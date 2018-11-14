Đàn bà thông minh luôn biết đâu là giới hạn của đàn ông

Phụ nữ yêu 14/11/2018 05:30

Phụ nữ càng thông minh lại càng biết rõ những giới hạn nhất định của đàn ông. Vì chỉ khi đó, họ mới có được trái tim của đàn ông một cách trọn vẹn nhất.

Ai sinh ra đều có những tính cách, lối sống và suy nghĩ riêng, những giới hạn cũng tùy ở từng cá nhân. Đàn ông cũng thế. Đàn ông lại càng trọng sĩ diện và mặt mày, nên những giới hạn ở họ cũng sẽ gay gắt hơn. Một khi bạn không để tâm, chỉ cần chạm vào ranh giới, chắc chắn sẽ khiến đàn ông “bỏ chạy”. Muốn giữ đàn ông, phụ nữ nhất định phải là một người đủ khôn ngoan.

Tình yêu phải có bí mật: Đủ chân thành và biết chối từ khôn khéo

Đàn ông dù bao dung thế nào cũng sẽ để tâm đến những chuyện thân mật của người phụ nữ mình yêu, nhất là lần đầu tiên đã dành cho ai. Đàn ông luôn có sĩ diện và cái tôi lớn, từ đó mà ích kỷ cũng nhiều. Họ càng yêu thì sẽ càng nảy sinh ích kỷ hơn. Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải khôn khéo biết đúng giới hạn để thành thật vừa đủ.

Có nghĩa là khi yêu, đừng quá thành thật về mọi chuyện ở quá khứ. Đồng ý rằng bạn yêu anh ấy thật lòng, cũng đừng để chuyện “đụng chạm” đến tự ái của đàn ông khiến tình cảm của cả hai sứt mẻ. Có những bí mật bạn nhất định phải giữ cho riêng mình, chỉ để bảo vệ bản thân và tình yêu hiện tại.

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Có những bí mật bạn nhất định phải giữ cho riêng mình, chỉ để bảo vệ bản thân và tình yêu hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gần gũi vừa phải: Có thể “hư” nhưng đừng quá bạo lực

Đàn ông trong chuyện gần gũi thường hành động theo khao khát và bản năng. Bạn có thể hòa nhịp cùng anh ấy, hoặc chủ động “hư” để tạo cảm hứng cho chồng. Đàn ông luôn thích người phụ nữ của mình chủ động đòi hỏi và thấu hiểu mong muốn của họ khi trên giường, hơn là bị động nhàm chán.

Dù rằng cái “hư” của phụ nữ khi trên giường sẽ tạo nên thăng hoa trong cảm xúc và trải nghiệm với đàn ông thì cũng đừng quá bạo lực, thô thiển. Đàn ông luôn thích nét duyên dáng ngầm của phụ nữ ngay cả khi “hư” thế nào. Và đừng khiến đàn ông có cảm giác bị “dẫn dắt” quá mức bởi bạn. Điều này sẽ khiến đàn ông thấy tự ti, có khi sẽ hoài nghi về sự chung thủy của bạn.

Thể diện là điều quan trọng: Đừng khiến họ mất mặt trước bè bạn người thân

Đàn ông quan trọng thể diện của bản thân còn hơn cái thẻ ngân hàng trong túi họ. Nhất là khi trước mặt những người thân hay bạn bè, họ càng muốn giữ gìn. Và họ càng muốn người phụ nữ của mình hiểu điều này.

Đàn bà thông minh luôn biết đâu là giới hạn của đàn ông - Ảnh 2
Đàn ông quan trọng thể diện của bản thân còn hơn cái thẻ ngân hàng trong túi họ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ càng thông minh sẽ càng biết giữ mặt mũi cho chồng, dù là ở đâu, hay với ai. Đừng nghĩ chồng sống giả tạo, kịch hóa cuộc sống. Chỉ đơn giản là đàn ông luôn muốn thể hiện mình có bản lĩnh và tốt nhất, đó là nhu cầu nam tính của họ.

Hoài nghi là ranh giới tử: Đừng lục lòi điện thoại, ví tiền hay quần áo của đàn ông

Dù chồng bạn là người thủy chung, tử tế và bao dung thì bạn cũng đừng tùy tiện lục lọi điện thoại, hay các vật dụng cá nhân của anh ấy. Đàn ông luôn cần sự tôn trọng trong thế giới riêng của mình, từ không gian đến những vật dụng cá nhân. Với anh ấy đó là lòng tin và tự trọng phải bảo vệ. Phụ nữ càng thông minh sẽ càng biết khôn khéo giữ gìn tự do cho chồng. Vừa đủ nắm, cũng vừa đủ buông để đàn ông tự giác thủy chung, đó mới là tình yêu mà đàn ông nể nhất ở phụ nữ.

Đàn bà thông minh luôn biết đâu là giới hạn của đàn ông - Ảnh 3
Vừa đủ nắm, cũng vừa đủ buông để đàn ông tự giác thủy chung, đó mới là tình yêu mà đàn ông nể nhất ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

So sánh là điều cấm kỵ: Đừng đem khuyết điểm của đàn ông so với ưu điểm của người khác

Thường thì bản thân mỗi người đã không thích khuyết điểm ở chính mình, huống hồ là bị so sánh với ưu điểm của người khác. Phụ nữ lại hay nghĩ khi so đo như thế, đàn ông sẽ thấy ức mà phấn đấu đổi thay. Nhưng thực chất sẽ không có sự tiến bộ nào nếu ngay từ đầu bạn đã có sự so sánh quá khập khiễng và bất công. Thật ra, mọi sự so sánh ở phụ nữ đều khiến đàn ông thấy tự ti và thương tổn. Phụ nữ càng khôn ngoan sẽ càng biết cách cải thiện những nhược điểm của đàn ông bằng một cách khác nhẹ nhàng và đầy thuyết phục hơn.

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