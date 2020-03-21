6 điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi ở với bồ

Phụ nữ yêu 21/03/2020 05:28

Vì sao đàn ông ngoại tình bất chấp vợ đẹp con ngoan, gia đình đang yên ấm? Vì khi ở bên bồ, đàn ông có được những điều họ cực kì thích.

Những cuộc tình vụng trộm chẳng có gì bổ béo rốt cuộc có điều gì khiến đàn ông ngoại tình bất chấp đạo đức gia đình mà chạy theo? Vì ở bồ có những điều đàn ông cực kì thích.

Nhân tình lãng mạn, biết nũng nịu

Nhân tình là người có thể xuất hiện vì tận dụng những khuyết điểm của vợ để tạo ra những ưu điểm của bản thân. Khuyết điểm lớn nhất của nhiều người vợ là thiếu lãng mạn, tinh tế khi sống cùng chồng trong thời gian dài. Vì hôn nhân buộc phụ nữ có nhiều trách nhiệm, lo toan nhiều hơn, nên dần trở nên thực tế, khô khan khi bên chồng.

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Nhân tình thì thường độc thân, không vướng bận gia đình nên vẫn giữ được sự lãng mạn, ngọt ngào khi yêu đương - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình thì thường độc thân, không vướng bận gia đình nên vẫn giữ được sự lãng mạn, ngọt ngào khi yêu đương. Khi gặp nhân tình, đàn ông sẽ thấy vợ quá thực tế, vợ cũng không biết dịu dàng ngọt ngào như bồ.

Cảm giác chinh phục

Điều gì từng mới cũng sẽ cũ. Vợ chính là những gì “cũ” mà đàn ông từng xem là “mới”. Và nhân tình có những gì đàn ông thấy “mới” vì thế mà muốn chinh phục, muốn có được. Nếu vợ không thể giữ bản thân “mới” hay cho đàn ông cảm giác thành tựu, chinh phục, họ sẽ dễ bị những người phụ nữ khác cám dỗ.

Với đàn ông ngoại tình, chinh phục được người thứ ba cho họ cảm giác kiêu hãnh. Và nếu nhân tình đặc biệt hiểu tâm lý này của đàn ông, khéo léo lôi kéo thì hoàn toàn có thể thắng vợ.

Thích cảm giác mới lạ

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Đàn ông ngoại tình vì cảm giác mới lạ khi bên bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình vì cảm giác mới lạ khi bên bồ. Vì thế, dù có vợ đẹp con ngoan đàn ông vẫn không cưỡng lại được ngoại tình. Một người thứ ba có thể xấu, kém hơn vợ nhưng đặc biệt cho đàn ông cảm giác mới mẻ khi ở bên.

Đàn ông không thích hôn nhân quá tẻ nhạt, nhàm chán. Và ngoại tình cho họ cảm giác hoàn toàn khác. Họ thấy bản thân tươi mới hơn, vui vẻ hơn. Nhưng đàn ông chẳng mấy ai ngoại tình mà bỏ vợ, họ muốn có cả bồ và vợ. Vợ thì chắc chắn, còn nhân tình thì mới mẻ.

Đáp ứng bản chất lăng nhăng

Bản chất của đàn ông lăng nhăng không bao giờ thay đổi, ngay cả khi họ đã có vợ con. Kiểu đàn ông này dễ ngoại tình, chỉ cần gặp đúng phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ. Họ có nhu cầu cao trong chuyện ấy, nên nếu vợ không thể đáp ứng họ sẽ tìm đến người thứ ba. Đây cũng là lý do đàn ông lăng nhăng muốn quen nhiều người, để trải nghiệm cảm giác mới lạ trong tình dục. Bản chất này khó mà thay đổi.

Không được vợ thấu hiểu, quan tâm

Trong hôn nhân, đàn ông muốn được nghe, được hiểu. Nhiều người vợ khôn ngoan giữ chồng bằng việc trò chuyện, lắng nghe chồng mỗi ngày. Đặc biệt là khi trên giường, họ cũng muốn hiểu chồng cần gì, thích gì. Và điều này nhiều nhân tình cũng hiểu rất rõ, thậm chí còn cực giỏi khoản phòng the hơn vợ.

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Phụ nữ có thể chịu đựng chồng vô tâm mà không cặp bồ. Nhưng đàn ông khi lấy phải vợ vô tâm thì khả năng ngoại tình rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể chịu đựng chồng vô tâm mà không cặp bồ. Nhưng đàn ông khi lấy phải vợ vô tâm thì khả năng ngoại tình rất cao.

Cảm giác kích thích

Cảm giác mới lạ nhất khi ngoại tình chính là sự kích thích. Yêu đương vụng trộm, lén lút cho đàn ông cảm giác này. Dù biết là làm sai, nhưng họ không cưỡng lại được cảm giác mới mẻ này.

4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình

4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình

Thật sự, đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì? Họ có thấy tội lỗi không, có hoảng sợ hay lo lắng không? Hay là luôn nghĩ mình đúng, luôn không sợ mất gia đình?

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