Đời phụ nữ, phải thử qua 5 việc này mới là không phí phạm!

Bạn đã từng thử qua 5 việc này chưa?

Nói lời chia tay Đàn bà, ít nhất một lần trong đời phải biết nói lời chia tay với đàn ông. Không phải là nói qua loa, nói không nghĩ suy mà là nói trước khi bị tổn thương, nói lúc tình cảm đã đến cạn cùng. Đừng giữ một lời chia tay vì thói quen yêu đương khó bỏ, đừng bỏ qua một lời kết thúc ngay cả khi biết mình rồi sẽ thương tổn. Đàn bà bản lĩnh, nhất định phải biết nói chia tay khi cần, để khỏi đau mình, người cũng khỏi phiền. Đàn bà biết nói chia tay đúng lúc cũng là cách để giữ kiêu hãnh cho chính mình. Đừng để đến khi kẻ phản bội mình thì chút tự trọng sau cùng cũng khó giữ. Đàn bà nói chia tay còn là lúc tự quyết định điều gì là xứng đáng, cầm được thì phải buông được, không dây dưa, không bi lụy. Một lần trong đời, đàn bà phải hiểu được cảm giác làm chủ một mối quan hệ khi đã không còn có thể tiếp tục. Biết mình đủ bản lĩnh và vững lòng để khép lại một đoạn nhân nhân không thể có hồi kết đẹp đẽ. Khi ấy, đàn bà sẽ mạnh mẽ và trưởng thành, cũng có thể độc lập trong suy nghĩ hơn bao giờ hết.

Đàn bà, ít nhất một lần trong đời phải biết nói lời chia tay với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Say Men say chưa khi nào là tốt cho đàn bà, đàn bà say không đúng lúc, đúng nơi thể nào cũng là đàn bà dại. Nhưng cứ phải công nhận thứ hơi say ngà ngà, vương trên môi, là đà trong tâm trí đáng để đàn bà thử một lần trong đời. Say rồi lại thấy lòng nhẹ tênh, không nghĩ không suy, không phiền không buồn, im lìm rồi chìm vào giấc ngủ. Đàn bà gọi là say cho biết với đời không phải cứ uống bất chấp nơi đám đông, càng không say mà chẳng nghĩ sẽ về thế nào, sẽ yên vị trên giường lúc nào. Đàn bà say cho sang cho quý phái, chính là uống vừa uống đủ, ngà ngà mà như tỉnh, đủ vui lòng mình, đủ tôn trọng người đối diện. Đàn bà say cũng có thể như nữ hoàng trong chính vương quốc của mình, sóng sánh chút ít rượu bia mà tận hưởng, chẳng cần ai, cũng không cần tiệc tùng. Đàn bà biết say đúng cách rồi sẽ biết tỉnh hơn, đừng say đến quên hết đất trời, cũng đừng vì men say mà hại mình hại người. Đàn bà biết say đúng cách rồi sẽ biết tỉnh hơn, đừng say đến quên hết đất trời, cũng đừng vì men say mà hại mình hại người - Ảnh minh họa: Internet Yêu không nghĩ suy Tình yêu của đàn bà khi trưởng thành mang màu sắc thực tế, đôi khi còn là thực dụng phũ phàng. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tình yêu vẫn là điều đáng để đàn bà thử. Thử cứ yêu mà không nghĩ, thử cứ thương mà đừng đắn đo và thử cứ một lòng cho hiện tại. Cứ yêu một lần như rút hết ruột gan thử xem, nếu hạnh phúc đến sẽ ngập tràn, nếu không thể kết duyên đến sau cùng cũng không thể hối tiếc. Tình yêu, thế nào thì vẫn đáng để đàn bà một lần yêu đương không nghĩ suy như thế.

Bỏ công việc mình không còn hứng thú Đàn bà nên thử một lần rời bỏ một công việc chỉ đem lại cho mình tiếng thở dài mỗi sáng đi làm, chỉ làm cho có việc, chỉ làm vì tiền mà không vì bất kì lý do nào khác. Thử nghĩ về điều khiến mình thấy sục sôi ý tưởng, hào hứng sáng tạo, và thậm chí là vội vã đến kiệt sức để theo đuổi. Hãy thử nghĩ về một công việc mà chỉ cần mở mắt ra mình đã muốn làm ngay, đã có không ít dự định phải thực hiện. Đàn bà, nên sống một cuộc đời có 24 tiếng mỗi ngày mà 8 tiếng là dành cho người đàn ông mình yêu, 8 tiếng để say sưa với công việc mình thích và 8 tiếng để cho chính mình nghỉ ngơi. Vậy mới là một cuộc đời ý nghĩa… Đàn bà nên thử một lần rời bỏ một công việc chỉ đem lại cho mình tiếng thở dài mỗi sáng đi làm, chỉ làm cho có việc, chỉ làm vì tiền mà không vì bất kì lý do nào khác - Ảnh minh họa: Internet Đi du lịch một mình Đàn bà nên thử cảm giác đi du lịch một mình. Cứ xách ba lô lên và đến những vùng đất mình chưa từng biết, gặp những ai mình chưa hề gặp. Đó là cảm giác không ràng buộc, đáng để thử ít nhất một lần trong đời. Với một chuyến đi như thế, bạn sẽ biết có những vùng đất đẹp hơn căn phòng 4 bước tường mỗi ngày từ nhà đến công ty chỉ mỏi mệt. Bạn sẽ nhận ra những cảnh đời, những tình người chỉ quen biết qua loa vậy mà đẹp, đẹp hơn nhiều kẻ chỉ khiến mình đau lòng và rơi nước mắt. Bạn sẽ học được nhiều hơn những trải nghiệm, những hiểu biết và cả sự độc lập khao khát làm mới chính mình. Để rồi, bạn sẽ muốn trở về, để là chính mình tốt hơn, mang đầy sức sống để có một cuộc đời ý nghĩa hơn.

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