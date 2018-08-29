Đây là cách phân biệt đàn ông khéo dành cho thiên hạ và đàn ông tốt là của riêng mình

Phụ nữ yêu 29/08/2018 14:15

Đàn ông tốt để trao thân gửi phận cả đời, còn đàn ông khéo chỉ để ngắm và ao ước, phụ nữ nên biết để chọn cho mình một tấm chồng hoàn hảo.

Phụ nữ muốn “lên xe hoa lấy chồng như ý” thì hãy biết cách phân biệt một người đàn ông tốt và đàn ông khéo thông qua những điều đơn giản này.

Đàn ông khéo sẽ khen bạn đẹp, còn đàn ông tốt sẽ có niềm tin vào điều đó

Đây là cách phân biệt đàn ông khéo dành cho thiên hạ và đàn ông tốt là của riêng mình - Ảnh 1
Đàn ông khéo sẽ luôn miệng khen bạn đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tốt sẽ không khen bạn đẹp nhưng lại ngầm công nhận điều đó từ lâu. Còn đàn ông khéo sẽ luôn miệng khen bạn xinh đẹp. Anh ấy thường nói những lời khiến bạn xiêu lòng và cảm thấy say mê. Nhưng đàn ông tốt sẽ không tìm cách lấy lòng bạn bằng những lời nói sáo rỗng đó. Họ sẽ biết cách để bạn tự nhận ra và trân trọng vẻ đẹp của bản thân mình hơn. Bởi họ không thích những lời nói của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn người giúp mình nhận ra giá trị của bản thân hay là một người luôn tán thưởng về ngoại hình của bạn?

Đàn ông khéo sẽ luôn miệng xin lỗi bạn vì thất hứa, còn đàn ông tốt sẽ không hứa khi không làm được

Đây là cách phân biệt đàn ông khéo dành cho thiên hạ và đàn ông tốt là của riêng mình - Ảnh 2
Đàn ông tốt không hứa mà sẽ âm thầm thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông khéo sẽ không ngại hứa với bạn bất cứ điều gì. Tuy nhiên người càng hứa nhiều càng không bao giờ thực hiện được. Vì họ đã quên và không xem trọng những gì mình đã hứa hẹn với người khác. Họ hứa chủ yếu để lấy lòng và xoa dịu bạn mỗi khi có chuyện xung đột. Nhưng khi mọi chuyện êm ấm lại, họ không còn nhớ bản thân đã từng nói những gì. Còn đàn ông tốt sẽ không bao giờ hứa với bạn chuyện gì mà chỉ âm thầm thực hiện. Và tất nhiên phụ nữ cũng nên biết đàn ông hứa nhiều làm ít là người không đáng để bạn trao thân gửi phận cả đời. Chỉ có người không nói nhiều mà lại âm thầm thực hiện những điều bạn muốn, đó mới là người xứng đáng để bạn yêu thương.

Đàn ông khéo đợi bạn trả ơn, đàn ông tốt sẽ không trông chờ điều đó

Đàn ông khéo muốn nhận lại khi cho đi thứ gì đó. Họ nghĩ có cho có nhận, không muốn bản thân phải chịu thiệt thòi. Và khi bạn không có sự hồi đáp nhất định, họ sẽ lên án, chỉ trích bạn vô tâm. Còn đàn ông tốt sẽ cho đi tất cả, thực hiện những điều bạn mong muốn mà không toan tính, vụ lợi. Anh ấy không cần bạn phải đáp trả như thế nào, không cần bạn phải trả ơn ra sao.

Đàn ông khéo chỉ thấy tiện nên ở bên bạn, còn đàn ông tốt sẽ bất chấp tất cả để ở bên bạn

Đây là cách phân biệt đàn ông khéo dành cho thiên hạ và đàn ông tốt là của riêng mình - Ảnh 3
Đàn ông tốt sẽ ở bên bạn bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi rảnh rỗi và tiện lợi đàn ông khéo mới đến bên bạn. Khi có những thú vui khác họ sẽ sẵn sàng rời bỏ bạn. Bạn chỉ là bức bình phong hoặc một món đồ để họ giải khuây những lúc buồn chán. Còn đàn ông tốt sẽ bất chấp giông gió bão tố, gạt bỏ những cuộc vui chơi tầm thường và tình nguyện ở bên cạnh bạn. Vì ở bên bạn họ thấy bình yên, ở bên bạn họ được sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc.

Đàn ông khéo thề ước trăm năm, đàn ông tốt sẽ khiến bạn hạnh phúc mỗi ngày

Đàn ông khéo sẽ luôn miệng thề ước mang lại cho bạn hạnh phúc dẫu ở kiếp này hay kiếp sau. Nhưng mọi hành động thì ngược lại. Hôm nay họ nói sẽ khiến bạn vui vẻ nhưng khi quay lưng đã làm bạn buồn lòng. Còn đàn ông tốt sẽ không hứa hẹn yêu bạn đến tận kiếp sau mà sẽ khiến bạn mỉm cười mỗi ngày. Với anh ấy hiện tại và tương lai là điều quan trọng hơn cả kiếp sau. 

 

Biểu hiện rõ nhất của đàn ông khi đã hết yêu

Biểu hiện rõ nhất của đàn ông khi đã hết yêu

Khi một người đàn ông hết tình cảm với bạn, họ sẽ bắt đầu có những biểu hiện ra bên ngoài khá rõ ràng. Với bản năng nhạy bén về trực giác của phái nữ, bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều đó nhưng có lẽ bạn không đủ dũng khí để thừa nhận chúng.

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