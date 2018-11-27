Đời đàn bà một lần cũng đừng để 3 kiểu người này xuất hiện làm mình khổ đau

Và đàn bà ở đời không phải cứ khổ là do trời cao an bài. Vì khổ hay sướng, tự do hay bị cầm tù đều do đàn bà quyết định. Đàn bà khôn ngoan bản lĩnh chính là kiên định với những gì xảy đến trong cuộc đời của mình. Ai đến ai đi cũng không cho họ quyền làm đời mình khổ đau.

Đàn bà trời sinh đã mang số phận mỏng manh, thân thể cũng yếu đuối hơn đàn ông . Nhưng bản lĩnh, ý chí kiên cường hay nhu nhược lại do chính đàn bà quyết định. Đàn bà sinh ra chẳng ai tự mình mạnh mẽ, dám nắm dám buông. Chỉ đến khi đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố, tự mình mới kiên cường đối đầu.

Đàn bà hơn nhau chính là dám nắm dám buông, dám yêu dám bỏ. Đã yêu nhau thì ai không muốn cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Nhưng ở đời thì nào ngờ trước chuyện gì, lòng người nông sâu không đoán hết. Yêu thương đầy đổ sông đổ biển cũng chỉ mong một cái nắm tay đến khi già, vậy mà chưa gì người ta lại vội bội bạc dối lừa.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ để 3 người đàn ông này bước vào đời mình.

Đàn bà hơn nhau chính là dám nắm dám buông, dám yêu dám bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cám dỗ bủa vây, đàn ông ngập trong phản bội, nhẫn tâm tổn thương bạn. Thế thì bạn tốn làm chi nước mắt, lòng dạ cho người cố tình làm bạn khóc bạn đau. Với đàn ông, thủy chung chính là bản lĩnh. Bạn dám vì họ yêu thương không tiếc, thì họ phải đủ bản lĩnh trọn lòng với bạn. Thứ đòi hỏi khôn ngoan nhất ở đàn bà chính là đòi hỏi bình đẳng yêu thương và chung thủy.

Và hãy hiểu, đừng giữ hoài một người đến cả trách nhiệm cho gia đình, hạnh phúc của vợ con cũng không vẹn tròn được. Đàn ông xứng đáng không đợi bạn khổ đau hết lần này đến lần khác để biết mình sai. Và bạn xứng đáng với một người không nỡ làm bạn khổ đau dù là một lần.

Đàn bà khôn không phải dám đảm bảo rằng mình đủ thông minh để không gặp phải một kẻ bội bạc. Mà khôn ngoan ở họ chính là dù có gặp phải một kẻ tệ bạc, vẫn đủ sức gạt phăng anh ta ra khỏi đời mình. Thà vứt bỏ một mảnh đời từng vô ích, hơn là chịu cả đời không thể cứu vãn.

Người trước sau thay đổi

Đàn bà càng khôn ngoan càng biết đúng vị trí của mình chỉ nên nói chuyện và tiếp xúc với ai - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu người có thể nói yêu thương bạn trước mặt, mà sau lưng lại nói lời khiến bạn mất danh dự hay tổn thương. Họ nói tốt trước mặt bạn là để lấy lòng, bảo vệ bản thân họ. Họ nói xấu sau lưng bạn là muốn hại bạn, vì ghen tị và đố kỵ. Và họ sẵn sàng làm mọi cách trong bóng tối để hạ bệ và khiến bạn thất bại thảm hại.

Với kiểu người này, nếu bạn nhìn thấy họ, cứ lướt qua đi, đừng để tâm hay cho họ bước vào đời bạn. Vì vị trí của họ ngay từ đầu là đứng phía sau bạn, bên ngoài cuộc đời xinh đẹp của bạn. Đàn bà càng khôn ngoan càng biết đúng vị trí của mình chỉ nên nói chuyện và tiếp xúc với ai.

Người từng lợi dụng mình

Trên đời này, chỉ có hai lý do khiến người ta muốn làm thân với người khác. Một là có điều kiện, hai là chỉ vì muốn bên nhau cùng vui vẻ, thoải mái.

Vì kẻ có ý đồ và ý muốn tổn thương bạn không đáng để bạn giữ trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Kết thân có điều kiện thì lợi ích phải chia đều cho hai bên. Kiểu quan hệ này vốn rất bình đẳng, chỉ đáng sợ khi một ngày họ bỗng chán ghét và muốn gây thù với bạn. Lúc đó, bạn không cần phải làm lớn mọi chuyện, chỉ cần giữ khoảng cách và đủ tin tưởng cho một mối quan hệ xã giao, đừng cho họ quấy phá cuộc đời của mình.

Hay nếu từ kết thân có lợi ích mà sang thân thiết tin cậy thì cũng hãy tìm cách đá phăng họ ra khỏi đời mình. Vì kẻ có ý đồ và ý muốn tổn thương bạn không đáng để bạn giữ trong đời.