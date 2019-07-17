Dành cho những người phụ nữ từng đổ vỡ…

Như loài phượng hoàng hóa rực rỡ từ đống lửa nhiều đớn đau, phụ nữ ly hôn ai rồi cũng sẽ tìm được chân trời khiến mình rực rỡ nhất. Quan trọng là hãy dám vươn lên khỏi đau khổ, hãy dám vực dậy trong biển lửa, để tái sinh, để sống huy hoàng một lần nữa…

Ở Nhật Bản, khi một cái bát bị vỡ, họ sẽ dùng vàng để gắn lại những mảnh vỡ, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mới và lạ hơn. Người Nhật tin rằng, khi một thứ gì đó từng bị tổn thương và mang một vết tích theo thời gian sẽ đều đẹp hơn. Bởi thế, thay vì vứt cái bát vỡ ấy đi, họ sẽ cố gắng hàn gắn lại chỗ nứt vỡ bằng vàng. Thay vì tìm cách che đi những vết vỡ, họ dùng vàng hàn lại để làm nổi bật chúng lên. Với người Nhật, họ ca tụng những gì từng đổ vỡ, và biến chúng thành một nét đẹp thu hút mới. Phụ nữ ly hôn cũng thế, những đổ vỡ bạn từng có không làm bạn đánh mất đi chính mình. Những tổn thương bạn từng trải không làm bạn xấu xí và mất giá trị hơn. Bạn có quyền chọn lựa bắt đầu lại, chọn một lớp vàng óng ánh và kiêu hãnh để phủ lên những thương tổn. Bạn hoàn toàn có một cuộc vực dậy chính mình, để trở thành một phiên bản hoàn chỉnh và giàu nghị lực hơn.

Phụ nữ ly hôn cũng thế, những đổ vỡ bạn từng có không làm bạn đánh mất đi chính mình - Ảnh minh họa: Internet Bạn luôn có quyền tự hào về những vết tích từ những thương tổn trong quá khứ. Như thể bạn có tư cách ngẩng cao đầu mà nói với bất cứ ai, rằng hãy nhìn vào những gì bạn trải qua đi, để thấy bản thân bạn hôm nay thật quý giá, và sẽ chẳng còn điều gì bạn không thể vượt qua nữa. Không người phụ nữ nào có một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn để sơn vàng những tổn thương trong đời mình. Đừng thấy xấu hổ vì những vết tích in hằn, đừng cố phủ nhận và khổ than vì những gì đã đến với bạn. Bởi chỉ khi có thể chấp nhận, bạn mới có thể biến những tổn thương ấy thành nét đẹp của riêng bạn.

Phụ nữ ly hôn có tư cách ngẩng cao đầu mà nói với bất cứ ai, rằng hãy nhìn vào những gì bạn trải qua đi, để thấy bản thân bạn hôm nay thật quý giá, và sẽ chẳng còn điều gì bạn không thể vượt qua nữa - Ảnh minh họa: Internet Cũng như đời này, ai cũng sẽ có vài lần làm vỡ đi vài thứ. Nhưng sẽ không ai hiểu việc chứng kiến thứ mình trân trọng đổ vỡ sẽ buồn đau thế nào. Sẽ không ai hiểu hết cho nỗi đau và mất mát của bạn. Bởi thế, nếu ai đó không hiểu bạn đau lòng thế nào, thì bạn cũng không cần phải giải thích. Có những tổn thương, chỉ cần bạn biết là đủ, và cũng chỉ cần có bạn để nó lành lặn đến mức đẹp đẽ theo cách rất riêng. Thế thì, lời nói hay cảm thông của người khác cũng không còn cần thiết nữa. Bạn hãy bắt đầu những chuỗi ngày sống cho bản thân. Hãy mang chính mình đến những nơi xinh đẹp, cho bản thân những niềm vui và tin tưởng. Hà cớ gì phải sợ người ta dị nghị, gièm pha, ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai cứ để thời gian trả lời. Người cần đến sẽ đến, lúc phải yêu sẽ yêu, khi hạnh phúc tới cũng chẳng thể chối từ. Như loài phượng hoàng hóa rực rỡ từ đống lửa nhiều đớn đau, phụ nữ ly hôn ai rồi cũng sẽ tìm được chân trời khiến mình rực rỡ nhất - Ảnh minh họa: Internet Để rồi bạn sẽ nhận ra, đổ vỡ cũng không là tận cùng đáng sợ, vấp ngã cũng không khiến bạn chết đi. Chỉ cần dám đứng dậy để đi tiếp, dám bước ra khỏi đống tàn tro đã cũ thì bạn đã không còn sợ điều gì nữa. Như loài phượng hoàng hóa rực rỡ từ đống lửa nhiều đớn đau, phụ nữ ly hôn ai rồi cũng sẽ tìm được chân trời khiến mình rực rỡ nhất. Quan trọng là hãy dám vươn lên khỏi đau khổ, hãy dám vực dậy trong biển lửa, để tái sinh, để sống huy hoàng một lần nữa…

Phụ nữ ly hôn phải dứt khoát, chỉ có một điều là không thể buông Tôi ly hôn được 5 năm rồi. Để được quyền nuôi con, tôi chấp nhận ra đi tay trắng. Nhiều người nói tôi ngu ngốc, một người phụ nữ không có bạc tiền mà đòi nuôi con có phải là tự tìm đường chết? Phụ nữ ly hôn có nhất định phải tự làm khổ mình thế không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-cho-nhung-nguoi-phu-nu-tung-do-vo-331328.html