Đàn ông mà có những đặc điểm như thế này là “đồ bỏ đi”, đừng dại và rước về cho nặng nợ chị em nhé!

Cho dù với bất cứ lý do gì, ra tay đánh bạn gái là đồ đàn ông bỏ đi rồi. Đang yêu nhau, anh ta đã không thể kiềm chế cảm xúc mà hành động một cách bạo lực như vậy thì bạn hãy coi chừng, anh ta có xu hưởng vũ phu đấy. Khi làm vợ rồi, chắc chắn những trận đòn sẽ không chừa bạn đâu. Bạn đừng mơ mà hi vọng rằng, anh ta sẽ thay đổi vì bạn. Nếu anh ta đã đánh bạn được một lần thì lại sẽ có lần hai, lần ba và nhiều lần nữa thôi.

Người ta nói, để đánh giá một chàng trai tốt thì hãy nhìn cách đối đãi của anh ấy với người thân, đặc biệt là cha mẹ anh ta. Nếu ngay cả những người đã sinh ra mình, cho mình sự sống mà anh ta còn chẳng thương yêu gì thì bạn cũng đừng mơ anh ta có thể yêu bạn thật lòng thật dạ. Có thể lúc anh ta đang tán tỉnh, anh ta có thể đưa bạn lên mây, chiều bạn như bà hoàng nhưng một khi đã chán bạn rồi thì sẽ đá bay bạn như một món đồ chơi hết “date”.

Hãy chọn và yêu những anh chàng hiếu thuận với cha mẹ của anh ấy bạn nhé! Đó mới là một chàng trai tốt, đáng tin cậy.

Nhập nhằng tiền nong với bạn gái

Đàn ông tử tế không bao giờ mở miệng vay tiền bạn gái - Ảnh: Internet

Là đàn ông mà hết lần này đến lần khác mở miệng ra vay tiền bạn gái thì một là anh ta có tính đào mỏ, hai là anh ta chẳng có bản lĩnh. Cả hai loại đó đều là đồ bỏ đi rồi.

Đàn ông đang yêu mà còn ngửa tay vay tiền bạn gái được thì sau này bạn sẽ cái máy để trả nợ cho anh ta mà thôi. Người đàn ông như thế này, bạn không thể dựa vào được đâu. Hãy cho anh ta một vé loại khỏi vòng chung kết ngay thôi.

Bỏ mặc bạn gái khi gặp khó khăn

Để thử lòng người khác, cách tốt nhất là thử đưa mình vào tình cảnh khó khăn xem anh ta có thật lòng muốn giúp bạn không. Cách này dễ thôi. Bạn chỉ cần giả vờ bị trục trặc trong công việc hay gia đình bị làm sao đó cần anh ta giúp đỡ. Nếu anh ta bỏ của chạy lấy người thật thì hãy cho anh ta đi luôn đi, đừng níu kéo cho nặng nợ bạn nhé! Anh mạnh mẽ đá anh ta khỏi cuộc đời của mình.

Đàn ông bỏ mặc bạn gái trong lúc khó khăn thì không đáng một xu - Ảnh: Intrernet

Dẫu biết con người không ai hoàn hảo. Ai cũng có những mặt xấu mà mặt tốt. Tuy nhiên, nếu anh chàng của bạn một trong những điểm trên thì chớ dại mà dây vào nhé!