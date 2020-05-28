Trong hôn nhân, có một kiểu phụ nữ nguy hiểm nhất

Phụ nữ yêu 28/05/2020 05:05

Một khi lập gia đình, phụ nữ dịu dàng chắc chắn có, phụ nữ đảm đang cũng đương nhiên có. Duy chỉ có một kiểu phụ nữ nguy hiểm nhất trong hôn nhân...

Phụ nữ dịu dàng nhất chính là khi đứng trong bếp, trán đầy mồ hôi, và đang nêm nếm từng món ăn ngon cho bữa cơm gia đình. Là lúc chén cơm chưa muốn ăn, họ chỉ muốn nhìn chồng con ăn món nào nhiều nhất, nhớ thật kỹ để lần sau nấu nhiều hơn. Là khi họ nhớ từng khẩu vị của chồng của con, mà đôi khi quên cả nêm nếm sao cho vừa miệng mình.

Phụ nữ đảm đang nhất là những lúc rõ ràng là thích đi chơi, hò hẹn nhưng vẫn chọn về nhà sớm, vẫn lo trong nhà chồng con ăn gì, làm gì. Họ thích được tự do, ngủ một giấc phủ phê đến trễ cả sáng. Nhưng họ vẫn thức dậy trước giờ chồng đi làm, nấu một bữa sáng vừa ngon vừa sạch sẽ. Họ muốn mua một bộ quần áo mới đã thích từ lâu, nhưng vẫn đắn đo, vẫn nghĩ phần chồng phần con.

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Trong gia đình, phụ nữ có thể đảm đang nhất, cũng dịu dàng ấm áp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong hôn nhân, cũng có một kiểu phụ nữ nguy hiểm nhất. Chính là khi về nhà, họ vừa cho con ăn, vừa len lén nhìn xem điện thoại có tin nhắn hay không. Họ vừa cố nhắm mắt khi chồng nằm bên, nhưng trong đầu lại mơ màng một thân ảnh khác. Họ vẫn làm tròn trách nhiệm trong nhà, nhưng vẫn có suy nghĩ nếu bước ra khỏi nhà liệu có vui vẻ hơn không? Họ chưa chọn rời đi, chắc có lẽ là vì chưa đủ nhớ mong một ai đó khác.

Người ta thường nói, đàn ông ngoại tình ít bỏ vợ, đàn bà ngoại tình dễ bỏ chồng. Khi phụ nữ động lòng bởi một người đàn ông khác họ sẽ trở nên nguy hiểm trong hôn nhân. Khi trái tim họ hướng về một người đàn ông khác, thì họ cũng hướng yêu thương, hy sinh, một lòng về phía người đó.

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Khi phụ nữ động lòng bởi một người đàn ông khác họ sẽ trở nên nguy hiểm trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Họ yêu một người đàn ông khác khi tình cảm dành cho chồng đã chết mòn. Họ sẽ lặng lẽ nghĩ cho ra con đường để chạy đến với người tình.  Họ sẵn sàng cho người tình những thứ họ đã từng cho chồng. Thậm chí, điều nguy hiểm nhất ở một người phụ nữ ngoại tình chính là họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, dù là gia đình, chỉ để được bên người họ yêu thương.

Phụ nữ là sinh vật chạy theo hơi ấm và yêu thương. Ai cho họ thương yêu ấm áp, họ sẽ chọn ở bên người đó. Phụ nữ có bao nhiêu tuổi, có lấy chồng hay chưa vẫn là sinh vật sống theo tình cảm như thế. Không phải vì họ lẳng lơ, đứng núi này trông núi khác, mà là vì họ có nhu cầu tình cảm, gần gũi nhiều hơn đàn ông. Vì thiếu thốn mà mưu cầu, vì hao gầy mà phải tìm người khác đòi hỏi.

Đừng trách phụ nữ ngoại tình nếu bạn không phải là người đàn ông tử tế. Đừng cho rằng đàn bà ngoại tình là kém hèn, nếu bạn là người chồng không có lương tâm. Phụ nữ khi ngoại tình chẳng bao đúng được, nhưng người chồng khiến họ phải ngoại tình để đong từng chút quan tâm, yêu thương từ người khác thì cũng đã sai ở đâu đó.

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Vì đàn bà ngoại tình cũng phải trả giá, chính là nguy hiểm cho gia đình con cái, cho nhân phẩm danh giá, cho hạnh phúc nửa đời còn lại. - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, đàn ông cần cái gì thì phụ nữ cũng cần cái đó, thậm chí là mong muốn nhiều hơn. Nhưng nếu đủ quan tâm, yêu thương, chở che và tôn trọng, thì phụ nữ chẳng ai chọn ngoại tình. Họ không muốn thứ tình yêu vụng trộm, họ chỉ muốn được công khai được thương yêu và trân trọng.

Vì đàn bà ngoại tình cũng phải trả giá, chính là nguy hiểm cho gia đình con cái, cho nhân phẩm danh giá, cho hạnh phúc nửa đời còn lại. Không có cuộc ngoại tình nào của đàn bà là an toàn, cũng chẳng rủi ro nào là nhỏ khi bị phát hiện. Con đường bình yên nhất cho đàn bà là đi về hướng con cái, nhưng đôi khi vì chút ích kỷ mà trật đường ray, mà chênh vênh một đời...

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