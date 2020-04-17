Đàn ông làm điều này với vợ là kẻ thất bại, suốt đời đừng mong công danh viên mãn

Phụ nữ yêu 17/04/2020 17:26

Phụ nữ là phúc khí giúp chồng con có công danh thành đạt, nếu đàn ông dại làm những điều này với vợ, đừng mong có được cuộc sống giàu sang.

Nếu đàn ông dại đối xử với vợ như thế này, suốt đời cũng không có công danh tiền bạc viên mãn, tệ nhất là trở thành người thất bại, nghèo khổ sống trong sự cô đơn suốt kiếp.

dan ong dai 1
Đàn ông dại khi làm điều này với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phản bội

Người đàn ông phản bội phải chịu rất nhiều quả báo nặng nề. Trong kinh Phật có dạy, ngoại tình là tội không thể dung tha, xứng đáng chịu sự cô độc suốt đời suốt kiếp. Vì vậy đàn ông hãy nghĩ đến điều này trước khi dấn thân ngoại tình.

dan ong dai 2
Đàn ông phản bội suốt đời gánh quả báo - Ảnh minh họa: Internet

Ăn vụng có thể vui nhất thời nhưng nỗi đau và nghiệp phải trả kéo dài đến suốt cuộc đời. Sự phản bội sẽ khiến các anh thân bại danh liệt, công danh lận đận. Nếu phạm phải tội lỗi tày đình này, đừng mong có cuộc sống viên mãn như mình mong muốn.

Vô tâm với vợ con

Người đàn ông vô tâm sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ. Thế nên cánh mày râu nên để tâm đến gia đình nhiều hơn. Có vợ con rồi hãy gạt bỏ hết những thói quen xấu, hoặc những thú tiêu khiển không cần thiết. Bạn phải là người chồng, người cha tốt mới có thể thành công trong sự nghiệp. Khi đó vợ mới yên tâm trở thành hậu phương giúp đàn ông xây dựng cơ đồ.

Giấu giếm nhiều chuyện

dan ong dai 3
Đàn ông giấu giếm nhiều việc sẽ khiến vợ con khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông giấu giếm nhiều chuyện với vợ thường khiến hôn nhân rạn nứt. Phụ nữ có tính đa nghi, họ không chấp nhận được việc chồng có quá nhiều điều giấu mình. Thế nên đàn ông hãy thành thật với vợ. Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là chia sẻ và thấu hiểu.

Để vợ ôm đồm hết việc nhà

Muốn hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp ngày càng tiến tới, đàn ông khôn ngoan phải giúp vợ việc nhà. Đây chỉ là việc nhỏ nhưng có thể rèn luyện cho bạn tính chịu khó. Từ đó bạn sẽ có thói quen cố gắng, nhẫn nhịn trong công việc để có công danh thành đạt. Hơn nữa, vợ sẽ vui khi được chồng chia sẻ gánh nặng việc nhà, từ đó không khí trong nhà cũng ấm cúng hơn rất nhiều.

dan ong dai 4
Đàn ông khôn ngoan nên giúp vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông dại cứ lo cho công danh sự nghiệp của mình. Còn đàn ông khôn ngoan sẽ biết cân bằng giữa công việc và gia đình để mọi thứ vẹn tròn nhất có thể. Vì họ biết gia đình là nền tảng để bản thân thăng hoa trong công việc.

8 điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không làm vì đàn ông để được tôn trọng

8 điều đàn bà khôn ngoan tuyệt đối không làm vì đàn ông để được tôn trọng

Người đàn bà dại sẵn sàng hết lòng hết sức vì chồng con, còn đàn bà khôn ngoan luôn biết điều gì nên làm và không nên làm để được chồng tôn trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc đàn ông phản bội đàn ông khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này