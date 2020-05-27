5 bài học chẳng ai dạy bạn, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng phải biết để sống không hối hận

Con người bị thu hút bởi dung mạo, một thứ chỉ rực rỡ có thời hạn. Không người phụ nữ nào thắng được thời gian, không người đàn ông nào đáng tin cậy nếu thiếu bản lĩnh. Phụ nữ đẹp ắt được đàn ông săn đón. Nhưng phụ nữ có phẩm hạnh mới được giữ lại và yêu thương. Đàn ông có ngoại hình đương nhiên hút phụ nữ. Nhưng đàn ông có bản lĩnh, đạo đức mới tìm được người vợ công dung ngôn hạnh.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, hãy biết qua những bài học cuộc sống này để sống không hối hận, tiếc nuối.

Tình yêu cũng giống như một cái cây, trồng lên được thì dễ, nhưng giữ nó sống lâu, vững mạnh lại khó. Trong tình yêu, sự quan tâm và lòng tin là hai điều quan trọng nhất, như cây cần nước và đất. Chỉ khi được quan tâm và tin tưởng, con người mới không làm nhau đau, không bỏ rơi nhau.

Mọi vẻ bề ngoài đều có thời hạn, chỉ có chân tâm mới là đáng tin tưởng. Đừng yêu chỉ vì đó là người phụ nữ đẹp. Đừng lấy chỉ vì đó là người đàn ông đỏm dáng. Vì sắc đẹp nào mới rồi cũng sẽ cũ, chỉ có chân tình đẹp đẽ mới khiến thời gian phải lưu luyến. Chỉ có lòng dạ người rộng mở, lương thiện mới đáng để bạn gửi trao cả đời.

Giữa đàn ông và phụ nữ, đáng giận nhất không chỉ là sự phản bội, mà còn là sự vô tâm. Không vun đắp tình cảm, không cố gắng bên nhau, không nỗ lực giữ lời hứa đi cùng nhau, chính là sự phản bội lớn nhất. Khi ấy, dẫu từng yêu sâu đậm thế nào cũng không thể cứu vãn.

Đàn ông biết bênh vực vợ mới là khôn ngoan

Bởi hơn bất kì người dưng lạ nào, vợ mới là người xứng đáng để đàn ông chở che, bênh vực - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù là ai, có chức vị, danh vọng thế nào thì cũng phải nhớ người duy nhất ở lại bên mình lúc nhắm mắt xuôi tay chỉ có vợ. Phụ nữ đẹp ngoài kia rất nhiều, nhưng vợ thì chỉ có một. Phụ nữ làm tình nhân thì dễ, nhưng làm vợ lại khó vô cùng. Đã tìm được một người vợ tào khang tình nguyện chăm sóc, yêu thương mình cả đời chính là may mắn của đàn ông.

Vì thế, đàn ông bênh vực ai cũng không bằng bảo vệ vợ. Bởi hơn bất kì người dưng lạ nào, vợ mới là người xứng đáng để đàn ông chở che, bênh vực. Đó mới là người hy sinh và chịu đựng vì đàn ông nhiều hơn. Hơn nữa, với những người vợ, sự coi thường tổn thương họ nhất không phải từ người dưng, mà là từ người chồng không muốn chở che cho vợ.

Không ai cần đàn ông vô trách nhiệm, cũng chẳng ai muốn đàn bà thiếu thủy chung

Lòng chung thủy không phải chỉ là trách nhiệm, mà còn là một phần nhân phẩm, đạo đức của một người. Đàn ông chung thủy mới được xem là có bản lĩnh. Phụ nữ chung thủy mới được coi là có phẩm hạnh.

Người có trách nhiệm với bản thân và gia đình mới giữ được lòng chung thủy. Phụ nữ dù xinh đẹp mà lẳng lơ cũng chỉ chuốc bất hạnh. Đàn ông dù nhiều tiền mà vô trách nhiệm cũng không có được hạnh phúc gia đình.

Kỳ thực, chỉ khi về già con người mới thấu hiểu cái giá để giữ thủy chung phải trả khi còn trẻ là để khi tuổi già có niềm vui sum vầy. Mọi thứ tình cảm không phải là gia đình đều không đáng để hy sinh. Mọi cảm giác, dù là say nắng hay ngoại tình đều rẻ mạt hơn tình nghĩa vợ chồng. Người khôn ngoan biết sớm, người ngu dại lại nhận ra quá muộn.

Người bên bạn khi vui vẻ đủ đầy thì nhiều, người ở lại khi bạn nghèo khó bất hạnh mới là duy nhất

Con người càng trải qua thăng trầm, biết buồn biết vui, biết đủ đầy biết thiếu thốn thì mới nhìn thấu được lòng dạ con người - Ảnh minh họa: Internet

Con người càng trải qua thăng trầm, biết buồn biết vui, biết đủ đầy biết thiếu thốn thì mới nhìn thấu được lòng dạ con người. Người ở bên bạn khi vui vẻ đủ đầy thì nhiều, bởi dễ dàng lắm. Người ở lại khi bạn thiếu thốn, nghèo khó mới là duy nhất, bởi chỉ có chân tình mới làm được.

Có những bài học cuộc sống không ai dạy bạn cả, chỉ khi đi đến bên kia năm tháng tuổi già bạn mới nhận ra. Biết sớm thì bớt hối tiếc, biết muộn thì ngậm ngùi day dứt.