Khi chồng đã ngoại tình hết thuốc chữa, phụ nữ hãy ra khỏi nhà với 3 thứ này

Phụ nữ yêu 26/04/2018 05:30

Đến lúc phải ra đi như thế, sống chết cũng phải đem theo bằng được 3 thứ này.

Phụ nữ lấy chồng rồi không có nghĩa là cả đời là vợ bất hạnh, là vợ bị phản bội, là vợ không thể ly hôn. Phụ nữ lấy chồng là để hạnh phúc hơn, nếu không thể quá sung sướng, cũng đừng quá khổ sở. Mà đã lấy phải chồng chỉ biết ngoại tình hết nghĩa hết tình thì phải bỏ, nhất định phải bỏ.

Đến lúc phải ra đi như thế, sống chết cũng phải đem theo bằng được 3 thứ này.

Con

Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con. Chồng có thể hôm nay còn chung chăn gối nhưng ngày mai đã trở thành kẻ lạ, còn con vẫn là máu mủ cả đời. Chồng tệ có thể bỏ nhưng con mình sinh ra thì phải giữ thật chặt. Đừng vì chồng ngoại tình mà cam chịu để con sống cảnh gia đình đổ vợ. Đừng vì mình chọn sai chồng tệ mà bắt con có một tuổi thơ không tốt đẹp. Chồng có thể là của kẻ khác nhưng con nhất định phải là của mình.

Đến lúc phải ra khỏi nhà, nhất định cũng phải đem con đi cùng mình. Đừng vì chồng tệ mà tệ theo chồng, đừng tự tuyệt đường của chính mình, đừng tự hủy tư cách nuôi con của mình. Với phụ nữ, đàn ông trong thiên hạ nhiều vô kể, không có kẻ này thì sẽ có người khác. Chứ còn con, lỡ không giữ được rồi thì cả đời hối hận cũng muộn màng.

Khi chồng đã ngoại tình hết thuốc chữa, phụ nữ hãy ra khỏi nhà với 3 thứ này - Ảnh 1
Chồng có thể là của kẻ khác nhưng con nhất định phải là của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Đàn bà một khi quyết định ra khỏi nhà phải nghĩ mình sẽ đem theo bao nhiêu tiền. Đừng chỉ nghĩ cứ bỏ đi rồi tính, đừng xem nhẹ đồng tiền khi đã đến lúc mình phải tự bảo vệ mình và con. Đừng ra khỏi nhà khi không có tiền, đừng ly hôn khi bản thân chưa thể nuôi được chính mình. Chồng đã ngoại tình rồi thì nhất định phải nghĩ nhiều hơn cho mình và con.

Nếu bạn là một người vợ phụ thuộc tài chính vào chồng, hãy nghĩ về cách kiếm tiền trước khi vứt bỏ một người chồng tệ. Nếu bạn là một người vợ độc lập có thể kiếm ra tiền, phải đòi được quyền lợi tài chính cho con. Đừng là người vợ ra đi tay không bấp bênh cuộc sống, hãy khôn ngoan và thực tế hơn. Đàn bà có chồng ngoại tình, nhất định phải bản lĩnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Khi chồng đã ngoại tình hết thuốc chữa, phụ nữ hãy ra khỏi nhà với 3 thứ này - Ảnh 2
Đàn bà có chồng ngoại tình, nhất định phải bản lĩnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết! - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh đàn bà

Hãy bước ra khỏi nhà với lòng kiêu hãnh của đàn bà. Đã đi thì không quay đầu lại, đã kết thúc thì nhất định không để nước mắt rơi thêm. Bạn không sai, không việc gì phải khóc lóc trước mặt kẻ bội bạc. Bạn không hề làm chuyện có lỗi, chẳng phải thiết tha dùng dằn làm gì. Đàn bà cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Đàn bà bỏ chồng tệ, thì càng phải ra đi ngẩng cao đầu, càng phải sống tốt hơn để chồng hối hận về sau. Đàn bà, tình yêu mất rồi thì càng phải giữ lòng tự trọng của chính mình.

Đàn bà, đã bỏ được chồng rồi thì càng phải bản lĩnh. Đừng sợ ngày mai thế nào, dù sao cũng không còn bất hạnh nữa. Đừng lo thiên hạ ngoài kia nói gì, họ cũng có chịu đau khổ thay mình đâu. Cũng đừng ngại nếu một mai mình có lỡ mỏi mệt, đàn bà luôn bản lĩnh hơn mình nghĩ nhiều. Bạn còn chính mình để mong đợi, còn con để bảo bọc chở che, bạn phải sống, và càng phải sống ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đàn bà bỏ chồng, có thể từng mất mát và tổn thương nhưng nhất định phải kiêu hãnh với những gì mình có.

Khi chồng đã ngoại tình hết thuốc chữa, phụ nữ hãy ra khỏi nhà với 3 thứ này - Ảnh 3
Đàn bà bỏ chồng, có thể từng mất mát và tổn thương nhưng nhất định phải kiêu hãnh với những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Chồng quay lưng đi trước rồi thì bạn cũng đừng ngại bước ra khỏi nhà không ngoảnh đầu lại. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là đừng bỏ đi khi bạn chưa biết phải đi tiếp thế nào, hay chưa có đủ 3 thứ trên. Vì rõ ràng, nếu bạn ra đi tay không, hoặc thiếu 1 trong 3 thứ trên, bạn sẽ đánh mất những thứ tài sản quan trọng nhất để bạn bắt đầu một cuộc sống mới.

Và đừng sợ, ly hôn thôi mà, bỏ một kẻ tệ bạc thôi mà, rồi hạnh phúc sẽ đến khi bạn đủ can đảm và kiên nhẫn.

Bão vừa ngang qua một ngôi nhà

Bão vừa ngang qua một ngôi nhà

Tuần trước, trong giờ ăn trưa, thấy ông anh đồng nghiệp thân thiết buồn buồn, tôi lân la hỏi chuyện. Anh nói: “Biết nói thế nào nhỉ, cái cảm giác biết vợ mình từng “qua đêm” với một thằng đàn ông khác ấy, thật sự là quá tệ”.

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