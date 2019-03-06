Người cũ của chồng là điều gì đó mà không một người phụ nữ nào chấp nhận được. Tệ nhất chính là khi anh ấy thậm chí còn không quên được người ta. Và đây là những dấu hiệu cho thấy người đàn ông của bạn luôn hướng về người cũ dù đã lấy bạn.

Thường cùng bạn đến những nơi có ký ức với người cũ Đây có thể là thói quen khó bỏ của anh ấy, nhưng bạn có quyền gợi ý và thể hiện thái độ không vui. Và nếu sau đó anh ấy vẫn thường xuyên muốn lui tới cùng bạn, thậm chí còn nhắc về chuyện cũ thì thật là vấn đề bạn cần để tâm. Tốt nhất là hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng. Bạn có quyền đó, và nhất định đừng nhân nhượng. Luôn giúp đỡ người cũ và nói cả hai là bạn Không có một tình bạn nào đúng nghĩa khi cả hai đã chia tay, và hơn hết là chồng bạn đã có gia đình. Việc liên hệ với người cũ chỉ nên có khi thật sự cần thiết và không thể tránh được. Huống hồ là giúp đỡ, bạn có quyền không thể chấp nhận. Bạn phải rõ ràng với chồng rằng, đã có gia đình thì không có bất kì liên quan gì đến người cũ. Nếu anh ấy là một người chồng tốt chắc chắn sẽ ưu tiên mong muốn và biết nghĩ cho bạn. Còn nếu anh ấy vẫn tiếp tục, thậm chí còn giúp đỡ người cũ sau lưng bạn thì có lẽ bạn cần xem lại cuộc hôn nhân của mình.

Không có một tình bạn nào đúng nghĩa khi cả hai đã chia tay, và hơn hết là chồng bạn đã có gia đình - Ảnh minh họa: Internet Anh ấy không vui khi người cũ lập gia đình Đây là dấu hiệu rõ nhất khi đàn ông còn lưu luyến người cũ. Nhưng nếu biểu hiện của anh ấy chỉ là thoáng qua thì bạn cũng đừng quá buồn hay thất vọng. Còn nếu biểu hiện của anh ấy càng tệ hơn, thậm chí vì chuyện này mà liên lạc với người cũ thì bạn nên cẩn thận! Hay nói về người cũ Đây là đại kỵ trong tình yêu và cả hôn nhân. Có người chấp nhận chuyện nhắc lại quá khứ như cách thể hiện quan điểm, rút kinh nghiệm của đối phương về tình yêu. Nhưng nếu anh ấy cứ hay nhắc về, thậm chí là có ý so sánh, bạn cần có thái độ kiên quyết hơn. Bạn là vợ, bạn có quyền được tôn trọng, và việc chồng nhắc lại hay so sánh đó là điều thiếu tôn trọng bạn. Nếu anh ấy vẫn không lắng nghe và sửa đổi, có lẽ bạn nên xem xét lại.

Luôn theo dõi người cũ trên mạng xã hội Hãy để chồng hiểu bạn không thích điều này và thật sự tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Sẽ có hai trường hợp, một là từ trước đến nay anh ấy vẫn để chế độ kết bạn với người cũ, chưa từng thay đổi, hai là chỉ gần đây mới theo dõi và thường xuyên hơn. Bạn có thể dò ý chồng vì sao vẫn giữ kết bạn với người cũ, hay là rõ ràng với chồng về việc anh ấy thường xuyên để ý hoạt động của người cũ. Hãy để chồng hiểu bạn không thích điều này và thật sự tổn thương. Vẫn giữ lại những vật kỷ niệm Biết rằng chúng ta đều phải tôn trọng quá khứ, kỷ niệm của nhau. Nhưng nếu đã lấy nhau thì việc chồng vẫn giữ những kỷ vật của người cũ thật sự bạn nên để ý. Bạn nên tìm hiểu xem đó là vì anh ấy có thói quen lưu giữ kỷ vật, hay chỉ muốn giữ lại những gì thuộc về người cũ? Và hãy xem biểu hiện của anh ấy khi nhìn lại những thứ đó. Anh ấy vui vẻ nhìn lại và nói về đồ vật đó vô tư với bạn, không hề nhắc về chuyện cũ? Hay thái độ trầm ngâm và có chút tiếc nuối? Hãy xem xét để thấy liệu chồng có còn vương vấn người cũ không. Bạn phát hiện những cuộc trò chuyện với người cũ đã bị anh ấy xóa đi Tình cũ không rủ cũng tới, bạn đừng chủ quan - Ảnh minh họa: Internet Đây là dấu hiệu nguy hiểm nhất khi một người đàn ông còn lưu luyến tình cũ. Tình cũ không rủ cũng tới, bạn đừng chủ quan. Tốt nhất là nên kiên quyết và buộc chồng phải dừng ngay hành động này. Anh ấy phải có trách nhiệm một người chồng, và tôn trọng vợ con.

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