Đàn ông có thể nhớ mùi hương, nhan sắc của phụ nữ từng thời điểm, thậm chí là từng cử chỉ lẫn hành động của phụ nữ. Vì chỉ cần là điều họ muốn, họ sẽ tìm hiểu và ghi nhớ đến rất lâu. Nhưng đó lại không là điều khiến đàn ông chịu yên phận ở bên một người phụ nữ. Mùi hương kia, có từng lưu luyến thế nào, hít hà quá lâu đàn ông rồi cũng muốn ngửi mùi khác. Nhan sắc kia, có từng sắc nước hương trời thế nào, nhìn hoài đàn ông cũng sẽ quen mắt mà đâm chán chê. Huống hồ, thế gian ngoài kia, cử chỉ, nụ cười của phụ nữ bao người thu hút hơn, mấy kẻ quyến rũ hơn?

Đàn ông thích khám phá, thì đàn bà phải biết cách trở nên bí ẩn. Đàn ông thích tìm tòi, thì đàn bà phải khiến đàn ông cả đời cũng không thể hiểu hết mình. Đàn bà khó quên nhất với đàn ông chính là đàn bà bí ẩn.

Phụ nữ, muốn để đàn ông biết, cũng hãy chỉ để họ nắm được 6 7 phần, đừng bóc trần hết chính mình trước mặt đàn ông. Cũng đừng khư khư giữ lấy mình với những gì đã cũ. Thử thay đổi mình, duyên dáng và hài hước theo cách của mình, không cần giống ai, cũng đừng trở thành mẫu người đàn ông muốn. Kiêu kỳ một chút, khó chiều một chút, thế mà đàn ông lại bám không dứt…

Thế thì, thứ có thể giữ được trái tim đàn ông, phải là điều họ chưa thể nắm bắt được hết, phải là điều khiến họ cứ tìm hiểu ráo riết, càng muốn biết càng khó lòng có được…

Khơi dậy bản lĩnh chinh phục của đàn ông

Nếu bạn càng dễ bị đàn ông chinh phục, bạn càng mau chóng bị họ lãng quên. Vì bản chất của phái mạnh là thích chinh phục phụ nữ. Càng khó có được, đàn ông càng quý trọng. Phụ nữ, cứ phải giữ cho mình chút bí ẩn, khó đoán, khó nắm giữ, khó thuộc về ai đó thì đàn ông mới càng khao khát bạn hơn.

Khi muốn có một người phụ nữ, đàn ông sẽ dùng mọi cách để thu hút, bằng bạc tiền, bằng vài mưu mẹo nhỏ, hay thậm chí sẽ bằng chính chân tình của họ. Nhưng khoan, đừng vội ngã vào lòng họ, ngay cả khi bạn biết chắc đây là người dành cho bạn.

Cứ thử “sang chảnh” một chút, cứ thử để mình độc thân quyến rũ và độc lập nhất trước mặt họ. Chăm chút mình mỗi ngày, yêu thương bản thân, khiến bản thân giá trị hơn. Một người phụ nữ khiến chính mình và cuộc sống của bạn thân có giá trị thì đàn ông cũng sẽ đánh giá cao hơn. Đàn ông sẽ hiểu, để có người phụ nữ này không hề dễ, vì vậy càng phải trân trọng về sau.

Đàn ông sẽ hiểu, để có người phụ nữ này không hề dễ, vì vậy càng phải trân trọng về sau - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hãy nhớ, có kiêu kỳ thế nào cũng hãy vừa phải để giữ trái tim đàn ông. Đàn ông, dù sao vẫn thích sự ngọt ngào dịu dàng của phụ nữ.

Một tâm hồn sáng trong

Đàn ông thích đàn bà đẹp, ngưỡng mộ đàn bà thông minh, nhưng chắc chắn sẽ ở bên người đàn bà có tâm hồn đẹp đẽ. Hãy hiểu, đức hạnh và lòng chung thủy luôn là thứ tài sản quý giá nhất của đàn bà, cũng là thứ đàn ông quý trọng nhất.

Đàn bà, chỉ cần biết trau dồi chính mình, là người phụ nữ đủ quan tâm và nhân hậu thì đàn ông nào cũng khó lòng buông bỏ. Vì theo năm tháng, phẩm chất của một người phụ nữ thủy chung chỉ càng là nét đẹp không thể phai mờ theo thời gian, cũng chẳng ai có thể bắt chước theo ai. Phụ nữ đẹp nét đẹp riêng biệt và cá tính nhất cũng từ đây mà ra.

Phụ nữ đẹp nét đẹp riêng biệt và cá tính nhất cũng từ đây mà ra - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, hãy luôn khiến tâm hồn của mình đẹp đẽ nhất, ngay cả khi cuộc sống có nhiều buồn phiền và bất hạnh thế nào. Phụ nữ đẹp, chính từ lòng dạ, cũng chỉ phụ nữ có lòng dạ đẹp mới đủ sức giữ đàn ông cả đời…