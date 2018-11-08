3 người phụ nữ dù không đẹp hay giỏi nhất vẫn khiến đàn ông nguyện theo đuổi cả đời

Phụ nữ yêu 08/11/2018 05:30

Đây là những người phụ nữ nhan sắc bình thường, giỏi giang chắc cũng không, nhưng vẫn khiến đàn ông cả đời theo đuổi không dứt.

Người phụ nữ không cho đàn ông chữ “đủ”

Đàn ông luôn muốn chinh phục, có được rồi sẽ muốn chiếm hữu tuyệt đối, nhưng càng có nhiều lại càng dễ chán chê. Người phụ nữ này nắm rõ bản chất của đàn ông, họ không bao giờ cho đàn ông chữ “đủ”. Họ có thể nói yêu đàn ông, chân thành làm vợ, nhưng không bao giờ để đàn ông biết hết mọi thứ mình có, nghĩ hay muốn. Họ muốn tạo cho đàn ông cảm giác có họ trong tay, nhưng luôn phải tìm những thứ họ giữ làm bí mật. Đàn ông càng kiếm tìm, lại càng khó buông tay.

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Người phụ nữ này nắm rõ bản chất của đàn ông, họ không bao giờ cho đàn ông chữ “đủ” - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn giữ trái tim đàn ông, nhất định phải giữ được sức bí ẩn của riêng mình. Yêu đàn ông 10 thì chỉ nói 5, nghĩ nhiều cũng chỉ nên nói ít, những gì mình có cũng đừng giao hết cho đàn ông, đời này cũng đừng khẳng định điều gì thuộc về mình là của đàn ông. Càng khó nắm bắt, đàn ông càng không thể buông. Phụ nữ tạo cho mình một giá trị bằng sự bí ẩn. Và đàn ông bằng lòng trả mọi giá để chinh phục bằng được người phụ nữ này.

Người phụ nữ biết “phũ” với đàn ông khi cần

Phũ ở phụ nữ không hẳn là tàn nhẫn tuyệt tình. Phụ nữ thường mềm lòng nhẹ nhàng hơn đàn ông. Càng yêu, phụ nữ càng dễ nhường nhịn người đàn ông của mình. Nhưng muốn giữ đàn ông, nhất định phải biết phũ. Nói được thì làm được, nắm được thì buông được, yêu bao nhiêu cũng không lụy. Phải để đàn ông thấy tình yêu của em có nhiều thì em cũng không đáng bị xem thường. Anh là chồng, em là vợ cũng không có nghĩa là anh được quyền bội bạc. Phụ nữ biết phũ chính là mềm cứng đúng lúc, không tiếc rời đi, không nhịn ở lại. Với đàn ông, càng phũ với họ, họ càng để tâm.

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Với đàn ông, càng phũ với họ, họ càng để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tự có một cuộc sống đẹp

Một người phụ nữ đẹp với đàn ông chính là tự có một cuộc sống đẹp. Phụ nữ đẹp, trước nhất là vì mình, cho mình, đừng chỉ để đàn ông ngắm. Phụ nữ muốn hạnh phúc, phải tự làm mình vui trước, hơn là để đàn ông đem hạnh phúc bày trước mặt mình. Độc lập, xinh đẹp và có một cuộc sống ý nghĩa luôn khiến đàn bà trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Và khi đàn bà đã tự có một cuộc sống đẹp, đàn ông lại càng khao khát. Với đàn ông, sở hữu được một người phụ nữ đã đẹp sẵn, sống hạnh phúc sẵn luôn khiến họ tự hào nhất.

Phụ nữ hãy sống như ánh mặt trời, để dù đến khi ngày có sắp tàn vẫn đầy ráng chiều rực rỡ. Tự mình tỏa sáng, tự mình rực rỡ, đàn ông tự khắc không dám nới lỏng tay buông.

3 người phụ nữ dù không đẹp hay giỏi nhất vẫn khiến đàn ông nguyện theo đuổi cả đời - Ảnh 3
Phụ nữ hãy sống như ánh mặt trời, để dù đến khi ngày có sắp tàn vẫn đầy ráng chiều rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, điều đàn ông sợ đánh mất chính là một người phụ nữ biết đúng giá trị của mình. Em xinh đẹp thì em được người xứng đáng thưởng thức. Em giỏi giang thì phải có người công nhận và biết ơn. Hay em là duy nhất thì không ai có quyền xem em là thứ nhất. Khi phụ nữ có thể sống được như thế thì không người đàn ông nào dám lơ là giây phút nào.

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