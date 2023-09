Đời phụ nữ, phải thử qua 5 việc này mới là không phí phạm!

Đàn bà, ít nhất một lần trong đời phải biết nói lời chia tay với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Say

Men say chưa khi nào là tốt cho đàn bà, đàn bà say không đúng lúc, đúng nơi thể nào cũng là đàn bà dại. Nhưng cứ phải công nhận thứ hơi say ngà ngà, vương trên môi, là đà trong tâm trí đáng để đàn bà thử một lần trong đời. Say rồi lại thấy lòng nhẹ tênh, không nghĩ không suy, không phiền không buồn, im lìm rồi chìm vào giấc ngủ. Đàn bà gọi là say cho biết với đời không phải cứ uống bất chấp nơi đám đông, càng không say mà chẳng nghĩ sẽ về thế nào, sẽ yên vị trên giường lúc nào. Đàn bà say cho sang cho quý phái, chính là uống vừa uống đủ, ngà ngà mà như tỉnh, đủ vui lòng mình, đủ tôn trọng người đối diện. Đàn bà say cũng có thể như nữ hoàng trong chính vương quốc của mình, sóng sánh chút ít rượu bia mà tận hưởng, chẳng cần ai, cũng không cần tiệc tùng. Đàn bà biết say đúng cách rồi sẽ biết tỉnh hơn, đừng say đến quên hết đất trời, cũng đừng vì men say mà hại mình hại người.

Đàn bà biết say đúng cách rồi sẽ biết tỉnh hơn, đừng say đến quên hết đất trời, cũng đừng vì men say mà hại mình hại người - Ảnh minh họa: Internet

Yêu không nghĩ suy

Tình yêu của đàn bà khi trưởng thành mang màu sắc thực tế, đôi khi còn là thực dụng phũ phàng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tình yêu vẫn là điều đáng để đàn bà thử. Thử cứ yêu mà không nghĩ, thử cứ thương mà đừng đắn đo và thử cứ một lòng cho hiện tại. Cứ yêu một lần như rút hết ruột gan thử xem, nếu hạnh phúc đến sẽ ngập tràn, nếu không thể kết duyên đến sau cùng cũng không thể hối tiếc. Tình yêu, thế nào thì vẫn đáng để đàn bà một lần yêu đương không nghĩ suy như thế.