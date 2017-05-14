Đây là lý do vì sao đàn ông “mê mệt” phụ nữ đã có chồng hơn cả gái còn son

Yêu - Hôn nhân 14/05/2017 15:31

Phụ nữ từng trải toát ra một hấp lực khó cưỡng, khiến đàn ông dù điềm đạm, cao ngạo đến đâu cũng phải quỳ dưới chân họ. Gái còn son, dù muốn cũng không thể so bì.

Dưới đây là những lý giải cho nguyên nhân vì sao đàn ông luôn dễ dàng bị cuốn hút bởi những người đàn bà đã có chồng:

1. Thích chinh phục

Đàn ông là giống loài chuyên đi chinh phục, chính sự háu thắng trong bản chất khiến họ càng ham muốn có được những thứ của người khác. Với phụ nữ cũng vậy, khi đã đem lòng yêu thích một người phụ nữ càng khó có được họ lại càng khao khát chiếm hữu.

Đây là lý do vì sao đàn ông “mê mệt” phụ nữ đã có chồng hơn cả gái còn son - Ảnh 1
'Cướp' được phụ nữ đã có chồng khiến đàn ông tự tin hơn về sự đào hoa, bản lĩnh nam tính của mình.

2. Sự từng trải

Khi đã quá chán ngán những nũng nịu, nhạt nhẽo của các cô nàng mới lớn thì sự xuất hiện của người phụ nữ có gia đình chính là thứ gia vị họ đang cần. Sự đằm thắm, sâu sắc và tinh tế ở phụ nữ đã kết hôn như một ma lực khiến đàn ông bị cuốn chặt vào họ. Tất nhiên, nếu những phụ nữ này bật đèn xanh đàn ông sẽ lao vào họ như thiêu thân.

3. Thích cảm giác lạ

Sau một thời gian yêu đương hay chung sống, đàn ông bắt đầu cảm thấy người phụ nữ của mình trở nên nhàm chán. Những tật xấu của vợ, những cãi vã va vấp trong cuộc sống hôn nhân khiến họ chán ngán người bạn đời của mình. Khi nhìn thấy, tiếp xúc với một người phụ nữ đã có chồng khác  - cũng là vợ của một người chồng nhưng quá khác biệt với vợ mình họ sẽ có sự so sánh.

Một người phụ nữ thanh lịch, khéo léo và thông minh sẽ nhanh chóng ‘hớp hồn’ đàn ông chỉ sau một cuộc gặp gỡ. Dù đó là người phụ nữ đã có gia đình.

4. Thích người có kinh nghiệm ‘giường chiếu’

Trong khi các cô gái trẻ vẫn đang ngô nghê không biết đàn ông muốn gì khi lên giường, thì phụ nữ đã có chồng vô cùng kinh nghiệm. Họ hiểu đàn ông muốn gì, cần gì và không ngại ngần nói ra những điều mình muốn. Đây chính là điểm khiến những người đàn ông ao ước có được ở người con gái còn son mình đang yêu đương mà không thể có được. 

 

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