3 'thần thái' của người phụ nữ vạn đàn ông mê

Phụ nữ yêu 08/05/2018 05:30

Đàn bà đẹp, đàn ông nhìn mãi cũng thấy chán. Nhan sắc không phải là thứ giữ chân được đàn ông cả đời. Đàn bà quyến rũ, phải là đàn bà có thần thái!

Bí ẩn

Đàn ông thích khám phá, thì đàn bà phải biết cách trở nên bí ẩn. Đàn ông thích tìm tòi, thì đàn bà phải khiến đàn ông cả đời cũng không thể hiểu hết mình. Đàn bà khó quên nhất với đàn ông chính là đàn bà bí ẩn.

Đàn ông có thể nhớ mùi hương, nhan sắc của phụ nữ từng thời điểm, thậm chí là từng cử chỉ lẫn hành động của phụ nữ. Vì chỉ cần là điều họ muốn, họ sẽ tìm hiểu và ghi nhớ đến rất lâu. Nhưng đó lại không là điều khiến đàn ông chịu yên phận ở bên một người phụ nữ. Mùi hương kia, có từng lưu luyến thế nào, hít hà quá lâu đàn ông rồi cũng muốn ngửi mùi khác. Nhan sắc kia, có từng sắc nước hương trời thế nào, nhìn hoài đàn ông cũng sẽ quen mắt mà đâm chán chê. Huống hồ, thế gian ngoài kia, cử chỉ, nụ cười của phụ nữ bao người thu hút hơn, mấy kẻ quyến rũ hơn?

3 'thần thái' của người phụ nữ vạn đàn ông mê - Ảnh 1
Đàn ông thích khám phá, thì đàn bà phải biết cách trở nên bí ẩn - Ảnh minh họa: Internet

Thế thì, thứ có thể giữ được trái tim đàn ông, phải là điều họ chưa thể nắm bắt được hết, phải là điều khiến họ cứ tìm hiểu ráo riết, càng muốn biết càng khó lòng có được…

Phụ nữ, muốn để đàn ông biết, cũng hãy chỉ để họ nắm được 6 7 phần, đừng bóc trần hết chính mình trước mặt đàn ông. Cũng đừng khư khư giữ lấy mình với những gì đã cũ. Thử thay đổi mình, duyên dáng và hài hước theo cách của mình, không cần giống ai, cũng đừng trở thành mẫu người đàn ông muốn. Kiêu kỳ một chút, khó chiều một chút, thế mà đàn ông lại bám không dứt…

Khơi dậy bản lĩnh chinh phục của đàn ông

Nếu bạn càng dễ bị đàn ông chinh phục, bạn càng mau chóng bị họ lãng quên. Vì bản chất của phái mạnh là thích chinh phục phụ nữ. Càng khó có được, đàn ông càng quý trọng. Phụ nữ, cứ phải giữ cho mình chút bí ẩn, khó đoán, khó nắm giữ, khó thuộc về ai đó thì đàn ông mới càng khao khát bạn hơn.

Khi muốn có một người phụ nữ, đàn ông sẽ dùng mọi cách để thu hút, bằng bạc tiền, bằng vài mưu mẹo nhỏ, hay thậm chí sẽ bằng chính chân tình của họ. Nhưng khoan, đừng vội ngã vào lòng họ, ngay cả khi bạn biết chắc đây là người dành cho bạn.

Cứ thử “sang chảnh” một chút, cứ thử để mình độc thân quyến rũ và độc lập nhất trước mặt họ. Chăm chút mình mỗi ngày, yêu thương bản thân, khiến bản thân giá trị hơn. Một người phụ nữ khiến chính mình và cuộc sống của bạn thân có giá trị thì đàn ông cũng sẽ đánh giá cao hơn. Đàn ông sẽ hiểu, để có người phụ nữ này không hề dễ, vì vậy càng phải trân trọng về sau.

3 'thần thái' của người phụ nữ vạn đàn ông mê - Ảnh 2
Đàn ông sẽ hiểu, để có người phụ nữ này không hề dễ, vì vậy càng phải trân trọng về sau - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hãy nhớ, có kiêu kỳ thế nào cũng hãy vừa phải để giữ trái tim đàn ông. Đàn ông, dù sao vẫn thích sự ngọt ngào dịu dàng của phụ nữ.

Một tâm hồn sáng trong

Đàn ông thích đàn bà đẹp, ngưỡng mộ đàn bà thông minh, nhưng chắc chắn sẽ ở bên người đàn bà có tâm hồn đẹp đẽ. Hãy hiểu, đức hạnh và lòng chung thủy luôn là thứ tài sản quý giá nhất của đàn bà, cũng là thứ đàn ông quý trọng nhất.

Đàn bà, chỉ cần biết trau dồi chính mình, là người phụ nữ đủ quan tâm và nhân hậu thì đàn ông nào cũng khó lòng buông bỏ. Vì theo năm tháng, phẩm chất của một người phụ nữ thủy chung chỉ càng là nét đẹp không thể phai mờ theo thời gian, cũng chẳng ai có thể bắt chước theo ai. Phụ nữ đẹp nét đẹp riêng biệt và cá tính nhất cũng từ đây mà ra.

3 'thần thái' của người phụ nữ vạn đàn ông mê - Ảnh 3
Phụ nữ đẹp nét đẹp riêng biệt và cá tính nhất cũng từ đây mà ra - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, hãy luôn khiến tâm hồn của mình đẹp đẽ nhất, ngay cả khi cuộc sống có nhiều buồn phiền và bất hạnh thế nào. Phụ nữ đẹp, chính từ lòng dạ, cũng chỉ phụ nữ có lòng dạ đẹp mới đủ sức giữ đàn ông cả đời…

Đàn bà 30 hay 40, có chồng hay đã ly hôn, thiếu gì cũng đừng để mình thiếu điều này

Đàn bà 30 hay 40, có chồng hay đã ly hôn, thiếu gì cũng đừng để mình thiếu điều này

Bạn có thể là một cô nàng 30 chưa chồng, có thể là một người vợ 40 ly hôn, cũng có thể là quý bà 50 cô đơn đâu đó ngoài kia. Dù đã hay đang phải trải qua điều gì không vui, thậm chí là mất mát, cũng đừng thôi hy vọng về một tương lai sẽ khác...

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà quyến rũ đàn bà thu hút

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này