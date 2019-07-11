Đàn ông một khi đã có người khác ắt sẽ không bao giờ làm được những việc này

Đàn ông khi ngoại tình rõ nhất chính là sự tập trung, yêu thương dành cho vợ đều đã san sẻ cho một người phụ nữ khác. Dù họ có cố gắng che giấu thế nào thì cũng để lộ những hành động vô thức.

Phụ nữ nhất định phải chú ý những dấu hiệu chồng ngoại tình . Đàn ông một khi có người khác ắt không bao giờ có thể làm được những việc này.

Đến lúc có người khác, đàn ông sẽ không thể nhớ hết những hành động yêu thương vợ vô thức này. Bởi thế, chỉ cần để ý kỹ, bạn chắc chắn sẽ nhận ra.

Với vợ chồng, hành động vô thức thể hiện tình yêu vốn rất dễ nhận ra. Như anh ấy luôn vô thức nắm tay bạn khi ra ngoài, vô thức ôm bạn khi ngủ, hay vô thức tìm bạn khi tỉnh dậy… Chỉ có bạn, một người vợ bên anh ấy mỗi ngày, mới có thể biết rõ thói quen yêu thương này ở chồng.

Nồng nhiệt chuyện chăn gối

Dấu hiệu chồng ngoại tình rõ nhất là không còn nồng nhiệt chuyện chăn gối với vợ nữa.

Muốn biết đàn ông có còn một lòng với bạn không, cứ lên giường với anh ấy là bạn sẽ rõ. Đây cũng là sự tiếp xúc thân mật mà chỉ vợ chồng mới có thể cảm nhận rõ nhất. Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ để lộ dấu vết vào lúc này.

Anh ấy có thể lấy lý do mệt mỏi, bận rộn để bạn không để ý. Nhưng tốt nhất bạn đừng vội tin, đàn ông trong chuyện chăn gối có thể mệt vài lúc không đồng nghĩa với giảm ham muốn. Nếu anh ấy luôn tránh bạn chuyện này thì chắc chắn là có lý do muốn giấu bạn.

Và bạn nên để ý biểu lộ, từng hành động nhỏ của chồng khi gần gũi bạn. Sẽ có những cử chỉ chỉ khi chồng còn yêu thương bạn mới có thể làm.

Dấu hiệu chồng ngoại tình rõ nhất là không còn nồng nhiệt chuyện chăn gối với vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên dành thời gian cho bạn

Đồng ý rằng nếu đàn ông nói dối với bạn là bận việc gì đó, bạn cũng chưa chắc sẽ biết có phải là thật không. Nhưng bạn có thể xem mức độ ưu tiên đàn ông dành cho bạn và gia đình.

Anh ấy có phải bận nhiều hơn, gặp bạn bè, đối tác, tiệc tùng nhiều hơn trước? Bạn cần một lý do cho sự bận rộn nhiều hơn trước này. Đừng chủ quan tin tưởng rằng chỉ là lý do chồng không có nhiều thời gian. Vì đây có thể chỉ là cách đàn ông cố gắng để có thêm thời gian bên người khác.

Khen ngợi bạn

Dấu hiệu chồng ngoại tình nằm ở thái độ không nể trọng bạn của anh ấy. Đàn ông khi có một người khác sẽ có sự so sánh với vợ mình. Nếu người thứ ba có nhiều điểm tốt hơn vợ, chắc chắn anh ấy sẽ trở nên khó chịu khi so sánh.

Bởi thế, thay vì khen ngợi bạn như trước, anh ấy có thể im lìm hơn khi ngắm nhìn bạn, hay tệ hơn là chê bai bạn. Thậm chí, với nhiều người đàn ông ngoại tình, vợ làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Đơn giản vì lòng đã có người khác, nên chỉ toàn nhìn thấy những gì chưa tốt ở vợ.

Dấu hiệu chồng ngoại tình nằm ở thái độ không nể trọng bạn của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Kiên nhẫn vì bạn

Đàn ông đã có người khác sẽ không bao giờ có thể kiên nhẫn vì bạn. Vì lòng anh ấy giờ không còn dành cho bạn, yêu thương không chỉ mình bạn, nên sẽ không vì bạn mà làm được nhiều việc như trước.

Anh ấy trở nên khó chịu khi đợi chờ bạn, dù rằng ngày trước anh ấy xem việc đó chẳng là gì. Anh ấy làm việc gì giúp bạn cũng với thái độ không vui, dù ngày trước anh ấy còn yêu cầu được giúp. Dù là việc gì liên quan đến bạn, anh ấy cũng không thể tận lòng giúp đỡ, hay kiên nhẫn chia sẻ cùng bạn. Đây là dấu hiệu rõ nhất của người đàn ông không còn yêu bạn như trước, hay đã có một người khác bên ngoài.