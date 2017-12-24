Đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không làm 7 điều này với người phụ nữ khác, chị em hãy tự kiểm chứng

Phụ nữ yêu 24/12/2017 15:49

Muốn biết đàn ông có yêu thương vợ thật lòng hay không chị em chỉ cần dựa vào cách họ đối xử với đàn bà khác sẽ rõ.

Một người chồng yêu vợ hết lòng sẽ không bao giờ dành sự quan tâm, chăm sóc hay những điều sau với phụ nữ khác ngoài vợ mình.

Đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không làm 7 điều này với người phụ nữ khác, chị em hãy tự kiểm chứng - Ảnh 1
Đàn ông yêu vợ sẽ luôn dành những điều ngọt ngào, âu yếm nhất cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cọc cằn với vợ

Những ông chồng chán vợ khi gặp phụ nữ khác họ rất vui vẻ, galant và dễ chịu. Thế nhưng, khi trở về nhà bên vợ họ lại cọc cằn, thô lỗ và kiếm cớ cãi nhau để thoải mái ra ngoài. Chị em hãy thật tỉnh táo, chớ dại cho chồng rời khỏi nhà khi cãi nhau nếu không muốn anh ấy rơi vào bẫy của con giáp thứ 13.

Không giữ thể diện cho vợ

Đàn ông yêu vợ thừa hiểu, vợ chồng muốn hạnh phúc cần có sự tôn trọng, thấu hiểu từ đối phương. Vậy nên, nếu vợ làm điều gì không phải hay cư xử không đúng mực chốn đông người chồng sẽ đỡ lời giúp vợ để giúp cô ấy giữ thể diện. Khi về nhà, chồng mới thẳng thắn góp ý để vợ sửa đổi và hoàn thiện mình mỗi ngày. Thế nhưng, một người chồng chán vợ sẽ không như thế. Anh ta thô lỗ chê bai, phàn nàn thậm chỉ la mắng vợ để người khác để hạ thấp danh sự của vợ như một sự trả thù.

Đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không làm 7 điều này với người phụ nữ khác, chị em hãy tự kiểm chứng - Ảnh 2
Nếu chỉ dành sự quan tâm đến vợ như một thói quen, tặng quà cho vợ như trách nhiệm thì lúc áy trái tim đàn ông không còn chỗ cho vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tặng quà cho vợ như nghĩa vụ

Nếu từ trước đến nay chồng bạn không hề tặng quà cho vợ vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm thì bạn còn có lý do nói rằng do anh ấy khô khan, không thích màu mè. Tuy nhiên, nếu người chồng vẫn tặng quà cho vợ nhưng với thái độ lạnh nhạt, hững hờ và không đưa vợ đi chơi thì chắc chắn trái tim anh ấy không còn hình bóng bạn nữa.

Không chia sẻ với vợ

Trước đây, khi có bất cứ khó khăn, khúc mắc nào trong công việc, các mối quan hệ xã hội chồng đều tìm đến bạn để tâm sự, sẻ chia và xin lời khuyên. Thế nhưng gần đây, anh ấy lại tìm đến một người phụ nữ khác để được an ủi, động viên thì mối quan hệ của vợ chồng bạn đang gặp nguy hiểm.

Trở nên rối trí

Dù ra sức giấu giếm việc có phụ nữ khác bên ngoài đàn ông cũng không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn, rối trí. Khi ở nhà với vợ, chàng dễ vô tình nhắc đến một nhà hàng nào đó cả hai đã cùng hẹn hò với nhau dù bạn chắc rằng bạn chưa bao giờ cùng chàng đến đó. Những sự nhầm lẫn ngớ ngẩn ấy chính là bằng chứng giúp vợ nhận ra chồng đã thay lòng đổi dạ.

Đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không làm 7 điều này với người phụ nữ khác, chị em hãy tự kiểm chứng - Ảnh 3
Với đàn ông yêu vợ thì vợ là nhất, với đàn ông chán vợ bồ mới là nhất - Ảnh minh họa: Internet

So sánh vợ với phụ nữ khác

Đàn ông yêu vợ đủ tỉnh táo để hiểu rằng chẳng phụ nữ nào thích thú với việc chồng chê bai mình, khen ngợi phụ nữ khác trừ khi anh ta không còn để tâm đến vợ nữa. Những câu nói như ‘cô ấy xinh hơn em nhiều’, ‘cô ấy giỏi giang, khôn khéo, chẳng như em’… như muối xát vào trái tim đau đớn của người vợ.

Không muốn dành thời gian cho gia đình

Chồng bạn có thể dành thời gian để tụ tập bạn bè cả ngày, vậy mà anh ấy lại không muốn danh ra vài chục phút để chơi cùng con hay vài phút để trò chuyện với vợ. Khoảng cách giữa vợ chồng sẽ càng lớn nếu tiếp tục tình trạng trên, trong tình huống xấu nhất có thể dẫn đến ly hôn. Vậy nên, khi thấy chồng có dấu hiệu trên vợ nên nghĩ ngay đến việc chồng bạn chỉ muốn ở bên nhân tình, không còn xem trọng vợ con thay vì hoài nghi mìn đã làm gì sai nên chồng mới vô tâm như thế.

Đàn ông lấy vợ đừng ham vợ thông minh, hãy chọn người vợ khôn ngoan để cả đời được nhờ

Đàn ông lấy vợ đừng ham vợ thông minh, hãy chọn người vợ khôn ngoan để cả đời được nhờ

Đàn ông đừng vội mừng khi lấy được người vợ thông minh, bởi một người vợ khôn ngoan sẽ ‘đáng giá’ hơn vợ thông minh  gấp trăm lần.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng yêu vợ đàn ông yêu vợ đàn ông yêu vợ thật lòng dấu hiệu đàn ông yêu vợ thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 32 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 32 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này