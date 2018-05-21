 Danh ngôn về phụ nữ thông minh – Lột tả chính xác sự giỏi giang, sắc sảo của người con gái hiện đại

Phụ nữ yêu 21/05/2018 09:31

Phụ nữ thông minh thường biết vận dụng sự trí tuệ của mình để làm chủ cuộc đời mình, tránh gặp phải những sai lầm đáng tiếc trên đường đời. Thế giới nội tâm của các cô nàng thông minh cũng vô cùng phong phú và thú vị nên họ được nhiều người ngưỡng mộ. Vì thế, những câu danh ngôn về phụ nữ thông minh xuất hiện ngày càng nhiều và được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Ngày nay, phụ nữ thông minh có thể làm những gì mình mong muốn và trở nên mạnh mẽ như những người đàn ông. Do đó, họ được phái mạnh đánh giá rất cao và hết lời khen ngợi, thường sử dụng những câu danh ngôn để lột tả lên được khéo léo và thông minh của họ.

Ngày nay, phụ nữ thông minh có thể làm những gì mình mong muốn và trở nên mạnh mẽ như những người đàn ông. Do đó, họ được phái mạnh đánh giá rất cao và hết lời khen ngợi, thường sử dụng những câu danh ngôn để lột tả lên được khéo léo và thông minh của họ.

Danh ngôn về phụ nữ thông minh trong đường tình duyên

Phụ nữ thông minh hiểu được thất bại lớn nhất là lấy phải người không yêu mình chứ không phải là lấy người mình không yêu
Phụ nữ thông minh hiểu được thất bại lớn nhất là lấy phải người không yêu mình chứ không phải là lấy người mình không yêu. Ảnh internet
  1. Lời mật ngọt của đàn ông đối với phụ nữ là thuốc phiện, dù biết sẽ nghiện nhưng vẫn rất nhiều người sẽ hút. Tuy nhiên, là phụ nữ thông minh họ sẽ biết tiết chế và cai nghiện loại thuốc phiện này.
  2. Phụ nữ thông minh thường biết sống cho mình, dù cuộc sống không phải màu hồng, hay gặp trắc chở trong chuyện tình duyên thì cũng không bao giờ vì tình yêu mà bi lụy, đánh mất chính mình.
  3. Phụ nữ không có sức hấp dẫn sẽ cảm thấy đàn ông trăng hoa. Nhưng phụ nữ thông minh luôn biết cách làm mình trở nên hấp dẫn từ nội tâm đến hình thức, để chinh phụ được trái tim người đàn ông trăng hoa.
  4. Người phụ nữ thông minh sẽ không vì bất kì ai đó mà đánh đuổi cả tuổi thanh xuân, cả ước mơ và lòng tự trọng của mình chỉ vì 1 chữ “yêu”.
  5. Phụ nữ thông minh luôn hiểu được rằng thất bại lớn nhất của người phụ nữ không phải là lấy người không yêu mình mà lấy phải người không yêu mình.

Danh ngôn về phụ nữ thông minh trong việc nhìn người

Phụ nữ thông minh sẽ nhìn vào ưu điểm để tán dương đàn ông
Phụ nữ thông minh sẽ nhìn vào ưu điểm để tán dương đàn ông. Ảnh internet
  1. Phụ nữ thông minh sẽ không xăm soi nhìn vào những khuyết điểm của người đàn ông mà sẽ nhìn vào ưu điểm để tán thưởng họ.
  2. Người phụ nữ thông minh sẽ biết cách thay đổi để trở nên phù hợp với môi trường và cuộc sống để mình luôn xin đẹp và được mọi người yêu quý.
  3. Người phụ nữ thông minh không đánh giá người đàn ông qua hình thức bề ngoài và khối gia tài mà anh ta có. Thay vào đó, họ sẽ đánh giá người đàn ông qua hành động và ý chí của anh ta.
  4. Người phụ nữ thông minh luôn ứng xử phù hợp với mọi tình huống, không bao giờ làm mất mặt người đàn ông của đời mình trước người khác.
  5. Người phụ nữ thông minh luôn biết rằng họ nhận ra không có người này thì sẽ có người khác tốt hơn, chỉ là họ chưa mở lòng mà thôi. Vì thế, trải qua đau khổ họ biết cách nhìn người chính xác hơn.

Danh ngôn về phụ nữ thông minh ý thức được vẻ đẹp của mình

Phụ nữ thông minh hiểu được vẻ đẹp còn thể hiện ở kiến thức và thần thái
Phụ nữ thông minh hiểu được vẻ đẹp còn thể hiện ở kiến thức và thần thái. Ảnh internet
  1. Là phụ nữ ai cũng muốn mình xinh đẹp, quyến rũ để thu hút được ánh nhìn của phái mạnh. Tuy nhiên, phụ nữ thông minh sẽ hiểu được sự sexy của một cô gái không chỉ nằm ở bề ngoài mà còn thể hiện qua thần thái và kiến thức.
  2. Phụ nữ biết kiếm tiền và kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là phụ nữ giỏi. Nhưng vừa biết kiếm tiền nhiều vừa biết làm bản thân trở nên xinh đẹp mới là phụ nữ thông minh.
  3. Phụ nữ thông minh sẽ không tự hào về trí tuệ mình đang có. Mà điều cô ấy tự hào nhất là tìm thấy một người yêu thương cô ấy thật lòng và chỉ mình cô ấy thôi.
  4. Phụ nữ thông minh luôn biết cách khiến bản thân luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng, suy nghĩ tích cực, lạc quan, luôn tự chủ trong cuộc sống. Điều này cực kỳ tốt cho việc giữ gìn nhan sắc tuổi xuân.
  5. Phụ nữ thông minh không chỉ tự tin vào vốn tri thức, vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp tâm hồn mà còn thể hiện được sự tự tin có thần thái “sang chảnh” trong mọi trường hợp.
Ngoại tình với anh rể dù biết đó là tội lỗi nhưng tôi không thể dừng lại

Ngoại tình với anh rể dù biết đó là tội lỗi nhưng tôi không thể dừng lại

Tôi căm ghét chính bản thân mình, biết là tội lỗi nhưng tôi vẫn không thể dừng việc lén lút ngoại tình với anh rể. Cứ đều đặn, tuần 1 lần, chúng tôi lại quần lấy nhau để thỏa mãn dục vọng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn phụ nữ thông minh châm ngôn về vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này