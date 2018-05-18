Ngoại tình với anh rể dù biết đó là tội lỗi nhưng tôi không thể dừng lại

Tâm sự gia đình 18/05/2018 10:47

Tôi căm ghét chính bản thân mình, biết là tội lỗi nhưng tôi vẫn không thể dừng việc lén lút ngoại tình với anh rể. Cứ đều đặn, tuần 1 lần, chúng tôi lại quần lấy nhau để thỏa mãn dục vọng của mình.

Tôi lấy chồng cũng đã được 5 năm, có một cô con gái xinh xắn 3 tuổi. Nói về cuộc sống vật chất của tôi thì không có gì phải phàn nàn. Nhưng về đời sống tinh thần thì rất thiếu thốn. Đang ở độ tuổi 28, sự ham muốn về chuyện ấy “hừng hực” thì chồng lại không thể đáp ứng cho tôi. Vì thế, nằm bên chồng mà tôi toàn mơ tưởng đến những cảnh trong phim sex mà mình đã xem.

Chồng đẹp, giỏi giang nhưng lại không thể thỏa mãn tôi trong chuyện ấy
Chồng đẹp, giỏi giang nhưng lại không thể thỏa mãn tôi trong chuyện ấy. Ảnh Internet

Nói về chồng, anh rất đẹp trai, phong độ, nhưng lại là người bất lực trong chuyện ấy, chưa đi ra đến cổng chợ đã hết tiền, vì thế lần nào quan hệ với chồng tôi cũng rất hụt hẫng và ngán ngẩm. Cũng vì thế mà tôi sinh lý tâm lý chán chồng.

Vì sống chung một nhà với anh rể của chồng. Nên chán chồng trong chuyện ấy, tôi càng để ý đến anh rể nhiều hơn. Anh ấy cũng thường khen tôi đẹp và khéo léo, tôi si mê anh ấy từ lúc nào cũng không hay.

Người có tình, kẻ có ý vì thế khi có cơ hội là chúng tôi lại nói chuyện và tâm sự riêng. Từ chuyện trong nhà cho đến chuyện tâm tư khó nói tôi đều kể với anh nghe hết. Anh nói sẽ làm tôi thỏa mãn. Vậy là ngay khi có cơ hội chúng tôi đã hẹn nhau ra nhà nghỉ. Vừa thấy tôi đến, anh đã ôm trầm lấy tôi. Không chờ đợi lâu, chúng tôi tranh thủ vào cuộc. Tôi cảm nhận được anh mang lại giây phút thăng hoa mà chồng chưa giờ làm được cho tôi. Anh luôn nói tiếc cho tôi: “Một bông hoa xinh đẹp lại phải chôn vùi tuổi thanh xuân với ông chồng yếu về khoản ấy”.

Tôi đã ngoại tình với anh rể để thỏa mãn dục vọng của mình
Tôi đã ngoại tình với anh rể để thỏa mãn dục vọng của mình. Ảnh internet

Vậy là hôm ấy chúng tôi đi hết hiệp này đến hiệp khác, anh mang lại cho tôi cảm giác vô cùng thú vị. Sau hôm ấy, mỗi khi gần chồng lại thèm cái cảm giác “đêu mê” ấy. Thế rồi, tôi lại là người chủ động hẹn anh đi nhà nghỉ, cứ như vậy, 1 tuần chúng tôi sẽ “giao ban” với nhau 1 lần. Chỉ có bên anh tôi mới thấy mình như được tắm mát, tươi tốt, có sức sống ở bên cạnh chồng.

Còn về phần anh rể, người đàn ông 45 tuổi dày dặn kinh nghiệm tình trường ấy cũng cảm thấy rất tội lỗi, nhưng vì đã hết yêu chị gái của chồng từ lâu, nhưng muốn các con có gia đình trọn vẹn nên anh không muốn ly hôn. Vì thế, tôi mặc kệ tất cả, quấn lấy anh, trút bỏ mọi đau khổ, dằn vặt trong thời gian qua với chồng và chị gái chồng. Chúng tôi cứ thế bên nhau, sau những giây phút hạnh phúc là sự hối hận và đau khổ.

Chúng tôi cứ sống chung nhà và ngày nào cũng gặp mặt nhau nên tình cảm ngày càng sâu đậm. Muốn dứt ra cũng không thể nào. Hơn nữa, tôi và anh rể vô cùng hòa hợp với nhau về chuyện ấy, nên càng không thể chấm dứt một cách dễ dàng. Tôi biết, điều này là trái luôn thường đạo lý, nhưng để dừng lại mọi chuyện thì thật quá khó khăn. Tôi cũng sợ một ngày chồng sẽ biết chuyện, gia đình sẽ tan nát. Nhưng mỗi lần bên anh rể, suy nghĩ ấy trong tôi lại tan biến, bởi vì anh luôn làm tôi thấy mình được sống với con người thật của mình, được làm đàn bà thực sự.

Dù biết ngoại tình với anh rể là tội lỗi nhưng tôi không thể dựng lại
Dù biết ngoại tình với anh rể là tội lỗi nhưng tôi không thể dừng lại. Ảnh internet

Trong lòng tôi thật sự ngổn ngang nhiều thứ. Một bên là chồng, một bên là anh rể, ai tôi cũng không muốn bỏ. Tôi biết mình tham lam, nhưng thực sự ngoại tình với anh rể tôi mới có động lực và nguồn sống để tiếp tục ở bên cạnh chồng. 

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Từ khóa:   ngoại tình tư tưởng

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