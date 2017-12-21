Một khi đàn ông đã thay lòng phụ nữ đừng níu kéo, bởi càng ra sức níu kéo phụ nữ lại càng phải gánh chịu thêm đớn đau, bất hạnh.

Đời người đàn bà, chỉ khi sống cùng bố mẹ họ mới được tận hưởng những giây phút vô lo vô nghĩ. Đến khi yêu, khi dấn thân vào những cuộc tình phụ nữ sẽ biết cách sống chung với những tổn thương, lừa dối và cam chịu. Họ chấp nhận hi sinh, chấp nhận nhún nhường để giữ gìn, vun vén cho tình yêu nhưng đàn ông lại không như thế. Đời người đàn bà bất hạnh hay khổ đau là do chính mình, đừng đổ lỗi cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Với bản chất của một kẻ săn mồi, đàn ông cả thèm chóng chán và dễ thay lòng. Hôm trước, họ có thể thề non hẹn biển, yêu thương nồng nàn nhưng hôm sau đứng trước phụ nữ khác họ vẫn thản nhiên buông lời mật ngọt, tán tỉnh và trêu đùa. Lúc ấy, họ sắm vai một người đàn ông độc thân hấp dẫn, nghiêm túc tìm hiểu và muốn đối phương cho mình cơ hội được chăm sóc chở che. Cứ thế, đàn ông bắt cá hai, ba thậm chí bốn đến năm tay nhưng chẳng đàn bà nào hay biết.

Khi đàn bà nhận thấy những dấu hiệu đáng ngờ ở người đàn ông của mình, thay vì nghi ngờ đối phương họ lại dại khờ ngờ hoặc chính mình. Họ ngẫm nghĩ liệu mình có làm gì sai khiến đàn ông khó chịu, có thiếu quan tâm khiến đàn ông hụt hẫng, có thiếu sẻ chia khiến đàn ông khép lòng. Cứ thế, đàn bà tự dằn vặt chính mình trong những suy nghĩ vẩn vơ không lối thoát trong khi thực chất họ chẳng làm gì sai. Dung túng cho đàn ông bội bạc nghĩa là đàn bà tự chuốc bất hạnh vào mình - Ảnh minh họa: Internet Ngày phát hiện đàn ông bội bạc, đàn bà đau như thắt ruột gan. Chỉ đàn bà mới hiểu, khi yêu họ dùng tất cả để yêu, dùng chính cuộc sống của mình để yêu thương đối phương vậy nên khi đàn ông san sẻ tình yêu cho đàn bà khác trái tim đàn bà như vụn vỡ. Cảm giác bị phản bội không đáng sợ bằng cảm giác chính mình ngu muội khiến mình nhận lấy đau thương.

Đấy, nếu đàn bà chỉ chia tay khi lòng nguội lạnh đàn ông lại nói lời chia tay khi đã yêu người khác. Vì yêu đàn bà đã cố gắng sống cho vừa lòng đàn ông, hi sinh cam chịu đủ điều nhưng những gì họ nhận lại chỉ là đớn đau đến tàn nhẫn. Vậy nên, đàn bà ơi hãy thôi hi sinh, hãy thôi chấp nhận sự có mặt của đàn ông tồi trong cuộc đời mình. Hãy yêu lấy chính mình, sống cho mình, là chính mình trong bất cứ mối quan hệ nào. Đừng để đàn ông điều khiển cuộc đời bạn, cũng đừng cho anh ta cơ hội là bạn ngã quỵ trước cuộc đời. Bước qua những đớn đau, đàn bà sẽ học được cách sống hạnh phúc, mạnh mẽ không cần đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Học cách mạnh mẽ đứng lên sau những đớn đau, cứng rắn vượt qua những sóng gió và bình thản với đời mới là cách giúp phụ nữ có được cuộc sống tự chủ, hạnh phúc. Là phụ nữ, đừng trông đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình, cũng đừng nghĩ mình đang ban phát hạnh phúc cho ai. Hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng những người xuất hiện trong đời mình và không mất lòng tin và cuộc sống là điều mọi phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm. Không có đàn ông không đáng sợ như người khác hù họa, hãy nhớ lại khoảng thời gian đời bạn chưa có đàn ông, chúng yên bình, tươi vui và phấn khởi thế nào. Hãy chỉ dành tình yêu cho đàn ông tử tế, đùng cố gắng níu kéo đàn ông bội bạc nếu không muốn đời mình bất hạnh nhé phụ nữ.

5 điều đàn bà khôn không bao giờ làm khi yêu, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ Khi yêu đàn bà khôn sẽ không bao giờ làm điều này, dù đã có gia đình hay chưa bạn cũng phải đọc ngay.

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