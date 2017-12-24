Đàn ông lấy vợ đừng ham vợ thông minh, hãy chọn người vợ khôn ngoan để cả đời được nhờ

Một người phụ nữ thông minh, có trí tuệ có lẽ là ước ao của mọi đàn ông. Thế nhưng, một người phụ nữ khôn ngoan, biết đối nhân xử thế mới là người vợ có thể giúp chồng công thành danh toại, gia đình hạnh phúc, ấm êm.

Thay vì giúp chồng làm mọi việc anh ấy không thể làm như vợ thông minh, vợ khôn sẽ khéo léo dẫn dắt chống đi đúng hướng và khai phá những khả năng tiềm ẩn của chồng. Vợ khôn hiểu rằng, thay vì cho người khác con cá hãy cho họ cần câu để họ có thể tự chủ đời mình.

Khi chồng mắc phải sai lầm tai hại, người vợ thông minh sẽ nhảy bổ lên nói ‘em biết ngay mà, em đã nói mà anh không nghe. Vâng, chính vì thông minh và hiểu biết nên vợ thông minh sẽ có cái nhìn cao rộng hơn chồng nhiều. Thay vì đay nghiến, lên án chồng vợ khôn sẽ giúp bạn nhìn thấy bạn sai ở đâu, cùng chồng khắc phục và khích lệ chồng cố gắng không ngừng. Đây mới là cách giúp chồng có dũng khí dể làm lại từ đầu, có kinh nghiệm và sáng suốt hơn trước mỗi quyết định.

Vợ thông minh mong chồng giàu có, thành công. Vợ khôn mong chồng hạnh phúc, vui vẻ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Vợ thông minh sẽ luôn thúc đẩy chồng chinh phục đỉnh cao danh vọng, giúp chồng phát triển sự nghiệp và quản lý tài chính. Có một người vợ thông minh đàn ông sẽ nhanh chóng giàu có, sung túc. Một người vợ khôn ngoan hiểu rằng, lòng tham là vô đáng, vật chất là vô tận thay vì dùng cả cuộc đời để kiếm tiền ta nên học cách dùng tiền để mua lấy niềm vui cho mình, đừng bắt mình trở thành nô lệ của đồng tiền. Vợ khôn sẽ tự đặt vé máy bay, bắt chồng đi du lịch khi thấy chồng quá căng thẳng vì công việc. Đây chính là cách giúp tái tạo năng lượng, hứng thú công việc và vun đắp tình vợ chồng hiệu quả nhất.

Vợ thông minh thường cầu toàn, luôn mưu cầu những điều tốt đẹp, hoàn hảo. Lấy vợ thông minh đàn ông chắc chắn sẽ có bước tiến ngoài mong đợi. Mặt khác, vợ không không cố gắng để trở nên hoàn hảo, cô ấy yêu cuồng nhiệt và hết lòng với chồng con, sẵn sàng chấp nhận những điều chưa hoàn hảo nơi chồng và cùng không cố gắng sống vừa lòng người khác. Vợ khôn hiểu rằng, ta chỉ hạnh phúc khi được là chính là, đối phương cũng thế.

Vợ thông minh luôn hối thúc chồng chinh phục những đỉnh cao danh vọng, vợ khôn biết thứ chồng mình cần nhất chính là một mái ấm hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vợ thông minh luôn ngầm so sánh chồng với người khác, sau đó vun vén, thúc dục để chồng có thể thành công hơn cả người khác. Một người chồng có tiền tài, danh vọng là điều vợ thông minh muốn chồng mình làm cho bằng được. Vợ khôn ngoan không đặt chồng vào những cuộc đua vô bổ, không đặt gánh nặng ganh đau lên người chồng. Vợ khôn hiểu rằng, gia đình ấm êm, cuộc sống an yên mới là điều quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân.

Khi vợ mâu thuẫn với nhau, vợ khôn ngoan sẽ chẳng nhún nhường mà tranh cãi quyết liệt để dàng phần thắng về mình. Họ giơ móng vuốt lên tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn và không dễ bị bắt nạt. Vợ khôn không bao giờ phí thời gian để cãi nhau với chồng, họ bình tĩnh, ôn tồn giải thích rõ ràng cho chồng thấy ai đúng, ai sai và nhanh chóng đưa ra kết luận, kết thúc mâu thuẫn. Ôn nhu là thế, những cách làm này của vợ khôn sẽ khiến chồng thêm nể trọng, thương yêu người vợ tử tế của mình.