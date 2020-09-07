Đàn ông tồi sẽ làm cho bạn 3 điều này kèm theo điều kiện, đàn ông tốt thì ‘làm không công’

Dưới đây là những điều đàn ông tồi thường làm nhưng đi kèm với nhiều điều kiện phía sau. Còn đàn ông tốt một khi đã làm thì chẳng cần bạn phải cho họ thứ gì.

Còn đàn ông tốt sẽ tình nguyện làm mọi thứ vì bạn. Dù bạn không đòi hỏi, họ cũng làm và không yêu cầu điều kiện đi kèm. Với họ, chỉ cần bạn vui là được, những thứ khác không quan trọng. Chỉ cần bạn hạnh phúc, tiền bạc, thời gian và công sức họ bỏ ra đều vô cùng xứng đáng.

Người đàn ông tồi sẽ mua quà cho bạn nhưng kèm theo điều kiện. Vì họ nghĩ trong tình yêu phải rạch ròi, tính toán mới công bằng. Họ luôn đòi hỏi sự công bằng giữa hai người, không muốn cho đi quá nhiều cũng không muốn nhận lại quá ít.

Dành thời gian hẹn hò, đi chơi cùng bạn

Người đàn ông không tốt thường ra điều kiện để đi chơi cùng bạn. Nếu họ đi với bạn đến chỗ này, bạn phải cho họ một thứ gì đó. Còn người yêu bạn thật lòng, dù bạn muốn đi đâu, họ cũng chiều. Vì ở bên cạnh bạn là khoảng thời gian họ sống hạnh phúc, bình yên nhất.

Đàn ông tốt sẽ dành hết thời gian cho bạn mà không có điều kiện gì - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng quá mù quáng. Bạn nên biết ai tốt với mình, ai đang lợi dụng mình. Hãy nhớ một điều mối quan hệ có cho có nhận. Nhưng nếu người kia đòi hỏi sự công bằng quá nhiều, bạn nên tìm cho mình đường lui, vì chứng tỏ họ không yêu bạn.

Đối xử tốt với gia đình bạn

Khi đối xử tốt với gia đình bạn, họ cũng đưa ra yêu cầu bạn phải làm gì đó cho họ. Kiểu đàn ông này thường khá nhỏ nhen, họ không thật lòng yêu bạn. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ tôn trọng bạn, yêu thương gia đình bạn. Họ luôn nghĩ cho cảm xúc của bạn chứ không đòi hỏi bạn phải cho họ thứ gì đó.

Đàn ông tồi sẽ ra giá với bạn khi muốn điều gì đó - Ảnh minh họa: Internet

Nếu quen một người luôn có điều kiện khi yêu mình, hãy nhẹ nhàng chấm dứt và rời đi. Đừng ở lại trong mối quan hệ ngột ngạt, tính toán chi li đó mà khổ sở cả đời.