Đây là những điều bất lợi cho phụ nữ, khôn ngoan đừng hé nửa lời với chồng

Đàn bà khôn nên biết giữ những bí mật này, tốt nhất là “sống để bụng chết mang theo”, đừng bao giờ hé lộ cho chồng biết để được an ổn, tôn trọng suốt đời.

Thế nên đàn bà khéo hãy giữ thật kỹ những bí mật của mình, sống để bụng chết mang theo. Những gì trong quá khứ đã qua thì cho qua, đừng nhắc đến làm gì kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn ở hiện tại và tương lai.

Đừng dại kể chiến tích tình trường của mình cho chồng biết. Đàn ông không nói nhưng trong lòng của họ vô cùng khó chịu. Thậm chí họ còn nghĩ bạn là người lẳng lơ, không chung thủy, hết quen người này đến yêu người khác.

Quá khứ ăn chơi ra sao?

Người đàn bà dại chuyện gì cũng kể hết với chồng. Còn người khôn ngoan sẽ không mở miệng nói những điều bất lợi cho mình. Họ không nói những chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.

Đàn bà khôn khéo không cho chồng biết quá nhiều về quá khứ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có quá khứ huy hoàng đến mấy cũng đừng khoe với chồng. Đừng để họ có cái nhìn không tốt và suy nghĩ không mấy hay ho về bạn. Đừng khơi gợi lòng ghen tuông của chồng.

Những khó khăn của gia đình cha mẹ ruột

Phụ nữ khôn ngoan dù tin tưởng chồng đến mấy cũng đừng kể hết những việc nhà mình cho anh ấy biết. Đừng chuyện gì cũng chạy về nhờ chồng giúp đỡ. Bởi càng làm vậy, anh ấy càng xem thường bạn và gia đình bạn hơn mà thôi.

Phụ nữ khôn ngoan không kể về khó khăn của gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy sẽ nghĩ bạn vô dụng, gia đình bạn là đồ ăn bám, moi tiền của anh ấy. Thế nên có chuyện gì cứ âm thầm tự mình giúp đỡ cha mẹ. Mà muốn làm được chuyện đó, bạn phải làm việc, kiếm tiền.

Tâm sinh lý của bản thân có vấn đề

Nếu không còn cảm giác khi gần chồng, bạn nên âm thầm đi khám và chữa trị kịp thời. Đừng than vãn với chồng, cũng đừng để chồng biết bạn không có cảm giác khi ở bên anh ấy.

Phụ nữ đừng chuyện gì cũng cho chồng biết - Ảnh minh họa: Internet

Bởi khi đó đàn ông sẽ suy diễn lung tung rồi nghi ngờ bạn có người đàn ông nào đó bên ngoài. Thế nên đừng để chồng biết quá nhiều bí mật của mình.