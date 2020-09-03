Không phải ‘anh yêu em’, đây mới là những câu nói phụ nữ khao khát được nghe từ chồng

Nhiều người nghĩ phụ nữ chỉ cần một câu “anh yêu em” là đủ, là có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cả đời, nhưng thực tế họ cần những câu nói này hơn bao giờ hết.

Hơn cả câu “anh yêu em”, đàn bà cần một câu quan tâm chân thành từ chồng. Họ muốn được chồng hỏi về sức khỏe , tâm trạng của mình, chứ không phải những câu yêu thương sáo rỗng. Thế nên đàn ông khôn ngoan hãy hỏi han vợ, đừng vô tâm khiến cô ấy tổn thương thêm nữa.

Khi nghe được câu nói này từ chồng, phụ nữ sẽ hạnh phúc đến tột cùng. Thứ mà họ cần đó là một người chồng có thể san sẻ với vợ mọi thứ, kể cả công việc nhà. Chứ họ không muốn ở bên người lúc nào cũng bảo bận và giao hết nhiệm vụ quán xuyến nhà cửa cho vợ.

Công việc của em hôm nay như thế nào?

Phụ nữ cần chồng quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần một câu hỏi như thế này cũng đủ khiến phụ nữ hạnh phúc đến quên trời quên đất. Ai cũng nghĩ phụ nữ phức tạp khó hiểu, nhưng thực tế họ chỉ cần những điều đơn giản nhất. Ví dụ như việc chồng quan tâm đến công việc, tâm trạng của họ trong một ngày. Khi được than vãn cùng chồng những điều không hay trong ngày, tâm trạng của họ sẽ tốt hơn và có thêm động lực tiếp tục cố gắng.

Em nên mua cho mình vài bộ quần áo mới đi

Chồng nên hỏi han quan tâm vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Câu nói này thể hiện sự quan tâm của chồng dành cho vợ. Không phải người đàn ông nào cũng đủ tinh tế nhận ra đã lâu rồi vợ không mua quần áo mới. Đôi khi họ còn vô tâm không biết vợ mặc trang phục gì, cũ hay mới. Thế nên khi nghe được câu này, đàn bà sẽ vô cùng vui sướng.

Em cứ thoải mái đi cà phê, tám chuyện với bạn bè, chuyện nhà để anh lo

Chồng hãy để vợ tự do thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông tâm lý nhất là khi biết cho vợ cuộc sống tự do, riêng tư. Họ luôn để vợ thoải mái với những mối quan hệ riêng chứ không áp đặt hay bắt buộc vợ phải ở nhà nội trợ. Họ luôn muốn vợ có những thời gian vui chơi, thoải mái bên bạn bè thay vì cứ quẩn quanh bên chồng con.

Em nên thường xuyên về thăm ba mẹ

Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng sẽ khiến phụ nữ có cảm giác như được quan tâm. Họ cảm thấy chồng không chỉ yêu thương mình mà còn hiểu chuyện. Vì vậy họ sẽ yêu thương chồng con, tận tâm tận lực vì gia đình nhiều hơn nữa.