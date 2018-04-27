Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu…

Tâm sự gia đình 27/04/2018 05:30

Vì với người đã thay lòng, con đẹp lên bao nhiêu cũng không đủ, con thay đổi thế nào cũng không đúng. Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu con…

Ngày hôm qua, mẹ tình cờ thấy một đoạn clip trên mạng, vậy mà cả đêm lại chẳng chợp mắt được. Trong đoạn clip vài phút ấy, người phụ nữ ngồi lau nước mắt không dứt, đằng sau cô ấy là người chồng đang ôm nhân tình ngủ say. Phát hiện chồng ngoại tình, còn phải chứng kiến cảnh anh ta đưa nhân tình về nằm trên chính chiếc giường trong nhà mình, rốt cuộc đã đau lòng đến nhường nào?

Con gái nhỏ, có phải con cũng từng đau lòng như người phụ nữ này…

Mẹ còn nhớ, ngày con nói muốn lấy chồng, khuôn mặt rạng ngời biết bao nhiêu. Còn lòng mẹ lại cứ lo tới lo lui, mẹ sợ con chọn sai người, mẹ lo con gái mẹ thương tổn ít nhiều. Rồi cha con lại bảo, ngăn gì thì ngăn ai lại ngăn con gái lấy người nó thương. Mẹ lại giật mình, ừ thì con gái mẹ lớn rồi, nào có ở cạnh mẹ cả đời được. Ngày con lên xe hoa, mẹ chỉ mong con cứ cười tươi như thế, đừng biết khóc tủi hơn, đừng học khổ đau của đàn bà…

Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu… - Ảnh 1
Ngày con lên xe hoa, mẹ chỉ mong con cứ cười tươi như thế, đừng biết khóc tủi hơn, đừng học khổ đau của đàn bà… - Ảnh minh họa: Internet

Để đến hôm nay, con về nhà, tóc tai bù xù, ôm cả con nhỏ đang khóc khan cả giọng. Con nói, chồng con ngoại tình, con bắt tại trận tại chính ngôi nhà của vợ chồng con. Mắt con đỏ hết cả lên, lòng mẹ lại càng tan nát. Con không còn khóc nữa, hình như đã khóc quá nhiều. Con cũng chẳng nói được lời nào khác, như nỗi đau quá lớn không còn đủ sức lên tiếng.

Con gái nhỏ, để mẹ nói con nghe…

Mẹ biết nỗi đau này lớn nhường nào, mẹ hiểu con đau ra sao. Nhưng lúc này đừng hỏi vì sao người ta làm như thế với mình, cũng đừng hỏi xem họ có nhớ tháng ngày với mình có bao nghĩa tình. Lý lẽ với kẻ phản bội có là gì đâu hả con. Họ phản bội con được chính là chưa từng nghĩ đến nghĩa cũ, chưa từng ngần ngại làm con đau. Thế gì hỏi làm gì nữa, trách làm chi nữa? Con cũng đừng trách mình vơi cạn son trẻ mà người ta mới bỏ đi. Vì với người đã thay lòng, con đẹp lên bao nhiêu cũng không đủ, con thay đổi thế nào cũng không đúng. Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu con…

Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu… - Ảnh 2
Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu con… - Ảnh minh họa: Internet

Thôi thì cứ khóc đi con, còn khóc được cứ khóc. Khóc cho bớt đau, khóc cho trôi bớt ấm ức oán hận. Nhưng khóc rồi, để mẹ lau nước mắt cho con, để con thấy rõ con còn ba mẹ ở đây, con còn con con, con còn cả cuộc đời phải bước tiếp. Con không thể chết, con con càng phải sống, mẹ con còn phải sống hạnh phúc hơn. Nghĩ đi con, bản thân con, sinh mệnh của con con, hạnh phúc của cha mẹ đây, có hơn hẳn kẻ bội bạc với con không? Nghĩ đi, liệu rằng nước mắt hay niềm đau của con có khiến người ta tỉnh ngộ? Nghĩ đi, hay con đau chỉ con biết, con khổ chỉ người yêu thương con hay?

Đàn bà mình sinh ra đã thiệt thòi đủ đường. Lấy được tấm chồng, còn nghĩa còn tình thì mình còn cố vun vén sớm hôm, chứ đã chọn lầm kẻ dối lừa thì cũng đừng tiếc con ơi. Ai rồi cũng từng nghĩ mình lấy nhầm chồng, ai cũng từng khóc khi làm vợ làm mẹ. Nhưng đừng chỉ biết khóc khi bị bội bạc, đừng cam chịu níu kéo đàn ông của thiên hạ. Người ta còn là đàn ông của con thì con còn giữ, chứ là đàn ông của thiên hạ rồi, cho không đi con, như mảnh giấy nhàu phải vứt sọt rác. Con tiếc con khổ, con của con cũng không thể hạnh phúc. Đừng nghĩ sống vì thiên hạ, đừng nghĩ phải sống vì con, đừng có chồng chỉ để vừa lòng ai khác. Buông đi con, cho mình tương lai khác, cho con con một ước mơ khác, cho cha mẹ một bình yên khác…

Lòng kẻ bội bạc, đong đếm làm chi, xót lòng đau dạ, được gì đâu… - Ảnh 3
Buông đi con, cho mình tương lai khác, cho con con một ước mơ khác, cho cha mẹ một bình yên khác… - Ảnh minh họa: Internet

Con ơi, về đây đi, còn có mẹ, còn có nhà mình, con không một mình, con không cô đơn. Về đây để mẹ lau nước mắt cho con. Về đây để mẹ ủi an ôm con vào lòng. Về đi, để mẹ cùng con vượt qua mọi điều. Rồi con sẽ thấy mọi chuyện rồi sẽ qua, ly hôn đôi khi cũng là một loại hạnh phúc.

Vì vậy, khóc hết hôm nay thôi con nhé, rồi mai lại mạnh mẽ, lại là con gái của mẹ thật kiên cường, con nhé…

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Khi chồng đã ngoại tình hết thuốc chữa, phụ nữ hãy ra khỏi nhà với 3 thứ này

Đến lúc phải ra đi như thế, sống chết cũng phải đem theo bằng được 3 thứ này.

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