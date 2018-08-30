Đọc vị người đàn ông ‘đội vợ lên đầu’, yêu thương cung phụng hết mực

Có rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau đến tận bây giờ rồi vẫn còn hoang mang, liệu bạn đời có còn yêu mình hay không? Muốn biết tình cảm của chồng, phụ nữ hãy để ý những dấu hiệu này để biết trong tim chồng, bạn đang ở vị trí nào.

Một người đàn ông thương vợ sẽ lắng nghe nhiều hơn là tranh cãi tay đôi với vợ. Họ sợ làm vợ tổn thương nên sẽ im lặng tiếp thu câu chuyện rồi sau đó sẽ đưa ra ý kiến riêng. Vì thương vợ, họ sẽ không cố gắng giành phần thắng về mình mà sẽ nhường nhịn vợ. Trong những cuộc nói chuyện, bạn hãy để ý đến ánh mắt và thái độ của chồng mình. Nếu ánh mắt của anh ấy không rời khỏi bạn, có nghĩa là anh ấy đang chăm chú để không bỏ sót những gì bạn nói. Hoặc thái độ của anh ấy luôn tỏ ra đồng tình và siết chặt tay vợ, đây đích thị là người đàn ông yêu vợ . Anh ấy đón nhận những câu chuyện của vợ một cách chân thành nhất, không để vợ phải mệt mỏi một mình đối mặt với khó khăn.

Anh ấy không chỉ quan tâm mà còn chăm lo cho gia đình vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu anh ấy có những hành động quan tâm đến gia đình bạn mà không cần bạn phải nhắc nhở, chắc chắn là người yêu bạn thật lòng. Không chỉ thương bạn, anh ấy còn quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh bạn. Điều này thể hiện anh ấy tôn trọng người vợ của mình. Đa số đàn ông thường không để tâm đến những mối quan hệ khác của vợ. Có người còn thường xuyên viện cớ mệt mỏi hay bận rộn để không về nhà vợ những dịp giỗ chạp, lễ tết. Nhưng khi người đàn ông của bạn luôn chủ động trong việc mua quà cáp, gọi điện hỏi thăm ba mẹ, chứng tỏ họ yêu thương bạn rất nhiều. Họ muốn thay bạn làm tròn trách nhiệm của một người con, không muốn bạn phải mệt mỏi và lo lắng về những điều đó.

Luôn hãnh diện và động viên vợ thực hiện ước mơ

Một người chồng tốt sẽ không ích kỷ ngăn cản vợ thực hiện ước mơ. Khi vợ đạt được thành công gì đó, anh ấy sẽ hãnh diện khoe với mọi người đó là vợ mình. Đa số đàn ông thường có lòng tự trọng cao, họ ít khi công nhận những việc làm của vợ. Họ sợ bị người khác chê cười là đàn ông vô dụng, sống bám vợ. Vả lại ít có người chồng nào chấp nhận việc vợ ở ngoài xã hội lại có quyền cao chức trọng, giỏi giang hơn mình. Họ luôn muốn vợ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc chồng con, nấu nướng, nội trợ vì việc xã hội đã có họ lo liệu. Trong khi đó, đàn ông thương vợ thật lòng sẽ không ngại để vợ làm những điều cô ấy muốn.

Luôn nhượng bộ và chấp nhận ý kiến của vợ

Anh ấy luôn nhẫn nhịn và bảo vệ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy luôn nhượng bộ và lắng nghe những ý kiến của vợ. Trong những trận cãi vã, họ không bao giờ nói những câu khiến vợ tổn thương. Đây đích thị là người chồng thương vợ số một. Anh ấy sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn. Sợ phải nhìn thấy bộ mặt thất vọng của vợ khi không được tôn trọng. Thế nên họ luôn biết cách hạ cái tôi của mình xuống để tiếp thu những lời vợ nói. Hoặc không bao giờ muốn giành phần thắng trong những trận xung đột, mâu thuẫn.

Bảo vệ vợ trước những lời nói không hay

Một người đàn ông chấp nhận đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình, quả thật là người chồng tốt. Dù những lời nói cay nghiệt đó là của ba mẹ, anh em, người thân, họ cũng sẵn sàng giải oan và bảo vệ người vợ của mình. Có nhiều người khá nhu nhược luôn muốn lấy lòng người khác mà mặc nhiên làm tổn thương vợ mình. Họ nghĩ vợ giận rồi cũng sẽ nguôi, những mối quan hệ khác mất lòng rồi chẳng lấy lại được. Tuy nhiên đàn ông nên nhớ không làm hài lòng vợ, suốt đời các anh cũng sẽ thất bại.