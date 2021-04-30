Đâu là thứ phụ nữ cả đời mong cầu? Tiền bạc, nhan sắc hay cảm giác an toàn

Phụ nữ yêu 30/04/2021 12:57

Phụ nữ ở nhà chăm nom gia đình hay năng động ngoài xã hội thì cuối cùng điều họ mong cầu là gì? Là tiền bạc, địa vị, nhan sắc hay là một điều gì khác.

Có một câu nói thế này, phụ nữ muốn yêu, thật ra chính là muốn được yêu. Phụ nữ muốn có cảm giác an toàn, chính là muốn được thấy bạn thể hiện tình yêu với cô ấy. Khi cô ấy cần, bạn sẽ luôn xuất hiện. Khi cô ấy muốn được lắng nghe, bạn sẽ không lơ là. Những điều cô ấy muốn biết, bạn không bao giờ che giấu. Những chuyện cô ấy phải trải qua, bạn cùng cô ấy đối mặt. Những việc cô ấy để ý, bạn không coi là điều nhỏ nhặt.

Đàn ông lại nghĩ cảm giác an toàn với phụ nữ có phải là điều gì đó quá phô trương? Họ nghĩ bản thân chỉ cần lo những chuyện lớn, nhìn vào những gì vĩ mô. Chẳng hạn như, nếu họ có thể kiếm tiền đem về nhà, đó chẳng phải là trách nhiệm lớn nhất với gia đình? Ví dụ như, nếu họ không ngoại tình đã là trọn lòng trọn nghĩa với vợ?

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Có một câu nói thế này, phụ nữ muốn yêu, thật ra chính là muốn được yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn cho rằng phụ nữ là sinh vật thích những điều nhỏ nhặt. Còn họ là đấng mày râu sinh ra để làm những việc lớn. Mà thật ra, trong tình yêu hay hôn nhân chỉ là vấn đề có để tâm hay không. Nếu bạn để tâm, bạn sẽ thấy người phụ nữ của mình chỉ muốn được yêu chiều, thấu hiểu. Nếu bạn không để tâm, bạn lại thấy cô ấy đòi hỏi, vô lý.

Phụ nữ là những kẻ si tình dại dột, nhưng cũng là những người khó tính khi yêu. Cô ấy có thể vì một lần bị bạn làm cảm động mà đồng ý rất nhiều chuyện khó khăn. Nhưng cô ấy cũng có thể vì nhiều lần thất vọng bạn cho là nhỏ nhặt mà quyết định kết thúc.

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 Đừng chỉ là một người đàn ông vô tâm nếu bạn còn muốn giữ người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thật sự yêu một người phụ nữ, món quà tốt nhất bạn có thể tặng cô ấy là cảm giác an toàn. Để cô ấy có thể cảm giác được bản thân được yêu thương, hiểu được rằng cô ấy luôn là người bạn chọn. Cô ấy không phải cố gắng trở thành bất kì ai, cũng không phải lo được lo mất. Cô ấy không phải sợ bạn thay lòng đổi dạ, không nghi ngờ bất an.

Nếu bạn thật lòng quý trọng một người phụ nữ, hãy học cách bảo vệ buồn vui của cô ấy. Nếu là nỗi buồn, đừng để cô ấy buồn quá lâu, quá nhiều lần vì một chuyện. Nếu là niềm vui, hãy nuôi dưỡng cùng cô ấy mỗi ngày. Phụ nữ hay khóc vì bạn, hãy cho cô ấy những giọt nước mắt hạnh phúc. Phụ nữ hay cười vì bạn, hãy để cô ấy luôn nhớ bạn đã cố gắng nhường nào vì nụ cười của cô ấy.

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Nếu bạn thật lòng quý trọng một người phụ nữ, hãy học cách bảo vệ buồn vui của cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, đừng chỉ là một người đàn ông vô tâm nếu bạn còn muốn giữ người phụ nữ của mình. Cô ấy chưa rời bỏ bạn, chỉ là vì chưa đủ thất vọng và tổn thương. Cô ấy còn ở lại, là vì còn cho bạn cơ hội, còn tin rằng bạn sẽ thay đổi.

Phụ nữ chỉ là sinh vật muốn được yêu, và nếu bạn cho họ đủ tình yêu, họ sẽ cho bạn bất kì điều gì bạn muốn. Một người đàn bà hạnh phúc là vì được yêu thương.

4 bằng chứng ‘tố cáo’ cô ấy nhớ bạn đến mức không thể kìm lòng

4 bằng chứng ‘tố cáo’ cô ấy nhớ bạn đến mức không thể kìm lòng

Tình yêu không thể không có nhớ nhung. Nhớ nhung như chất xác tác làm cho tình yêu thêm thăng hoa và ngọt ngào. Dưới đây là 4 bằng chứng cho thấy cô ấy đang nhớ nhung bạn đến mức “phát điên”.

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