Đối với phụ nữ, phản bội là sự đả kích lớn, là tổn thương nặng nề nhất trong đời. Nhưng từ sau thương tổn khó lành đó, phụ nữ sẽ nhận ra chỉ người đàn ông ngoại tình mới có thể dạy cho mình những bài học đắt giá này.

Gia đình có người chồng lầm đường lạc lối, đổi thay lòng dạ sẽ chứa đựng nhiều nước mắt và tổn thương của người vợ. Phụ nữ sau khi kết hôn thường xem chồng là chỗ dựa vững chắc nhất. Và một khi chồng ngoại tình, họ sẽ thấy chới với, không điểm tựa. Đối với phụ nữ, đây là sự đả kích lớn, là tổn thương nặng nề nhất trong đời. Nhưng từ sau thương tổn khó lành đó, phụ nữ sẽ nhận ra chỉ người đàn ông ngoại tình mới có thể dạy cho mình những bài học đắt giá này. Học tha thứ cho bản thân Nhiều phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình thường tự dằn vặt mình rất lâu. Họ nghĩ rằng mình không đủ tốt để đàn ông phải ra ngoài tìm người khác. Họ khổ đau tha thứ cho chồng, vì tin rằng chồng sẽ quay về chỉ cần họ bỏ qua. Nhưng nỗi đau bị phản bội lại lại âm thầm ám ảnh họ theo thời gian. Chỉ đến khi người đàn ông này lại lạc đường một lần nữa, phụ nữ mới nhận ra tha thứ cho kẻ bội bạc cũng không bằng thứ tha cho chính mình. Tha thứ cho bản thân luôn quan trọng hơn thứ tha cho kẻ khác. Mà hơn hết, bỏ qua cho người rồi chưa chắc được bình yên, nhưng chỉ khi bao dung với chính mình mới có thể thanh thản cả đời. Tàn nhẫn với chính mình vì lỗi lầm với người khác thật quá dại dột.

Tha thứ cho bản thân luôn quan trọng hơn thứ tha cho kẻ khác - Ảnh minh họa: Internet Dần hiểu ra phải tự rèn giũa chính mình Khi hôn nhân có dấu hiệu đổ vỡ, phụ nữ dần nhận ra dẫu mình có xem chồng là quan trọng nhất thì cũng chưa chắc anh ấy có thể là người để mình tựa vào cả đời. Người mình có thể tin tưởng nhất là bản thân. Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi thường bỏ quên bản thân, từ bỏ hết sự nghiệp sở thích để lo cho gia đình. Có khi họ nghĩ việc giữ chồng không ngoại tình còn quan trọng hơn việc phải giữ mình xinh đẹp và có kiến thức. Đáng tiếc, lòng người mình chẳng giữ nổi lại đòi giữ, chính mình có thể giữ lại không thiết giữ. Với phụ nữ, hy sinh chỉ mình biết, phản bội chồng cũng biết. Sẽ đến lúc nhận ra rằng mình làm mọi thứ chồng vẫn chán, vậy thì phải biết đầu tư và tràu dồi bản thân.

Phụ nữ khi từng trải qua phản bội sẽ biết cách khiến mình trở nên ưu tú và giá trị hơn. Họ vẫn trân trọng gia đình nhưng đã biết yêu chính mình hơn hết. Phụ nữ khi từng trải qua phản bội sẽ biết cách khiến mình trở nên ưu tú và giá trị hơn - Ảnh minh họa: Internet Học được rằng phụ nữ nhất định phải độc lập tài chính Dù rằng đã trở thành bà chủ trong một ngôi nhà nhưng phụ nữ lại thường không có nguồn thu riêng của mình, tiền bạc đều do chồng kiếm ra. Đến khi đàn ông muốn ra đi, phụ nữ rõ ràng không có gì là của riêng mình. Lúc ấy, đến cả bản thân mình cũng không thể nuôi sống, huống chi là khả năng nuôi con. Từ đó, phụ nữ dần hiểu ra nếu không có tiền thật sự sẽ có lúc chỉ bất lực khổ đau. Khi có tiền, biết tích góp, dù có khổ đau thì cũng không chết được. Đây cũng là một bài học đáng giá với phụ nữ. Sự an toàn đàn ông mang tới nếu không thể là tuyệt đối thì hãy tìm an toàn từ bạc tiền. Ít ra, tiền bạc sẽ không có một sáng phản bội lại mình. Sự an toàn đàn ông mang tới nếu không thể là tuyệt đối thì hãy tìm an toàn từ bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet Học cách buông bỏ đúng lúc Phụ nữ không muốn ly hôn phần nhiều là vì con, sợ con thiếu thốn gia đình. Nhưng đây lại chính là nguyên nhân khiến phụ nữ càng sống mòn trong hôn nhân, con cái càng khó có thể trưởng thành hoàn thiện. Nhiều phụ nữ phải đến khi đau thật đau, ngợp đến không thở nổi mới chủ động buông bỏ một cuộc hôn nhân đã chết từ lâu. Phụ nữ sẽ dần nhận ra khi nào nên buông bỏ là lợi cho mình. Dù sao, trước khi trở thành kẻ bị bỏ lại, ra đi vẫn có thể bớt khổ tâm hơn, bớt tủi hổ hơn. Phụ nữ có thể từng dại khờ và yếu đuối. Nhưng một khi bước vào hôn nhân, có con, trải qua đủ khổ đau, họ sẽ dần mạnh mẽ và kiên cường hơn. Lúc này, đàn ông nên biết chừng mực, đừng dựa thói tham lam mà tổn thương vợ mình. Vì không biết chừng, sẽ có ngày người hối hận sẽ là đàn ông…

Đàn bà khôn ngoan luôn liệu trước một ngày chồng sẽ ngoại tình Tổn thương mấy cũng không đáng sợ hơn việc mình phải dắt con ra khỏi nhà mà trong người không có lấy một đồng. Và nếu đã có chuẩn bị, đau lòng mấy rồi cũng sẽ qua. Khôn ngoan ở đàn bà là chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để mình và con không phải có một ngày đứng chới với trước cái vực không lối thoát.

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