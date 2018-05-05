Đàn ông khinh thường vợ thường có 5 biểu hiện này, chỉ cần có 3 cái thôi thì nên bỏ ngay!

Vậy thì người chồng không hài lòng, coi thường vợ sẽ có 5 biểu hiện rõ ràng sau đây, cùng xem chồng bạn có hay không nhé.

Trước kia khi bạn cảm thấy không vui hay có chuyện gì buồn, chồng sẽ là người đầu tiên hỏi han, chia sẻ với bạn, nhưng nếu anh ta đã chán bạn rồi thì sẽ mặc kệ tất cả, không dỗ dành hay an ủi.

Nếu một người đàn ông trong tim luôn có bạn thì đương nhiên anh sẽ rất quan tâm tới cảm xúc và cuộc sống của bạn. Nếu anh ta đã trở nên chán ghét, thì dù bạn có đi đâu, với ai, làm gì anh cũng không quan tâm, không hỏi han và không muốn biết.

Nếu anh ta đã trở nên chán ghét, thì dù bạn có đi đâu, với ai, làm gì anh cũng không quan tâm, không hỏi han và không muốn biết - Ảnh Internet

Luôn than phiền rằng bạn nói nhiều

Hầu hết phụ nữ thường hay phàn nàn. Và những người sẵn sàng lắng nghe lời than vãn là những người thực sự yêu quý họ.

Khi vợ chỉ vừa mới bắt đầu nói chuyện mà chồng đã gạt đi và cảm thấy phiền phức thì đó quả là người chồng không yêu vợ.

Khi chồng đi xa, vợ nhắn tin hay gọi điện, nếu anh ta không trả lời nghĩa là anh ta chán bạn rồi, không muốn bạn kiểm soát. Trong khi bạn đang lo lắng cho chồng thì anh ta lại vô tâm hờ hững như thế, đơn giản là bởi vì bạn không hề quan trọng trong lòng anh ta.

Không muốn đi cùng bạn

Anh ta đã không quan tâm tới bạn sẽ không nghe bạn nói - Ảnh Internet

Khi yêu, 1 người đàn ông thường có tính sở hữu rất cao, họ luôn muốn chứng minh cho cả thế giới biết đó là người phụ nữ của mình. Nhưng khi chán rồi, mỗi khi đi đâu, anh ta thường trốn đi 1 mình.

Ngay cả khi vợ rủ đi cùng nhau thì chồng cũng sẽ tìm cách thoái thác. Thay vì đi cùng vợ, anh lại dành thời gian chơi game, lên mạng hoặc tụ tập với bạn bè. Điều đó có nghĩa là người vợ vốn đã không còn giá trị trong lòng anh ta nữa.

Thường xuyên tranh cãi kịch liệt

Khi chồng vẫn còn yêu, anh ta sẽ vì hạnh phúc gia đình mà nhường nhịn vợ, 1 người đàn ông tốt là người sẽ biết nhận sai khi cuộc cãi vã đang gay gắt . Nhưng một người đàn ông đã chán vợ thì anh ta sẽ mặc kệ tất cả, sẵn sàng tranh cãi kịch liệt với vợ để giành phần thắng. Anh ta đã không quan tâm tới bạn rồi thì sẽ không nghe bạn nói.

Nhưng khi hết yêu, chỉ mua 1 bộ đồ đơn giản thôi anh cũng không cam lòng và cho đó là sự lãng phí - Ảnh Internet

Thậm chí, khi đó, anh ta sẵn sàng đập phá hay nói những câu nói làm tổn thương tới vợ mà không hề cảm thấy hối hận.

Không tiêu tiền vì vợ

Khi còn yêu, anh ấy có thể sẵn sàng nhịn ăn, dành dụm toàn bộ số tiền mình có được để mua cho vợ 1 món đồ hàng hiệu hay dẫn vợ đi ăn những món ưa thích, đến những nơi có cảnh đẹp.

Nhưng khi hết yêu, chỉ mua 1 bộ đồ đơn giản thôi anh cũng không cam lòng và cho đó là sự lãng phí.

Nếu đàn ông có 3 trên 5 biểu hiện ở đây, phụ nữ đừng tiếc nuối gì mà hãy từ bỏ ngay.