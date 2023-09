Đời đàn bà một lần cũng đừng để 3 kiểu người này xuất hiện làm mình khổ đau

Đàn bà trời sinh đã mang số phận mỏng manh, thân thể cũng yếu đuối hơn đàn ông. Nhưng bản lĩnh, ý chí kiên cường hay nhu nhược lại do chính đàn bà quyết định. Đàn bà sinh ra chẳng ai tự mình mạnh mẽ, dám nắm dám buông. Chỉ đến khi đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố, tự mình mới kiên cường đối đầu.

Và đàn bà ở đời không phải cứ khổ là do trời cao an bài. Vì khổ hay sướng, tự do hay bị cầm tù đều do đàn bà quyết định. Đàn bà khôn ngoan bản lĩnh chính là kiên định với những gì xảy đến trong cuộc đời của mình. Ai đến ai đi cũng không cho họ quyền làm đời mình khổ đau.