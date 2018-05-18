Ai nói ngoại tình tư tưởng là không có tội? Thật ra, ngoại tình thật sự hay ngoại tình tư tưởng thì cũng đều là phản bội lại người yêu thương mình, dù đó chỉ là trong suy nghĩ. Chính vì như thế, tôi đã phải trả giá đắt, mỗi ngày trôi qua tôi thấy cuộc sống thật nghiệt ngã.

Tôi và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới cưới, trải qua bao nhiêu thăng trầm vẫn luôn sát cánh bên nhau. Khi nghèo khổ yêu thương nhau hết mực. Nhưng đến khi giàu sang lại mỗi người một ngả. Tôi biết là lỗi do mình, nhưng vẫn hy vọng anh có thể tha thứ để gia đình hạnh phúc như trước đây. Trước đây, hai vợ chồng đi làm lương không đủ ăn, chúng tôi bàn nhau kinh doanh vật liệu xây dựng vì anh có ít kinh nghiệm về mảng này. Thời gian đầu, làm ăn khó khăn đi vay mượn nhiều và chưa có lãi, nhưng lúc nào chúng tôi cũng hạnh phúc. Nhờ sự nhanh nhẹn và thông minh của chồng, công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Chúng tôi bắt đầu có của ăn của để, rồi mới sinh con. Sau khi sinh con xong, tôi tăng hơn 20 kg. Thân hình sồ sề, nhưng mà anh vẫn yêu chiều tôi hết mực.

Ngày xưa khó khăn thì vợ chồng hạnh phúc, còn bây giờ giàu có thì cãi nhau. Ảnh internet Dù công việc kinh doanh bận, nhưng anh vẫn giúp tôi trông con để đi tập gym. Khoảng 1 năm sau con đã cứng cáp và tôi cũng đã lấy lại được vóc dáng. Lúc này tôi gửi con đi nhà trẻ và bắt đầu ra phụ anh công việc kinh doanh. Tuy anh rất thương vợ con, nhưng lại rất nóng tính, nên hay quát nạt tôi trước mặt nhân viên. Tôi nhiều lần góp ý nhưng anh vẫn không thay đổi. Vô tình một lần, người yêu cũ của tôi mới ghé qua cửa hàng của chúng tôi. Tôi không hề biết anh là đối tác làm ăn với chồng, vì thời gian mang thai và nghỉ sinh chồng tự làm hết mọi việc, để tôi yên tâm sinh em bé. Lần đó, anh đến thấy chồng đang nạt nộ tôi về vấn đề tiền vốn lấy hàng. Tôi và anh đều rất ngỡ ngàng khi gặp lại nhau trong hoàn cảnh ấy. Thế rồi vì công việc kinh doanh nên tôi phải trả lời những thắc mắc của anh. Chúng bắt đầu trao đổi với nhau nhiều hơn về công việc và chuyện gia đình.

Vì chồng quát nạt và do công việc bận nên tôi thường cãi nhau với chồng, nên thường xuyên nhắn tình với người yêu cũ. Ảnh internet Công việc ngày càng bận nên chồng tôi phải đi tiếp khách nhiều hơn để kiếm hợp đồng, do anh đi dớm về khuya nên chúng tôi có nhiều cuộc cãi vã hơn. Lúc này tôi thấy buồn tủi cho cuộc hôn nhân của mình. Những lúc như vậy, vì không có ai để chia sẻ nên tôi đã tâm sự với nguời yêu cũ và anh luôn bên cạnh động viên tôi. Vì thế, cứ mỗi lần cãi nhau với chồng tôi lại nhớ anh vô cùng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nhắn tin trao đổi và gửi cho nhau những lời yêu thương, tuyệt đối chưa đi qua giới hạn. Nhưng có lẽ linh tính của người chồng mách bảo nên chồng đã nhận ra những thay đổi của tôi. Cuối cùng anh cũng đã xem được những tin nhắn mùi mẫn của tôi chát cho người yêu cũ. Chồng im lặng, không nói với tôi câu nào, nhưng vẫn đi làm và chơi với con bình thường. Một ngày sau, anh nói mình đã suy nghĩ rồi, chúng ta nên ly hôn thôi, anh không thể chấp nhận được chuyện vợ ngoại tình, dù chỉ là trong tư tưởng. Anh đã làm tất cả vì con và em, mà em lại đối xử với anh như vậy, anh thấy mình không còn lòng tin với em. Nếu cứ sống nghi ngờ thì sẽ rất khổ. Vì thế, chúng ta nên ly hôn để giải thoát cho nhau. Tôi ngoại tình tư tưởng và chồng muốn ly hôn. Ảnh internet Dù tôi có van xin anh như thế nào, muốn anh suy nghĩ lại vì con nhưng anh vẫn một mực ly hôn. Thực sự tôi vẫn còn rất yêu chồng, không muốn mất gia đình này. Tuy nhiên, anh đã tự mình đơn phương nộp đơn ly hôn và đang chờ tòa giải quyết. Nên bây giờ tôi không biết làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình đây!

Khi vợ chán chồng và say nắng chàng sếp đẹp trai... và cái kết bất ngờ Nhìn chồng ngủ, Liên thấy trái tim mình nhói đau. Mới bước vào cuộc sống hôn nhân có 2 năm mà tình cảm nhạt dần, không còn mặn nồng như xưa, cô chán nản và muốn rũ bỏ hết tất cả. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến khi vợ chán chồng, trái tim lạc lối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-tinh-tu-tuong-toi-da-phai-tra-gia-dat-danh-mat-ca-gia-dinh-be-nho-cua-minh-282972.html