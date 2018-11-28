Đời này, đàn bà và đàn ông có 2 điều sai lầm nhất…

Quanh đi quẩn lại, nếu đàn bà yêu mình thêm một chút, đàn ông biết quý trọng người phụ nữ của mình một chút, có lẽ cuộc đời đã ít đau thương hơn…

Đàn bà nghĩ rằng chỉ cần mình đủ thứ tha đàn ông sẽ thay đổi… Đàn bà thường nghĩ bản chất bao dung ở mình là điều đẹp đẽ và hữu dụng nhất trên đời. Có thể khiến gia đình từ phút chốc sụp đổ, đã có thể đủ đầy vợ chồng con cái. Có thể khiến người đàn ông hôm trước ở bên nhân tình, hôm nay đã trở về với vợ con. Có thể giành lại một người cha bằng xương bằng thịt cho con mình. Có thể khiến một người đàn ông lạc lòng lạc dạ trở về nhà lần nữa. Chỉ cần họ giấu nước mắt đi, chỉ cần họ dẹp hết đau thương dâng đầy tim mà bỏ qua, chỉ cần họ nhường nhịn đôi chút… Như ngàn đời nay, người chị, người mẹ, người bà luôn dạy họ rằng là đàn bà thì phải biết hy sinh vì gia đình. Và họ tin thứ tha như thế là một loại của yêu thương, của hy sinh cao cả. Chỉ cần họ giấu nước mắt đi, chỉ cần họ dẹp hết đau thương dâng đầy tim mà bỏ qua, chỉ cần họ nhường nhịn đôi chút… - Ảnh minh họa: Internet Nhưng với đàn ông, những cá thể từ ban sơ đã đầy gai góc cứng rắn và dữ dội, những thứ tha mềm mỏng ấy liệu có tác dụng? Thật ra, đàn ông sẽ cần bao dung của phụ nữ để sửa sai nếu họ muốn. Nhưng những gì thuộc về bản chất, họ sẽ không bao giờ chịu thay đổi, ngàn đời cũng không nhịn nhường. Nếu bản chất họ đã tệ bạc, thứ tha của đàn bà là thứ bỏ đi. Nếu lòng đã muốn đi, bao dung của đàn bà mở lối trở về họ cũng không thiết đi. Nếu họ đã không muốn đổi thay, thì có trăm người đàn bà chịu thứ tha cũng bằng không.

Đàn bà dại nhất chính là tin rằng mình đủ thứ tha để thay đổi một người đàn ông. Sức lực, tình cảm, thanh xuân dốc hết để bao dung để mong đàn ông đổi thay đều sẽ như đổ sông đổ biển. Đàn ông cho rằng mình dù có đi bao lâu bao xa, đàn bà đều sẽ ở nhà đợi Đàn ông tin mọi người vợ đều sẽ đủ kiên nhẫn, vì tình yêu của đàn bà thật lớn, lớn đến mức sinh cho họ những đứa con, lớn đến độ im lìm khi họ chưa về - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường là những kẻ ham chơi, thích rong ruổi, thích khám phá. Ngay cả khi đã có một người đàn bà đợi họ trở về nhà, cho họ một mái ấm gia đình, chờ họ những bữa cơm thơm ngon, họ vẫn chưa chán đi. Họ có thể đi thật xa, thật lâu, thậm chí có lúc quên cả đường về. Để thỏa chí nam nhi, để vẻ vang kẻ đa tình phong lưu, để thỏa tham vọng chính phục, để thôi thèm khát mới mẻ thích thú. Và tin rằng, người đàn bà ở nhà sẽ luôn đợi họ về. Họ tin mọi người vợ đều sẽ đủ kiên nhẫn, vì tình yêu của đàn bà thật lớn, lớn đến mức sinh cho họ những đứa con, lớn đến độ im lìm khi họ chưa về.

Chỉ là, đàn ông khi ấy lại không hay, tình yêu của đàn bà dù có lớn đến mấy cũng không thể mãi đợi họ về. Không ai muốn chờ một người cứ thích đi mà không chịu ở lại. Không ai nhiều bao dung với người một lần cũng không ổn yên bên đời mình. Rồi đàn bà sẽ không còn đủ kiên nhẫn chỉ để trở thành nhà của một kẻ cho mình là lữ khách không chốn về. Rồi đàn bà sẽ lặng lẽ biến mất. Để đến khi đàn ông trở về, nhà vẫn ở đó, còn đàn bà đã không còn đợi mình. Rồi đàn bà sẽ lặng lẽ biến mất. Để đến khi đàn ông trở về, nhà vẫn ở đó, còn đàn bà đã không còn đợi mình - Ảnh minh họa: Internet Đời này, đàn ông và đàn bà, đừng ai đợi ai đến hao mòn, đừng ai đi mãi đến vô tình. Cuộc đời quá ngắn để chờ đợi, quá vô nghĩa chỉ để rong chơi. Người còn tình ắt chẳng khiến mình phải bao lần rút hết thanh xuân thứ tha. Người quý giá nhất đến cùng là người từng vì đợi chờ quá lâu mà rời đi. Quanh đi quẩn lại, nếu đàn bà yêu mình thêm một chút, đàn ông biết quý trọng người phụ nữ của mình một chút, có lẽ cuộc đời đã ít đau thương hơn…

3 kiểu đàn bà khi đối diện nỗi đau phản bội, nể nhất kiểu đàn bà thứ 3! Trên đời này, thường có 3 kiểu đàn bà khi lâm vào con đường bị phản bội. Trong 3 kiểu đàn bà đó, lại có một người thật sự đáng nể, đáng để chồng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-nay-dan-ba-va-dan-ong-co-2-dieu-sai-lam-nhat-305550.html