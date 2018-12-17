Điều gì ở phụ nữ hấp dẫn đàn ông nhất?

Làm thế nào để bạn có thể hấp dẫn được người đàn ông mà mình hằng mong muốn? Trên con đường tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo theo cách nhìn của mình, chính bản thân người phụ nữ cũng phải là người hoàn thiện mình trước đã.

Là phụ nữ, ai cũng muốn được hạnh phúc, cũng muốn tìm được một mái ấm, một bờ vai để tựa vào, để làm động lực sống. Phụ nữ mong muốn tìm cho mình một người đàn ông tốt, ai cũng muốn như vậy. Nhưng làm thế nào để phụ nữ có thể tìm được một người như thế?

Đó cũng là lý do khiến cho các chị em phụ nữ ráo riết làm đẹp , ráo riết làm đủ mọi cách để trở nên hấp dẫn trong mắt đàn ông. Một người phụ nữ đẹp có nhiều cơ hội hơn để làm cho người đàn ông mình thích phải để ý.

Có lẽ không cần phải phân tích dài dòng, người ta vẫn hiểu được tại sao hình thức lại quan trọng đối với phụ nữ như thế. Người ta nói đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt. Người phụ nữ đẹp hiển nhiên sẽ thu hút được sự chú ý của cánh đàn ông nhiều hơn.

Tuy nhiên, như thế nào là đẹp cũng là cả một câu chuyện dài. Chúng ta không thể áp đặt quan niệm về cái đẹp của mình lên người khác. Chúng ta phải chấp nhận việc sẽ có nhiều người với những quan điểm, những định nghĩa về cái đẹp khác nhau. Và đối với đàn ông cũng vậy.

Đối với nhiều người, phải đẹp theo kiểu mặn mà, truyền thống, theo kiểu thùy mị nết na. Nhưng đối với nhiều người, phụ nữ đẹp phải theo thời đại, đẹp theo kiểu hiện đại, đẹp cá tính cũng là một kiểu quan niệm về cái đẹp.

Đẹp cũng là một đặc quyền của phụ nữ. Người ta nói mỗi người phụ nữ sinh ra đều có những nét đẹp riêng mà không ai có được. Phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp, sinh ra đã là phụ nữ cũng chính là một điểm hấp dẫn đối với đàn ông rồi.

Nhưng hình thức chưa phải là tất cả

Tính cách mới là thứ quyết định nhiều nhất đến sự hấp dẫn của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Một đôi mắt đẹp, một nụ cười duyên, một mái tóc đẹp, một dáng người xinh,… hay vô vàn những điều đẹp đẽ khác của người phụ nữ có lẽ sẽ là điểm hấp dẫn đối với đàn ông. Nhưng dường như đó mới chỉ là yếu tố bên ngoài.

Khi ta còn trẻ, ta sẽ yêu, sẽ nhớ nhung, sẽ đắm say đôi khi chỉ bởi một ánh mắt, một dáng hình của người phụ nữ. Nhưng khi đã trải qua nhiều đắng cay của cuộc sống, ta sẽ nhận ra đó không phải là tất cả.

Vẻ đẹp của người phụ nữ được toát lên đôi khi không phải từ ngoại hình, mà là từ cách họ ứng xử, đối nhân xử thế. Không thiếu những cô gái đẹp trên đời, thậm chí vẻ đẹp còn có thể có được nhờ dao kéo.

Nhưng người phụ nữ mặn mà, thanh thoát, biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ người khác sẽ là người nhận được nhiều yêu thương và cảm tình từ đàn ông. Bởi suy cho cùng, cái đẹp chỉ là cái nhất thời, rồi cũng tàn phai theo thời gian, chỉ có sự dịu dàng, tinh tế và khéo léo của người phụ nữ mới có thể được duy trì bền lâu.

Nét duyên tiềm ẩn

Bản thân mỗi người phụ nữ sinh ra đều ẩn chứa những vẻ đẹp riêng - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người phụ nữ được sinh ra đều mang những sứ mệnh, trọng trách cao cả. Và không để họ phải thiệt thòi, cuộc đời ban phát cho phụ nữ nét dịu dàng, sự tinh tế, kiên nhẫn và vị tha. Phụ nữ có những điều quý giá mà đàn ông không có được.

Người phụ nữ tuyệt vời sẽ biết cách gìn giữ những nét đẹp diệu kỳ của bản thân mình để làm cho cuộc sống ngập tràn màu sắc. Bạn luôn muốn biết phụ nữ hấp dẫn nhất đối với đàn ông ở điểm gì? Đừng mải miết đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.

Hãy cứ sống là chính mình, như một đóa hoa hồng, có đủ mặn mà, có đủ sắc đẹp, có đủ hương thơm tinh khiết nhất nhưng cũng đủ cá tính, kiên cường. Hãy khiến cho cuộc sống ngập tràn sắc màu bởi cá tính của chính mình.