Đàn ông tồi sẽ làm cho bạn 3 điều này kèm theo điều kiện, đàn ông tốt thì ‘làm không công’

Phụ nữ yêu 07/09/2020 05:00

Người đàn ông tồi sẽ làm cho bạn những điều này nhưng kèm theo điều kiện, còn đàn ông tốt sẽ làm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ bạn.

Dưới đây là những điều đàn ông tồi thường làm nhưng đi kèm với nhiều điều kiện phía sau. Còn đàn ông tốt một khi đã làm thì chẳng cần bạn phải cho họ thứ gì.

dan ong toi 1
Đàn ông tồi thường làm mọi thứ cho bạn kèm điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Mua quà cho bạn

Người đàn ông tồi sẽ mua quà cho bạn nhưng kèm theo điều kiện. Vì họ nghĩ trong tình yêu phải rạch ròi, tính toán mới công bằng. Họ luôn đòi hỏi sự công bằng giữa hai người, không muốn cho đi quá nhiều cũng không muốn nhận lại quá ít.

dan ong toi 2
Họ tặng quà cho bạn và yêu cầu bạn đủ điều - Ảnh minh họa: Internet

Còn đàn ông tốt sẽ tình nguyện làm mọi thứ vì bạn. Dù bạn không đòi hỏi, họ cũng làm và không yêu cầu điều kiện đi kèm. Với họ, chỉ cần bạn vui là được, những thứ khác không quan trọng. Chỉ cần bạn hạnh phúc, tiền bạc, thời gian và công sức họ bỏ ra đều vô cùng xứng đáng.

Dành thời gian hẹn hò, đi chơi cùng bạn

Người đàn ông không tốt thường ra điều kiện để đi chơi cùng bạn. Nếu họ đi với bạn đến chỗ này, bạn phải cho họ một thứ gì đó. Còn người yêu bạn thật lòng, dù bạn muốn đi đâu, họ cũng chiều. Vì ở bên cạnh bạn là khoảng thời gian họ sống hạnh phúc, bình yên nhất.

dan ong toi 3
Đàn ông tốt sẽ dành hết thời gian cho bạn mà không có điều kiện gì - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng quá mù quáng. Bạn nên biết ai tốt với mình, ai đang lợi dụng mình. Hãy nhớ một điều mối quan hệ có cho có nhận. Nhưng nếu người kia đòi hỏi sự công bằng quá nhiều, bạn nên tìm cho mình đường lui, vì chứng tỏ họ không yêu bạn.

Đối xử tốt với gia đình bạn

Khi đối xử tốt với gia đình bạn, họ cũng đưa ra yêu cầu bạn phải làm gì đó cho họ. Kiểu đàn ông này thường khá nhỏ nhen, họ không thật lòng yêu bạn. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ tôn trọng bạn, yêu thương gia đình bạn. Họ luôn nghĩ cho cảm xúc của bạn chứ không đòi hỏi bạn phải cho họ thứ gì đó.

dan ong toi 4
Đàn ông tồi sẽ ra giá với bạn khi muốn điều gì đó - Ảnh minh họa: Internet

Nếu quen một người luôn có điều kiện khi yêu mình, hãy nhẹ nhàng chấm dứt và rời đi. Đừng ở lại trong mối quan hệ ngột ngạt, tính toán chi li đó mà khổ sở cả đời.

Đàn bà thà bỏ chồng chứ đừng bỏ 4 ‘lá bùa hộ mệnh’ này trong cuộc đời

Đàn bà thà bỏ chồng chứ đừng bỏ 4 ‘lá bùa hộ mệnh’ này trong cuộc đời

Thà từ bỏ người đàn ông tệ bạc bên cạnh chứ đàn bà khôn ngoan đừng bỏ những lá bùa hộ mệnh giúp cuộc đời mình hạnh phúc, bình yên này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tốt đàn ông không tốt phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này