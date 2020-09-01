Muốn trị đàn ông hư, đàn bà phải nói KHÔNG với những thứ này khi chồng mở lời

Phụ nữ yêu 01/09/2020 05:00

Muốn trị được đàn ông hư, vô tâm, đàn bà khôn ngoan phải học cách từ chối những điều này khi chồng mở lời, vì càng chiều theo họ sẽ càng làm tổn thương bạn.

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan phải nói không để trị được những tật xấu của chồng, nên nhớ đừng chiều quá mức mà rước phiền về cho bản thân.

Không cơm bưng nước rót

Muốn hạnh phúc, bình yên, đàn bà đừng cơm bưng nước rót, phục vụ chồng đến tận răng. Đừng xem chồng như trẻ con mà chăm sóc từng li từng tí. Hãy để anh ấy làm mọi việc một mình, ví dụ tự chăm sóc bản thân, tự dọn dẹp, tự biết giặt quần áo, lau giày...

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Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng làm được hết những việc này, bạn sẽ được yên thân. Hơn nữa khi vợ vắng nhà, chồng cũng tự biết chăm sóc mình và con. Phụ nữ đừng quá dễ dãi với chồng con kẻo họ sinh ra tật ỷ lại.

Không một mình nuôi dạy con

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Đừng ôm hết mọi việc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Việc nuôi dạy con không phải trách nhiệm của một mình bạn. Hãy san sẻ việc này cùng chồng để anh ấy có trách nhiệm hơn với gia đình. Đồng thời cũng để chồng hiểu được việc nuôi dạy một đứa trẻ mệt mỏi, vất vả như thế nào. Hãy để anh ấy thấu hiểu rằng một đứa trẻ cần phải có sự giáo dục của cha lẫn mẹ.

Không thể hiện bản thân cần chồng

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Muốn trị chồng hư, đàn bà đừng tỏ vẻ cần họ quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Dù có thương chồng đến mấy, đàn bà cũng đừng tỏ vẻ quá cần họ. Vì càng thể hiện điều này, bạn sẽ càng đánh mất giá trị của bản thân. Bạn không còn chút thú vị gì để đàn ông khám phá. Khi biết được vợ cần mình, đàn ông sẽ cảm thấy tự mãn. Họ luôn muốn thoát khỏi vòng tay đó để tìm người khác mới mẻ, thú vị hơn.

Không dùng tiền của chồng

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Muốn bình yên, đừng dùng tiền của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Muốn được tôn trọng, phụ nữ khôn ngoan đừng dùng tiền của chồng. Khi vui, anh ấy có thể cho bạn bao nhiêu cũng được. Nhưng khi buồn, bạn sẽ bị coi là kẻ ăn bám. Thế nên tiền của mình làm ra tuy có hơi cực thân nhưng xứng đáng và bình yên. Tự chủ tài chính là điều quan trọng nhất và cần được đặt lên hàng đầu nếu muốn hôn nhân hạnh phúc.

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