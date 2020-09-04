Đàn bà thà bỏ chồng chứ đừng bỏ 4 ‘lá bùa hộ mệnh’ này trong cuộc đời

Phụ nữ yêu 04/09/2020 06:00

Thà từ bỏ người đàn ông tệ bạc bên cạnh chứ đàn bà khôn ngoan đừng bỏ những lá bùa hộ mệnh giúp cuộc đời mình hạnh phúc, bình yên này.

Dưới đây là những thứ đàn bà khôn ngoan phải giữ thật chặt bên mình, tuyệt đối đừng đánh mất hay mang ra đánh đổi vì một kẻ tệ bạc.

Tiền bạc

Người phụ nữ khôn ngoan thà bỏ chồng tệ bạc chứ đừng bỏ công việc và tiền bạc. Bạn nên nhớ có tiền sẽ giúp bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc hơn. Còn công việc sẽ giúp mình trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Thế nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng từ bỏ sự nghiệp và tiền bạc.

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Đàn bà khôn ngoan đừng bỏ tiền và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu gặp phải người chồng tệ bạc, bạn có thể ly hôn. Đừng vì một câu nói ngọt ngào mà từ bỏ công việc ổn định của mình. Khi không có sự nghiệp, tiền bạc trong tay, bạn sẽ bị xem thường, thậm chí phải sống cả đời trong sự sắp đặt của người khác.

Con cái

Con cái là món quà quý giá nhất của phụ nữ. Vì vậy hãy giành quyền nuôi con cho khi ly hôn. Con cái sẽ giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn, đau khổ nhất của cuộc sống. Dù lớn lên chúng sẽ không ở bên bạn, nhưng suy cho cùng chúng sẽ là nguồn sống cho bạn.

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Đừng bỏ con cái của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ có thể không có chồng bên cạnh nhưng nhất định phải có con. Nụ cười và tiếng nói của những đứa trẻ sẽ mang lại nguồn sống giúp tâm hồn của bạn thoải mái hơn. Dù có bất cứ chuyện đau buồn gì xảy ra, chỉ cần nhìn con, bạn sẽ cảm thấy được xoa dịu rất nhiều.

Cha mẹ

Cha mẹ là người đã sinh và dưỡng dục mình, vì vậy đừng bao giờ bỏ rơi họ. Dù còn độc thân hay đã lấy chồng, bạn cũng hãy dành thời gian, tiền bạc để phụng dưỡng cha mẹ. Có thời gian nên về nhà ăn cơm, tâm sự cùng cha mẹ để làm tròn trách nhiệm của một người con.

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Phụ nữ đừng rời bỏ cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khi hôn nhân đổ vỡ, bạn đừng nghĩ đến việc hủy hoại bản thân. Vì hình hài, cuộc sống này là do cha mẹ ban tặng, bạn không có quyền ngược đãi mình. Bạn cũng không có quyền khiến cha mẹ phải lo lắng, mất ăn mất ngủ vì mình.

Tri kỷ

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Hãy giữ tri kỷ ở bên cạnh suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Chồng rồi sẽ thay lòng, chỉ có tri kỷ là ở bên cạnh bạn cả đời. Họ sẽ là người đồng hành cùng bạn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vả lại cuộc đời đâu dễ gì tìm được người bạn thật tâm hiểu và yêu thương mình. Đâu dễ gì tìm được người chịu ở bên mình những lúc khó khăn nhất. Thế nên hãy trân trọng họ, đừng để mất rồi mới cảm thấy hối tiếc.

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