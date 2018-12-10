Phụ nữ làm đẹp không phải chỉ để thiên hạ ngắm nghía rồi trầm trồ khen ngợi, cũng không chỉ để quyến rũ đàn ông. Phụ nữ đẹp là để yêu quý và tự hào về chính mình. Nét đẹp từ sự trân trọng chính mình sẽ tạo nên giá trị của một người phụ nữ. Phụ nữ càng biết quý trọng bản thân càng có giá trị trong mắt người khác.

Phụ nữ sinh ra là phái đẹp thì nhất định phải đẹp. Đã có đặc quyền làm đẹp , thì không thể xem nhẹ. Vì phụ nữ đẹp mới có quà, không bao giờ sai.

Một người phụ nữ có mức thu nhập ổn định, đủ để họ có thứ họ muốn, đến được nơi họ thích, gặp những người họ quý, có một cuộc sống ý nghĩa thì căn bản đàn ông có thể thiếu cũng không sao. Và những người phụ nữ như thế, đàn ông không bao giờ có thể tổn thương họ được. Vì tình yêu của họ không chỉ đặt ở đàn ông, còn là ở cuộc sống đầy ý nghĩa họ sẵn có.

Nếu bạn chưa đẹp, học chăm sóc mình đi, học trang điểm đi, học cách ăn mặc đi. Chỉ cần gọn gàng, thơm tho, biết đâu là điểm thu hút nhất trên người mình thì phụ nữ nào cũng đủ tự tin để trở nên xinh đẹp. Cứ ngắm mình trong gương đi, nếu bạn rực rỡ trong mắt chính mình thì với người khác bạn chắc chắn không nhạt nhòa.

Phụ nữ đừng xem đàn ông là điều không thể thiếu. Đừng đặt hết tình yêu, niềm vui hay nỗi buồn của mình vào đàn ông. Giữa phụ nữ và đàn ông luôn có những cho nhận chỉ nên đủ để khiến nhau vui vẻ thoải mái. Còn lại, hãy giữ đúng ranh giới cuộc sống của mình, không chỉ vì duy nhất một ai mà hạnh phúc hay khổ đau.

Làm điều mình muốn, sống cuộc sống của riêng mình

Nhân lúc thanh xuân chưa vơi, sức khỏe chưa cạn, hãy làm điều bạn thật sự thích và muốn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thích du lịch, cũng không quá khó đâu, chỉ cần cố gắng làm việc và xách ba lô lên để đi. Nếu bạn muốn mua một bộ váy mình thích, tốt thôi, chỉ cần nó phù hợp với bạn và bạn thích, đừng vì mặc nó chỉ để người khác khen ngợi.

Thật ra, chuyện gì ở đời cũng chỉ nên nhẹ nhàng gói gọn bởi hai chữ “hài lòng”. Nếu bạn thích, hãy làm, nếu bạn muốn hãy cố gắng. Nhân lúc thanh xuân chưa vơi, sức khỏe chưa cạn, hãy làm điều bạn thật sự thích và muốn, cuộc sống này nhất định phải sống trọn vẹn mới không hối hận.

Hãy cố gắng với công việc của mình

Dù rằng tình yêu với công việc sẽ không rộn ràng mãnh liệt như những tình yêu khác nhưng hãy đối xử tốt với công việc của bạn. Vì ít ra nếu bạn chân thành và nỗ lực vì nó, nó sẽ cho bạn chỗ ở, thức ăn, những thứ bạn muốn. Đây là loại tình yêu có thể giúp bạn nhiều như thế, vì vậy, hãy cố gắng vì nó đến cùng.

Thôi bi lụy

Có thế nào thì cũng đừng quá khổ sở vì một người đàn ông vô tâm hay không xứng đáng. Vì đến cùng, người thua thiệt và gánh tổn thương nhiều nhất là chính bạn. Thanh xuân đều có ngày qua đi, phụ nữ như hoa rồi sẽ tàn nhanh. Nhân lúc còn sắc hương rực rỡ, hãy khiến mình rạng ngời và hạnh phúc nhất. Yêu cũng được, thất tình cũng không sao, nhưng đừng để mình kém sắc vì ủy lụy.

Yêu cũng được, thất tình cũng không sao, nhưng đừng để mình kém sắc vì ủy lụy - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trông đợi vào người khác

Không gì đẹp và thu hút hơn một người phụ nữ độc lập. Tấm áo đẹp nhất với một người phụ nữ chính là ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Vì vậy, đừng phụ thuộc vào ai, bạn không bao giờ độc lập được. Cho mình một công việc yêu thích, có tiền và cuộc sống riêng, có niềm vui và hạnh phúc riêng. Để bạn bè bên mình, hơn là chỉ có một người người đàn ông. Khi ấy, bạn sẽ không bao giờ lệ thuộc vào ai, độc lập sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.

Đừng keo kiệt với chính mình

Nếu bạn đã lười biếng, bạn phải tự phạt chính mình. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ để thành công, hãy cho mình những phần thưởng. Khi bạn cho mình một thước đo giá trị nhất định, bạn sẽ biết cách hưởng thụ cuộc sống chất lượng nhất. Quá phung phí hay keo kiệt với bản thân đều không nên. Phung phí sẽ khiến bạn tự kiêu, keo kiệt sẽ làm bạn thua thiệt.

Phung phí sẽ khiến bạn tự kiêu, keo kiệt sẽ làm bạn thua thiệt - Ảnh minh họa: Internet

Tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng

Đàn ông hay tình yêu cũng như đôi giày bạn phải chọn thật kỹ. Đừng chọn giày ai cũng khen đẹp mà bạn mang lại đau chân. Đừng chọn bừa mà không biết có thể đi cùng được bao lâu. Tốt nhất là chọn một đôi thật sự chất lượng, đi êm mà cũng có thể thật lâu dài. Đàn ông cũng thế, hào nhoáng đẹp mắt thế nào cũng không bằng phù hợp và chân thành.

Biết kiếm tìm hạnh phúc

Nếu hôm nay bạn buồn, hãy làm đẹp, hãy đi ra ngoài. Nếu hôm nay bạn thất bại, hãy ngủ một giấc, làm việc khiến bạn thư giãn. Cuộc sống này công bằng nhất chính là luôn cho bạn đủ cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Việc của bạn là tận hưởng khi vui và tự tìm hạnh phúc khi nỗi buồn ập đến.

Đó cũng là lý do bạn phải cố gắng và kiên trì mỗi ngày, để mình hạnh phúc và vui vẻ hơn. Sẽ không có nguồn năng lượng tích cực nào dồi dào mãi, dù là từ tình yêu hay gia đình, bạn bè, bạn phải tự đi tìm kiếm cho chính mình. Nếu có thể tự cân bằng cảm xúc của chính mình, bạn sẽ có thể không vì bất cứ ai hay chuyện gì mà khổ đau được.