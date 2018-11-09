Đàn ông thật lòng thương vợ chắc chắn sẽ làm được việc này khi vợ khóc

Phụ nữ yêu 09/11/2018 05:30

Tình yêu của đàn ông có ít hay nhiều đôi khi đều thể hiện rõ ràng khi người phụ nữ của anh ấy khóc. Đàn ông thật lòng thương vợ chắc chắn không làm những việc này khi vợ khóc.

Ôm vợ vào lòng

Khi khóc chính là lúc phụ nữ thấy yếu lòng nhất. Điều họ cần lúc đó chỉ là có một người cảm nhận được nỗi đau và mong muốn của họ, có một người sẵn sàng bên họ hàng giờ để giúp họ khá hơn.

Đàn ông thương vợ luôn biết khi khóc luôn là lúc vợ yếu đuối và buồn tủi nhất. Khi ấy, như một bản năng của một người đàn ông tràn đầy yêu thương, họ muốn ôm vợ, để bảo bọc và chở che cho vợ. Hơn hết, với một cái ôm, đàn ông muốn vợ cảm thấy không cô đơn, vì đã có chồng ở bên, sẵn sàng lắng nghe vợ khóc.

Đàn ông thật lòng thương vợ chắc chắn sẽ làm được việc này khi vợ khóc - Ảnh 1
Hơn hết, với một cái ôm, đàn ông muốn vợ cảm thấy không cô đơn, vì đã có chồng ở bên, sẵn sàng lắng nghe vợ khóc - Ảnh minh họa: Internet

Lấy khăn giấy cho vợ

Nếu đã biết trước lý do vợ khóc, chồng tâm lý sẽ lấy sẵn khăn giấy để giúp vợ lau nước mắt. Anh ấy có thể sẽ không nói gì, chỉ âm thầm lau nước mắt cho vợ, vì anh ấy hiểu vợ cần khóc để giải tỏa cảm xúc và tâm lý. Hành động này thể hiện sự cảm thông, yêu thương và đồng hành cùng vợ qua mọi cung bậc cảm xúc. Vì với người đàn ông này, nụ cười hay nước mắt của vợ đều quý giá, họ đều muốn ngăn lại, đều trân trọng.

Nhận sai khi vợ khóc vì anh ấy

Đàn ông thật lòng thương vợ chắc chắn sẽ làm được việc này khi vợ khóc - Ảnh 2
Điều đàn ông thương vợ luôn mong muốn là cho vợ nụ cười, hạnh phúc, hơn là những giọt nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Với một người đàn ông thương vợ, anh ấy sẽ bối rối khi vợ khóc vì lỗi hay hành động nào đó từ mình. Lúc đó chồng thấy mình là nguyên do khiến vợ buồn tủi, và anh ấy chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra. Điều đàn ông thương vợ luôn mong muốn là cho vợ nụ cười, hạnh phúc, hơn là những giọt nước mắt.

Vì vậy, nếu vợ khóc vì mình, anh ấy nhất định sẽ nhận lỗi dù có khi anh ấy không sai. Đơn giản là nhận sai để vợ nguôi ngoai, để vợ nín khóc nhanh nhất. Họ thật sự chỉ muốn thấy vợ cười vì mình, hơn là rơi nước mắt.

Biết làm gì để vợ thấy thoải mái hơn

Đàn ông thương vợ sẽ làm mọi thứ để tâm trạng vợ thấy thoải mái hơn. Họ hiểu tính cách của vợ khi buồn sẽ muốn làm gì, ăn gì, thích đi đâu, hay chỉ đơn giản là cần một người ngồi cạnh bên thật lâu. Và họ sẵn sàng làm những chuyện này cùng vợ, dù khó khăn hay bất tiện ra sao. Vì điều quan trọng nhất họ lúc này là giảm bớt cảm giác đau buồn của vợ.

Đàn ông thật lòng thương vợ chắc chắn sẽ làm được việc này khi vợ khóc - Ảnh 3
Đàn ông thương vợ sẽ làm mọi thứ để tâm trạng vợ thấy thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mọi người vợ đều từng có lúc khóc vì nhiều buồn tủi và mỏi mệt. Nhưng họ thường che giấu nhiều hơn là để chồng nhìn thấy. Và khi để chồng thấy thì chính là lúc họ thật sự cần sự ủi an và chở che của chồng. Họ muốn có cảm giác được thấu hiểu và không thấy cô đơn khi một mình đối mặt khó khăn. Và điều họ mong nhất từ chồng vẫn chỉ là cho họ một bờ vai, cái ôm, những lời ủi an vỗ về khi khóc.

Đàn ông tốt ở đời phải để tâm những nụ cười và cả giọt nước mắt của họ. Đến nụ cười của vợ cũng không thể tạo được, hay giọt nước mắt của vợ cũng không ngăn được thì chuyện gì trong thế gian còn có thể giỏi giang được nữa?

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