Dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với những thời điểm này, đàn ông sẽ mềm lòng và dễ rơi nước mắt

Phụ nữ yêu 06/12/2019 12:29

Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mềm lòng, hay thậm chí là rơi nước mắt. Vậy đâu là thời điểm đàn ông yếu đuối nhất, bạn có biết chưa?

Đàn bà sẽ dễ dàng khóc, than vãn mỗi khi buồn hay bất lực. Thế nhưng đàn ông thường kìm nén mọi đau thương trong lòng mà ít khi thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với những thời điểm này, đàn ông đều sẽ mềm lòng và dễ rơi nước mắt – đây cũng là lúc đàn ông yếu đuối nhất.

Đàn ông dễ rơi nước mắt khi sự nghiệp bị sụp đổ

Thực tế, bản lĩnh của đàn ông được thể hiện đối với xã hội và mọi người xung quanh chính là ở sự nghiệp. Thế nên, người đàn ông bản lĩnh luôn muốn củng cố, phát triển sự nghiệp ngày càng thăng tiến, lớn mạnh hơn nữa. Bởi chỉ có sự nghiệp vững vàng, mới giúp họ mang đến cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, sung túc và tự tin xuất hiện trước mọi người.

dan ong yeu duoi 1
Đàn ông yếu đuối và dễ rơi nước mắt khi sự nghiệp sụp đổ - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp có vai trò rất lớn đối với đàn ông nên khi sự nghiệp sụp đổ, đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng không tránh khỏi bấp bênh, tổn thương. Thậm chí, họ sẵn sàng bật khóc như một đứa trẻ bởi cảm giác bất lực, uất nghẹn và hụt hẫng. Lúc này đây, sĩ diện, lòng tự trọng đều bị tổn thương nên đàn ông rất cần sự quan tâm, chia sẻ của mọi người, nhất là từ chính người phụ nữ yêu thương. Vì thế, phụ nữ đừng bao giờ rời bỏ anh ấy vào thời điểm này.

Đàn ông dễ rơi nước mắt khi con chào đời

Được làm cha, làm mẹ là điều thiêng liêng và tuyệt vời nhất đối với mỗi người. Thế nên, khi thấy con cất tiếng khóc chào đời, nhiều người đàn ông tuôn trào nước mắt vì hạnh phúc, vì vui sướng.

dan ong yeu duoi 2
Đàn ông rơi nước mắt hạnh phúc khi con chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Học cách làm cha, học cách chăm sóc, nuôi dạy con lớn khôn, khoẻ mạnh, người đàn ông càng hiểu trách nhiệm của mình hơn đối với vợ con. Để rồi, họ càng dành cho vợ sự yêu thương, trân trọng vợ hơn vì đó là người phụ nữ vĩ đại đã vất vả mang nặng đẻ đau, giúp họ trở thành những người cha thực thụ.

Đàn ông dễ yếu đuối khi tiễn con gái về nhà chồng

Những ông bố thường ít thể hiện tình cảm, sự yêu thương, chiều chuộng đối với con gái. Thế nhưng trong sâu thẳm, đàn ông dành sự quan tâm đối với con gái không thua kém gì người mẹ, thậm chí con gái đối với họ chính là món quà quý giá nhất. Bởi vậy, khi tiễn con gái về nhà chồng, các ông bố thường mềm lòng và rơi nước mắt vì phải trao đi thứ quý giá nhất cho người đàn ông khác.

dan ong yeu duoi 3
Đàn ông dễ yếu đuối khi tiễn con gái về nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những giọt nước mắt của đàn ông ở thời điểm này vừa là nước mắt hạnh phúc vì con gái đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho cuộc đời. Thế nhưng, đó cũng là nước mắt của nỗi buồn khi từ đây phải xa con gái, căn nhà sẽ thêm trống trải hơn khi vắng bóng con.

Dù mạnh mẽ đến đâu, sẽ có lúc đàn ông yếu đuối và dễ rơi nước mắt. Thế nên, phụ nữ hãy tinh tế để cảm nhận và ở bên cạnh, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người đàn ông của mình để gắn kết yêu thương bền chặt hơn.

Nếu một người đàn ông tình nguyện làm 5 điều này vì bạn thì nhất định đừng buông tay!

Nếu một người đàn ông tình nguyện làm 5 điều này vì bạn thì nhất định đừng buông tay!

Nếu một người đàn ông có thể làm 5 điều này vì bạn thì tuyệt đối đừng buông tay anh ấy. Vì đây là người đàn ông yêu thật lòng, chân thành với bạn cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   bí mật của đàn ông bản chất của đàn ông bản lĩnh của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 54 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 28 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này