Dấu hiệu đàn ông dù đang chung thủy vẫn có ngày ngoại tình, bỏ vợ

Phụ nữ yêu 30/08/2019 05:16

Đây là dấu hiệu đàn ông ngoại tình tiềm tàng. Dù anh ta đang chung thủy với vợ nhưng vẫn rất dễ ngoại tình và bỏ vợ nếu có cám dỗ tìm đến.

Có những người chồng chung thủy với vợ bao năm, nhưng vẫn có lúc ngoại tình, bỏ rơi gia đình. Đó là kiểu đàn ông đã có “máu” ngoại tình, chỉ cần cám dỗ đủ mạnh sẽ trở thành kẻ phản bội. Đây là dấu hiệu đàn ông ngoại tình tiềm tàng mà phụ nữ nhiều khi không nhận ra.

Người đàn ông thiếu quyết đoán

Một người đàn ông thiếu quyết đoán và trách nhiệm rất dễ sa ngã trước cám dỗ. Chỉ cần một cô nhân tình khéo léo, biết lôi kéo thì anh ta không thể nào kiềm chế được. Và ngay cả khi bị phát hiện ngoại tình, anh ta cũng khó có thể dứt khoát bởi thói tham lam, đắn đo và thiếu trách nhiệm của bản thân.

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Thiếu quyết đoán và trách nhiệm có thể là dấu hiệu đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu chọn ở bên người đàn ông này bạn nên cân nhắc kỹ, đừng vội xiêu lòng.

Có bạn bè ngoại tình

Khi có bạn bè ngoại tình, thiếu chung thủy trong tình yêu hay hôn nhân ảnh hưởng tiêu cực đến đàn ông. Dù ban đầu, anh ta không hề có suy nghĩ ngoại tình, nhưng dần dà sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nói hay hành động của bạn bè. Đàn ông khó thoát khỏi sự lôi kéo, xúi giục của bạn bè, dần đi đến những nơi, tìm những người khiến anh ta sa ngã.

Theo một nghiên cứu, đàn ông khi thấy bạn bè có xu hướng lệch lạc thiếu chung thủy trong tình yêu và hôn nhân sẽ dễ làm theo. Những cuộc vui của những người đàn ông này sẽ dễ có tình một đêm, kéo theo sự xuất hiện của nhiều cô nhân tình nóng bỏng.

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Khi có bạn bè ngoại tình, thiếu chung thủy trong tình yêu hay hôn nhân ảnh hưởng tiêu cực đến đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vậy phụ nữ nên làm gì để đàn ông không bị hư hỏng theo bạn bè? Nếu cấm anh ấy chơi với bạn bè hư thì hoàn toàn phản tác dụng. Cách tốt nhất là bạn nên tham gia những lần tụ họp với bạn bè của anh ấy, làm quen với họ, khiến họ quý mến bạn. Một khi bạn có được sự tôn trọng từ bạn bè của chồng, họ sẽ bớt lôi kéo anh ấy vào những chỗ không tốt, trở thành đàn ông phản bội lúc nào không hay.

Trong gia đình anh ấy có người đang ngoại tình

Nếu tiếp xúc lâu ngày với đàn ông, bạn sẽ biết nhiều hơn về gia đình của anh ấy. Hoàn cảnh gia đình cũng ảnh hưởng nhiều đến cách hành xử và quan điểm của đàn ông. Nếu người càng gần gũi với đàn ông trong gia đình, tác động nhiều đến quan niệm sống của anh ấy ngoại tình thì rất có thể anh ấy sẽ bị ảnh hưởng.

Dù rằng không phải ai cũng bị ảnh hưởng như thế, nhưng bạn hãy tìm hiểu và xem xét kỹ.

Có những thói quen dễ dẫn đến ngoại tình

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Một người đàn ông ngoại tình trước đó thường có những thói quen nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông ngoại tình trước đó thường có những thói quen nhất định. Anh ấy hay đi chơi qua đêm với bạn bè, trong cuộc sống thường xuyên phải tiếp xúc thân mật với phụ nữ, hay có thói quen gây ấn tượng với nữ giới… Đây đều là những dấu hiệu đàn ông ngoại tình tiềm tàng. Từ thói quen dễ thu hút cám dỗ đó, đàn ông sẽ vô thức đi đến con đường ngoại tình lúc nào không hay. Một người đàn ông chung thủy sẽ có những thói quen lành mạnh, và luôn giữ khoảng cách nhất định với phụ nữ.

Đời phụ nữ, trao gửi mình cho một người đàn ông là việc hệ trọng, dù đôi khi có những chuyện không đoán được hết nhưng cẩn trọng vẫn hơn, nhất là những dấu hiệu đàn ông ngoại tình tiềm tàng.

Chuẩn 99%: Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ nói những câu này

Chuẩn 99%: Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ nói những câu này

Đàn ông ngoại tình dù tinh khôn thế nào vẫn để lại những sơ hở nhỏ trong sinh hoạt hay hành động hằng ngày. Đặc biệt là trong những lời nói sẽ có sự thay đổi…

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