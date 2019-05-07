Đừng lo, phụ nữ ly hôn đều sẽ gặp được 1 trong 2 người tuyệt vời này

Nhưng đã đi đến bước đường ly hôn, đàn bà ắt hẳn đã hiểu một người đàn ông có thể đổi thay đến nhường nào, có thể cạn nghĩa đến đâu. Họ có thể đã nhận ra hôn nhân không phải là chuyện một đời không đổi thay. Khi ấy, đàn bà có thương mấy rồi cũng có lúc cạn tình, có u mê mấy cũng phải tỉnh ra. Vì không ai tàn nhẫn hơn một người đàn ông đã hết thương, không gì tuyệt vọng hơn khi cố giữ một người đã muốn đi. Và một cuộc hôn nhân không phải là tất cả, đàn bà vẫn có thể bước ra khỏi nó để bắt đầu một cuộc sống mới.

Đàn bà ly hôn đều từng là những người phụ nữ tin rằng bản thân đã lựa chọn đúng. Ở thời khắc đó, họ không hối hận khi làm vợ của một người đàn ông mình yêu. Nhưng ở đời, chuyện khó đoán nhất với phụ nữ chính là lấy chồng. Chồng tốt hay xấu, nghĩa tình hay bội bạc, chẳng ai ngờ hết. Huống hồ, đàn bà nhẹ dạ cả tin, lấy yêu thương để đoán định lòng người. Để đến khi lòng người thay đổi, bản thân vẫn còn thương còn tình. Bởi thế người ta mới nói lấy chồng là việc may rủi nhất với đàn bà, may thì viên mãn một đời, rủi thì long đong một phận.

Ở một cuộc sống mới, độc thân sau khi từng làm vợ, bạn dù là ai đều sẽ gặp một trong hai người tốt đẹp này. Một là người đàn ông sẽ đối đãi chân thành với bạn, tốt tới mức bạn chợt nhận ra mọi xui rủi, đau lòng đã qua đều là để gặp được người này. Người ấy sẽ đến chỉ để cho bạn yêu thương, kiên nhẫn vào bao dung với duy nhất mình bạn. Người ấy chỉ muốn để bạn tựa vào, để họ gánh hết những bão giông ngoài cửa. Và người ấy, dù đã đến muộn nhưng chắc chắn sẽ luôn tìm được lý do để ở lại cùng bạn đến cùng, không rời đi, cũng không để bạn một mình.

Người còn lại chính là bản thân tốt đẹp nhất của bạn sau những tháng năm chông chênh đã cũ. Ở một thời điểm chính muồi, bạn sẽ gặp con người này. Cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, lạc quan và đầy niềm vui. Cô ấy có thể vẫn sẽ yêu nhưng chẳng còn vì một người đàn ông nào mà khổ đau. Cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc, dù một mình rong ruổi và phiêu lưu. Và cô ấy chính là phiên bản tốt đẹp hơn bao giờ hết khi bạn đã từng bản lĩnh bước ra khỏi quá nhiều đau lòng và mất mát.

Bởi thế, nếu bạn vẫn chưa thể gặp được một trong hai người này thì đừng bao giờ cho phép mình tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau một lần dang dở, sẽ gặp một trong hai người tuyệt vời ấy. Nếu đó không phải là người đàn ông tốt nhất bạn biết, thì sẽ là chính bạn tốt nhất chưa từng được gặp. Nếu thượng đế vẫn chưa thể sắp đặt một người đủ tốt để bảo vệ bạn, người sẽ giúp bạn là chính mình hoàn thiện hơn để đợi đến khi tìm được một người thật sự xứng đáng.

Bởi thế, nếu bạn vẫn chưa thể gặp được một trong hai người này thì đừng bao giờ cho phép mình tuyệt vọng. Hy vọng của bạn vẫn đang ở những tháng ngày phía trước, hạnh phúc của bạn vẫn đang đến. Hãy kiên trì, bạn nhé!