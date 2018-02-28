Đôi khi phụ nữ phải học cách ‘giả ngu’ để gia đình ổn yên

Phụ nữ yêu 28/02/2018 05:30

Nói là “giả ngu” thì dễ nhưng cũng chỉ có phụ nữ thông minh mới biết cách làm lơ đúng lúc để vợ chồng hòa thuận, gia đình ấm êm.

Cuộc sống có quá nhiều bộn bề và lo toan, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt cũng là điều phải xảy ra. Làm vợ, làm mẹ thì phụ nữ phải biết cương như thế nào cho khéo, khiến chồng vừa thương lại vừa nể. Sau đây là 4 điều phụ nữ nên tập làm lơ để hôn nhân mỹ mãn.

Không nhất thiết phải tỏ ra mình khôn ngoan, giỏi giang hơn chồng

Phụ nữ và đàn ông, hay chồng và vợ trong thời nay đều dần có sự bình đẳng ngang nhau. Thậm chí, nhiều phụ nữ mang quan điểm phải giỏi giang, có địa vị để có thể công bằng nói chuyện với đàn ông. Nhưng sự công bằng, bình đẳng trong mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân không chỉ nằm ở sự hơn thua tranh khôn hay tranh mạnh với đàn ông.

Nhất là khi đã lấy nhau, phụ nữ càng muốn thể hiện mình khôn ngoan, giỏi giang hơn chồng càng dễ thiệt thòi. Vì đàn ông luôn muốn chở che cho người phụ nữ của mình. Phụ nữ thích hơn thua với đàn ông sẽ không còn sự nữ tính, nhẹ nhàng sẵn có của phái yếu. Đàn ông sẽ không còn cảm giác muốn bảo bọc nữa, ngược lại sẽ để phụ nữ tự làm mọi thứ. Từ đây, chồng sẽ dễ dựa dẫm, vô tâm với vợ nhiều hơn.

Rõ ràng, phụ nữ khôn ngoan sẽ biết khi nào nên mạnh mẽ, lúc nào nên yếu đuối. Phụ nữ nên mạnh mẽ để giải quyết vấn đề nhưng hãy là một chú mèo ngoan ngoãn bên chồng, vậy mới là thông minh.

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Phụ nữ nên mạnh mẽ để giải quyết vấn đề nhưng hãy là một chú mèo ngoan ngoãn bên chồng, vậy mới là thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Đừng xem mình là người quan trọng nhất

Thời đại này, phụ nữ thành công trong sự nghiệp không hề ít, nhưng không phải ai trong số đó cũng có được hôn nhân mỹ mãn. Không ít phụ nữ là sếp lãnh đạo bao người ngoài kia, nhưng lại không thể là người vợ, người mẹ tốt trong gia đình. Đơn giản vì họ vẫn muốn giữ vị trí lãnh đạo, trung tâm trong chính ngôi nhà của mình, chính điều này lại khiến hôn nhân dễ đổ vỡ nhất.

Phụ nữ hay đàn ông đều đừng quên sự thành công của bản thân đều có sự góp phần của đối phương. Đừng vì chút thành quả hiện tại mà trở nên kiêu ngạo, bất cần với bạn đời. Vợ chồng có thể ở ngoài là người này người kia, nhưng khi trở về nhà thì cũng chỉ nên là người yêu thương, gắn bó và chở che cho nhau. Có như thế thì vợ chồng mới giữ được sự thấu hiểu, sẻ chia với nhau dài lâu.

Đừng ôm đồm quá nhiều việc

Phụ nữ từ khi sinh ra đã được nhào nặn với suy nghĩ phải hết lòng vì gia đình, tận tụy với chồng con. Đây là lý do khi làm vợ, làm mẹ, không ít phụ nữ đầu tắt mặt tối hết việc công sở đến việc gia đình, đến thời gian ngó ngàng mình trong gương cũng không có. Đến khi chồng chán chê, bội bạc lại nhận tổn thương không  ít.

Trong hôn nhân, hy sinh hay tận tụy đều là sự lựa chọn, không phải là nghĩa vụ. Vì vậy, ngay cả khi bạn hy sinh quá nhiều, cũng chưa chắc chồng sẽ thấy hết mà biết ơn. Phải nhớ, phụ nữ không biết yêu thương chính mình thì sẽ chẳng ai có thể quý trọng mình được. Thay vì giành hết việc về mình, hãy san sẻ cùng chồng, và dành thời gian nhiều hơn để chăm chút bản thân.

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Trong hôn nhân, hy sinh hay tận tụy đều là sự lựa chọn, không phải là nghĩa vụ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng lật tẩy lời nói dối không hề có ý xấu với chồng

Trong tình yêu hay hôn nhân, để có thể bền lâu bên nhau, cả hai nên có sự chân thành nhất định. Dù vậy, sẽ luôn có những lời nói dối không có ý xấu từ đối phương mà bạn nên nhận ra. Chồng có thể nói những lời không đúng sự thật cho lắm nhưng là để bạn thấy dễ chịu hơn, giúp cuộc sống hôn nhân nhẹ nhàng hơn.

Phụ nữ khi đã lấy chồng nhất định phải khôn khéo để giữ gia đình, giữ cả trái tim người đàn ông của mình. Sẽ chẳng khó đâu nếu bạn để tâm và hết lòng vì gia đình.

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Từ khóa:   phụ nữ hôn nhân hạnh phúc

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