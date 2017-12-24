Đàn ông yêu vợ tuyệt đối sẽ không làm 7 điều này với người phụ nữ khác, chị em hãy tự kiểm chứng

Một người chồng yêu vợ hết lòng sẽ không bao giờ dành sự quan tâm, chăm sóc hay những điều sau với phụ nữ khác ngoài vợ mình.

Những ông chồng chán vợ khi gặp phụ nữ khác họ rất vui vẻ, galant và dễ chịu. Thế nhưng, khi trở về nhà bên vợ họ lại cọc cằn, thô lỗ và kiếm cớ cãi nhau để thoải mái ra ngoài. Chị em hãy thật tỉnh táo, chớ dại cho chồng rời khỏi nhà khi cãi nhau nếu không muốn anh ấy rơi vào bẫy của con giáp thứ 13.

Đàn ông yêu vợ thừa hiểu, vợ chồng muốn hạnh phúc cần có sự tôn trọng, thấu hiểu từ đối phương. Vậy nên, nếu vợ làm điều gì không phải hay cư xử không đúng mực chốn đông người chồng sẽ đỡ lời giúp vợ để giúp cô ấy giữ thể diện. Khi về nhà, chồng mới thẳng thắn góp ý để vợ sửa đổi và hoàn thiện mình mỗi ngày. Thế nhưng, một người chồng chán vợ sẽ không như thế. Anh ta thô lỗ chê bai, phàn nàn thậm chỉ la mắng vợ để người khác để hạ thấp danh sự của vợ như một sự trả thù.

Nếu chỉ dành sự quan tâm đến vợ như một thói quen, tặng quà cho vợ như trách nhiệm thì lúc áy trái tim đàn ông không còn chỗ cho vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tặng quà cho vợ như nghĩa vụ

Nếu từ trước đến nay chồng bạn không hề tặng quà cho vợ vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm thì bạn còn có lý do nói rằng do anh ấy khô khan, không thích màu mè. Tuy nhiên, nếu người chồng vẫn tặng quà cho vợ nhưng với thái độ lạnh nhạt, hững hờ và không đưa vợ đi chơi thì chắc chắn trái tim anh ấy không còn hình bóng bạn nữa.

Không chia sẻ với vợ

Trước đây, khi có bất cứ khó khăn, khúc mắc nào trong công việc, các mối quan hệ xã hội chồng đều tìm đến bạn để tâm sự, sẻ chia và xin lời khuyên. Thế nhưng gần đây, anh ấy lại tìm đến một người phụ nữ khác để được an ủi, động viên thì mối quan hệ của vợ chồng bạn đang gặp nguy hiểm.

Trở nên rối trí

Dù ra sức giấu giếm việc có phụ nữ khác bên ngoài đàn ông cũng không thể tránh khỏi sự nhầm lẫn, rối trí. Khi ở nhà với vợ, chàng dễ vô tình nhắc đến một nhà hàng nào đó cả hai đã cùng hẹn hò với nhau dù bạn chắc rằng bạn chưa bao giờ cùng chàng đến đó. Những sự nhầm lẫn ngớ ngẩn ấy chính là bằng chứng giúp vợ nhận ra chồng đã thay lòng đổi dạ.

Với đàn ông yêu vợ thì vợ là nhất, với đàn ông chán vợ bồ mới là nhất - Ảnh minh họa: Internet

So sánh vợ với phụ nữ khác

Đàn ông yêu vợ đủ tỉnh táo để hiểu rằng chẳng phụ nữ nào thích thú với việc chồng chê bai mình, khen ngợi phụ nữ khác trừ khi anh ta không còn để tâm đến vợ nữa. Những câu nói như ‘cô ấy xinh hơn em nhiều’, ‘cô ấy giỏi giang, khôn khéo, chẳng như em’… như muối xát vào trái tim đau đớn của người vợ.

Không muốn dành thời gian cho gia đình

Chồng bạn có thể dành thời gian để tụ tập bạn bè cả ngày, vậy mà anh ấy lại không muốn danh ra vài chục phút để chơi cùng con hay vài phút để trò chuyện với vợ. Khoảng cách giữa vợ chồng sẽ càng lớn nếu tiếp tục tình trạng trên, trong tình huống xấu nhất có thể dẫn đến ly hôn. Vậy nên, khi thấy chồng có dấu hiệu trên vợ nên nghĩ ngay đến việc chồng bạn chỉ muốn ở bên nhân tình, không còn xem trọng vợ con thay vì hoài nghi mìn đã làm gì sai nên chồng mới vô tâm như thế.