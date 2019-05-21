Đàn ông tệ nhất không phải là kẻ lăng nhăng, mà là người thế này

Phụ nữ yêu 21/05/2019 05:09

Biết rằng trong lòng mỗi người vẫn có riêng một ngăn tủ chứa đựng những gì không thể quên. Nhưng đàn ông đã có gia đình, lại tìm cách lằng nhằng với người cũ thì chính là không tôn trọng vợ mình.

Đàn ông sinh ra đã mang dòng máu thích chinh phục. Với họ, điều gì càng không trọn vẹn, khó có được càng thúc giục họ phải chiếm hữu bằng được. Bởi thế, với một mối tình dở dang, một người phụ nữ phải đánh mất, đàn ông khó lòng nguôi ngoai. Người phụ nữ đàn ông không có được chính là người mà họ nghĩ bản thân yêu sâu đậm nhất.

Phụ nữ có khi lại không cố chấp như đàn ông. Phụ nữ có thể từng dốc thanh xuân và tình cảm đậm sâu để yêu một người, chia tay đau lòng vật vã. Nhưng ngay cả khi họ tốn bao năm để quên một người, họ cũng không giữ người đó trong lòng cả đời. Chỉ cần tìm được người khác đối đãi thật lòng với họ, phụ nữ sẽ lại yêu, hy vọng và quên hết những tổn thương đã từng có.

Đàn ông tệ nhất không phải là kẻ lăng nhăng, mà là người thế này - Ảnh 1
Người phụ nữ đàn ông không có được chính là người mà họ nghĩ bản thân yêu sâu đậm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đàn ông vẫn nhớ lâu hơn phụ nữ. Phụ nữ một khi bước qua một tình yêu nhiều đớn đau, sẽ không quay đầu lại. Hay đơn giản chỉ là khi đã trở thành vợ, thành mẹ, phụ nữ đều ưu tiên gia đình nhỏ của mình. Người cũ, chuyện cũ không bao giờ đủ sức khiến phụ nữ quên đi nghĩa vụ yêu thương của mình với gia đình. Phụ nữ một khi đã lấy chồng đều chỉ biết trọn lòng với chồng con.

Nhưng đàn ông lại khác, họ có thể vì người cũ mà bỏ rơi gia đình hiện tại. Bản năng chinh phục của đàn ông mạnh hơn bản năng làm cha, làm chồng của họ. Đôi khi, đàn ông cố chấp với người cũ là do bản thân họ không cam tâm, hơn là vì tình yêu ngày xưa vẫn còn.

Đàn ông tệ nhất là khi để vợ phải ghen tuông với quá khứ

Đàn ông tệ nhất không phải là kẻ lăng nhăng, mà là người thế này - Ảnh 2
Với vợ, điều khó chấp nhận nhất chính là biết chồng ngoại tình với người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng trong lòng mỗi người vẫn có riêng một ngăn tủ chứa đựng những gì không thể quên. Nhưng đàn ông đã có gia đình, lại tìm cách lằng nhằng với người cũ thì chính là không tôn trọng vợ mình.

Với vợ, điều khó chấp nhận nhất chính là biết chồng ngoại tình với người cũ. Điều đó chẳng khác nào phủ nhận hết mọi nghĩa tình vợ chồng từng có với nhau. Còn thương người cũ, sao lại lấy vợ, vậy vợ là gì suốt tháng năm qua? Vợ chỉ là người thay thế một người phụ nữ đàn ông vẫn còn vương vấn?

Sẽ không nỗi đau nào lớn hơn khi phụ nữ nhận ra mình không là đầu tiên hay duy nhất, lại là thay thế với chồng. Một khi đàn ông để người cũ bước vào cuộc hôn nhân của mình thì chính là tổn thương vợ sâu sắc nhất.

Phụ nữ nên làm gì khi đàn ông vẫn nhớ mong người cũ?

Đàn ông tệ nhất không phải là kẻ lăng nhăng, mà là người thế này - Ảnh 3
Đàn ông vì người cũ mà bỏ quên vợ con thì không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng vẫn chỉ đang tìm cách liên lạc, nhớ mong người cũ thì phụ nữ nên nói chuyện rõ ràng với chồng. Bạn có quyền của một người vợ, để bảo vệ bản thân và gia đình. Đàn ông tử tế khi ấy sẽ biết nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với gia đình mà không lầm đường. Vợ nên thử một lần bao dung và lắng nghe chồng nói. Dù sao, đó vẫn là tình cảm và quá khứ của chồng, hãy tôn trọng anh ấy.

Bên cạnh đó, vợ hãy cho chồng thời gian. Đôi khi, cách giữ đàn ông tốt nhất là để họ biết bạn thấu hiểu và đợi chờ họ sẵn sàng. Trước nhất, hãy là một người vợ đủ bao dung và yêu thương để dành cho chồng một đường về.

Nhưng nếu những cố gắng của bạn chỉ đổi lại sự ích kỷ, cố chấp của chồng thì hãy dứt khoát buông tay. Đàn ông vì người cũ mà bỏ quên vợ con thì không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho gia đình.

7 dấu hiệu đàn ông chỉ có thân xác bên bạn còn trái tim lại hướng về người cũ

7 dấu hiệu đàn ông chỉ có thân xác bên bạn còn trái tim lại hướng về người cũ

Người cũ của chồng là điều gì đó mà không một người phụ nữ nào chấp nhận được. Tệ nhất chính là khi anh ấy thậm chí còn không quên được người ta. Và đây là những dấu hiệu cho thấy người đàn ông của bạn luôn hướng về người cũ dù đã lấy bạn.

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