khác. Và nếu ly hôn, họ sẽ đánh mất những điều ổn định này. Dù rằng đàn ông không trọng gia đình nhiều như phụ nữ, nhưng họ cũng biết gia đình là nền tảng không thể thiếu.

Bất kì người đàn ông khôn ngoan nào cũng không dại dột vì bồ bịch mà bỏ gia đình.

Không có cách trị bệnh ngoại tình, chỉ có cách hàn gắn vết rạn của hôn nhân

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Ngoại tình với đàn ông cũng như một cơn say - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, không có cách nào để đàn ông ngoại tình tỉnh ngộ hoàn toàn. Ngoại tình với đàn ông cũng như một cơn say. Biết vị, biết mơ màng rồi sẽ biết tỉnh ra. Chỉ có đàn ông là người quyết định điều này, hay tự cứu anh ta ra khỏi cơn mê.

Nếu chồng ngoại tình, phụ nữ nên hiểu hôn nhân đã có vết rạn từ trước. Hãy cho đàn ông lựa chọn đi hay ở. Nếu anh ấy đi, đừng níu kéo. Nếu anh ấy ở, phải đảm bảo dứt khoát với nhân tình và cùng vợ dọn dẹp dư chấn của cơn ngoại tình.

5 cách trả thù đàn ông ngoại tình khiến họ đến già vẫn vừa sợ vừa day dứt

5 cách trả thù đàn ông ngoại tình khiến họ đến già vẫn vừa sợ vừa day dứt

Khi đàn ông ngoại tình, họ chẳng sợ bất cứ điều gì. Vì thế đừng nghĩ rằng nước mắt của bạn sẽ khiến họ mềm lòng. Phụ nữ muốn trả thù đàn ông phản bội thì chỉ có 5 cách này.

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